Kicillof se pondrá a la cabeza del control de los precios con los municipios bonaerenses

Apoie o 247

Clube de Economia

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, respaldó la decisión del Gobierno nacional de congelar por 90 días los precios de 1.432 productos de la canasta básica "para que nadie se haga el piola", y destacó la necesidad de "cuidar el bolsillo de la gente".

El Gobierno publicó el miércoles la resolución 1050/2021 de la Secretaría de Comercio Interior, a través de la cual se retrotraen al 1 de octubre y se congelan hasta el 7 de enero próximo los precios de los principales productos de consumo masivo.En ese sentido, en declaraciones radiales, el mandatario bonaerense razonó que en el marco de la salida de la pandemia "cuando la economía crece rápidamente --porque la demanda y el consumo estaban interrumpidos por los cierres generados por el cuidado de la salud-- hay que mirar con mucho cuidado el tema de los precios"."El año pasado, por la pandemia, la economía mundial cayó a pique y la economía argentina cayó casi 10 puntos", explicó el economista, quien el miércoles mantuvo en La Plata una reunión con el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, e intendentes de la zona metropolitana."Es una de las caídas más grandes de que se tenga memoria", admitió Kicillof, y recordó: "veníamos del macrismo, nosotros paramos los tarifazos, empezamos a recuperar salario y llegó la pandemia".Sostuvo que "ahora, desde el FMI y los bancos privados ven una recuperación muy grande para este año, que algunos estiman entre 7 u 8 puntos", y reflexionó que "el peor de los desenlaces es que la gente vuelva a consumir porque vuelve a la calle y los precios se vayan al demonio porque no hay oferta"."Me parece muy bien que se tomen cartas en el asunto para que nadie se haga el piola", dijo Kicillof, y señaló que "los salarios están medio en un empate con los precios, las tarifas, la tasa de interés y el dólar están estables, no hay justificativo para el aumento de los precios con estos costos".Al referirse a los empresarios, el mandatario planteó que “están con una rentabilidad alta" y opinó que “está bien que ganen, no que roben”.Kicillof rememoró que el programa Precios Cuidados "funcionó muy bien hasta que lo agarró (Mauricio) Macri y lo destruyó, como hizo con todo, con el Ahora 12 y los créditos UVA"."Escuché a los macristas decir que estas medidas no sirven, pero ellos mantuvieron Precios Cuidados durante todo su gobierno", advirtió y agregó que "este ordenamiento de precios no les afecta la rentabilidad y nadie va a quebrar"."Escuché a los macristas decir que estas medidas no sirven, pero ellos mantuvieron Precios Cuidados durante todo su gobierno".Larreta y el desabastecimiento

En ese contexto, al ser consultado sobre las críticas a la medida formuladas por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien subrayó que "esto termina en desabastecimiento", Kicillof respondió: "Deberían ser menos electoralistas y oportunistas".

"El PRO, Juntos, como se llamen, no quieren cuidar los ingresos de los sectores populares", añadió, y remarcó que "se oponen al control de precios para ver si sacan provecho político"."¿Contra qué está Larreta, contra que la gente coma más?", se preguntó."La pandemia generó dolor y pérdidas, enfermedad y muerte, pero no generó amnesia en la sociedad. Nadie se olvida de lo que pasó en los años del macrismo y Larreta fue parte fundamental del Gobierno de Macri", evaluó.Después, expuso que "la sociedad está golpeada", por lo que se necesita "que el gobierno cuide el bolsillo de la gente".A la cabeza del control de precios

El miércoles, Kicillof aseguró que trabajará junto a los municipios “para ponerse a la cabeza del control de los precios” que la Secretaría de Comercio Interior.El mandatario explicó que “la propuesta es trabajar junto a los municipios en materia de controles, ya que estamos observando un crecimiento muy acelerado de los precios que lleva a que, si bien las y los argentinos están mejorando sus ingresos, terminan consumiendo lo mismo”.“Estamos saliendo de la pandemia y hay que buscar consensos y trabajar para que la reactivación no sea aprovechada por unos pocos”, remarcó al subrayar que “después de haber perdido poder adquisitivo durante el Gobierno anterior y producto de la pandemia, hay que articular las políticas necesarias para que las mejoras en los ingresos no sean absorbidas por aumentos en los precios”.“Hay que ponerse a la cabeza del control de los precios: desde la provincia y los municipios vamos a aportar territorialidad para cuidar el bolsillo de los y las bonaerenses”, graficó.





PUBLICIDADE