1ª Edição do Legends Game Brasil será em Ribeirão Preto com o jogo Ronaldinho Gaúcho x Falcão

Astros do esporte, da música, da internet e da televisão se apresentarão no Estádio Santa Cruz/Arena Eurobike para uma partida festiva e de solidariedade edit

Apoie o 247

ICL

Conteúdo de Parceiros

No dia 07 de agosto, domingo, às 11h da manhã, Ribeirão Preto-SP será palco da 1ª edição do Legends Game Brasil, que reúne personalidades do esporte, da música, da internet e da televisão brasileira. Para celebrar o lançamento do evento no Brasil, o jogo será entre os amigos do bruxo Ronaldinho Gaúcho x os amigos do craque Falcão, do futsal. A partida será realizada no Estádio Santa Cruz – Arena Eurobike, que fica localizado na Avenida Costábile Romano.

No primeiro lote, os ingressos custarão de R$ 10 a R$ 100,00 e serão divididos por setores. Arquibancadas do Portão 11 (Azul) e Portão 03 (Verde): R$ 20,00 inteira e R$ 10,00 meia; Cadeiras Prata do Portão 05 e 10: R$ 60,00 inteira e R$ 30,00 meia; Cadeiras Bronze do Portão 04 e 10: R$ 60,00 inteira e R$ 30,00 meia; Coberta (Roxo) Portão 01: R$ 60,00 inteira e R$ 30,00 meia; Cativa (Vermelho) Portão 02: R$ 60,00 inteira e R$ 30,00 meia; e Cadeira Ouro do Portão 07: R$ 100,00 inteira e R$ 50,00 meia.

Para pagar meia entrada, basta levar 01 Kg de alimento não perecível no dia do evento, que depois será doado para a Fundação do craque Edmílson, natural de Taquaritinga-SP.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os ingressos já estão à venda no site: https://www.totalticket.com.br/evento/ronaldinho-falcao-ribeirao-preto-legends-game-brasil. Crianças até 12 anos acompanhada pelos pais ou responsável não pagam, desde que ainda tenha ingresso disponível no dia do evento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

IMPORTANTE! Para adquirir a meia entrada é preciso comprar o ingresso antes e apresentar na porta do estádio os documentos de idoso, estudante e professor OU optar em levar 01 kg de alimento não perecível, que também valerá como meia entrada.

No dia do evento (07/08), os portões serão abertos a partir das 8h30 da manhã e o jogo inicia às 11h.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Importante destacar que só poderão entrar no estádio pessoas devidamente vacinadas ou com teste negativo para covid. A comprovação poderá ser feita mediante a apresentação do certificado digital de vacinação, disponível no aplicativo ConecteSUS, ou do comprovante impresso emitido por instituição governamental brasileira ou estrangeira.

O Legends Game Brasil é uma grande oportunidade do público de Ribeirão e região assistirem aos dois grandes gênios do futebol lado a lado. “Convidamos a todos para prestigiarem à esta partida festiva e que será inesquecível na história de Ribeirão Preto”, destaca Falcão, um dos padrinhos do evento e eleito o melhor jogador de futsal do mundo por quatro vezes.

Já o melhor do mundo nos gramados, Ronaldinho Gaúcho, lembra da importância da causa: “o nosso objetivo é levar alegria para quem for assistir ao jogo e, principalmente, poder ajudar a quem precisa. Se cada um fizer a sua parte, teremos uma grande festa e no final muitos alimentos arrecadados”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo Bruno Zarif, um dos realizadores do evento e responsável pelo Grupo Zarif, o placar será um detalhe em comparação com a relevância da causa. “Nosso objetivo é ajudar ao máximo de pessoas possíveis, ainda mais com a situação que vivemos durante esse período de pandemia”, destaca. Para um dos organizadores, Danilo Andrade, o público esperado no estádio é de crianças, mulheres e homens de todas as idades e de toda a região. “Queremos proporcionar para Ribeirão uma grande festa solidária”.

Grandes nomes

Além de Falcão e Ronaldinho Gaúcho, entre os nomes convidados para a partida estão Júnior (Penta), Amaral, Narcisco, Júnior Baiano, Flávio Conceição, Sérgio (goleiro), Denílson Show, Alex Dias, Enzo Rabelo, Elivélton, Aloísio Chulapa, Chicão, Edmílson, Vini (Futevôlei), Michel Bastos, Gabriel, Felipe Prior, Lucaneta, Cartolouco, Adonias, Diego Freestyle, árbitro Margarida e muitos outros que ainda estão sendo convidados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Como trata de uma partida festiva, pode acontecer de um ou outro nome não estar presente por imprevistos e agendas, mas pelo menos 80% dos convidados comparecem, inclusive nomes que não estão na lista”, explica Danilo Andrade.

O evento é realizado pelo Grupo Zarif e Danilo Andrade e conta com o apoio da Fundação Edimilson, Agência DS12 e Jogo das Estrelas Brasil.

Assista ao vídeo: https://www.instagram.com/p/CdwDBVXFG9x/

Mais informações sobre o evento estarão disponíveis nas redes sociais oficiais:

Instagram: @legendsgamebrasil

Facebook: legendsgamebrasil

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE