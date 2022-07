3 contas de mais pesam no orçamento e como fazer para economizar

Apoie o 247

ICL

Conteúdo de Parceiros

Hoje em dia, no mundo todo a inflação anda tomando conta das economias. Isso tudo, reflexo das medidas impostas pelos governos. Essas medidas causaram uma série de problemas na cadeia produtiva, e com isso, o custo de tudo aumentou. E muito!

Acontece que, ainda que essa cadeia esteja com problemas, em especial de matéria-prima, temos que controlar nossas finanças. Quanto a isso, há alguns tipos de conta de nossas casas, escritórios, apartamentos que estão pesando muito. São elas:

Sendo assim, algumas medidas precisam ser feitas no dia a dia. Para que assim, possamos ter uma alívio visto que os aumentos estão sendo constantes. Essas 3 contas são responsáveis por tirar o sono de muitas pessoas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quem no último ano recebeu uma conta e não se surpreendeu com o valor dela? Infelizmente, os custos das contas básicas estão cada vez mais altos. E isso, reflete em tudo, principalmente nos bens industrializados que usam energia, gás e água na sua cadeia produtiva.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Como reduzir a conta de luz?

Em suma, há algumas pequenas atitudes na casa que podem reduzir o consumo de energia. E a primeira delas se chama: educação. Sim, isso mesmo. Uma família educada em consumo energético, tem um consumo de energia reduzido entre 15% a 30%, segundo estudos.

No Rio de janeiro por exemplo, pessoas que são consumidores da Light, conseguem com simples passos, reduzir o seu consumo de energia. E ao receber a conta de energia light , estão percebendo que, reeducar a família para ter um consumo consciente tem dado resultados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

E que passos são esses? Vamos lá!

Fale com seus filhos e netos

Conversar com as crianças e educá-las a retirar o carregador do celular é o primeiro exemplo. O segundo exemplo é conscientizá-las que, ao sair e entrar de um ambiente, desligar os aparelhos como TV, computador e a luz, por exemplo, é o correto.

Instalar sensores de luzes automáticos

Se você é daqueles que quer economizar energia, esse tipo de sensor automático irá te ajudar a economizar energia. Ele funciona da seguinte maneira: ao entrar em um ambiente, ele liga a luz automaticamente, e ao sair, com 30 segundos a 1 minuto sem movimentação, ele desliga as luzes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Esse tipo de sensor é legal instalar em todos os ambientes da casa, menos nos quartos onde se dorme ou trabalha (home office). Você verá que ao tirar a 2 via de conta de energia light no mês seguinte, a redução será significativa.

Procure desplugar tudo que for possível

Procure tirar o fogão, coifa, micro-ondas e máquina de lavar das tomadas. Esse simples passo pode reduzir a sua conta em 5%! Acredite, todos esses eletrodomésticos ficam em modo stand-by consumindo energia.

Troque suas lâmpadas por LED

Houve casos em que, somente com a troca de Luzes comuns por LED, a conta reduziu em cerca de 15 a 25% em um período de 3 meses. Sendo assim, corra, isso não é um custo, e sim um investimento a longo prazo, visto que as Luzes de Led tem uma vida útil muito maior.

Como reduzir o consumo de água e luz ao mesmo tempo?

Procure instalar no chuveiro de sua casa, um temporizador de 5 a 10 minutos. Isso irá ajudar a sua conta de luz baixar muito! Segundo estudos feitos em consumidores da Sabesp no estado de São Paulo, 10 minutos é o suficiente para um banho completo!

Instale um redutor de oxigênio em sua instalação de água

Existe um dispositivo que você pode instalar após o seu contador de água que se chama "Redutor de Oxigênio". Pois, quando passa ar por ali, você paga por ele. Sabia disso? A verdade é que grande parte das pessoas não sabem disso, já que é pouco divulgado.

Você pode encontrar esse tipo de dispositivo à venda no Mercado Livre a preços muito baratos. No entanto, os melhores são os feitos de metal. Não compre os redutores de ar que são feitos de plástico, já que eles não são tão eficientes.

Mas, e a conta de gás? Como reduzir?

Aqui é algo que você pode precisar também se reeducar e reeducar sua família.

Recomendamos o uso do seu fogão ou chuveiro a gás somente em casos necessários para se fazer o alimento. Evite requentar ou esquentar novamente alimentos no fogão. Sai muito mais barato você gastar 1 minuto de energia elétrica no seu micro-ondas do que gastar 5 minutos de gás .E acredite, se você mudar este hábito, quando você for emitir a segunda via da Ultragaz , terá uma surpresa. Pois você verá a sua conta Ultragaz baixar de forma considerável. Simples hábitos podem baixar todas as contas.

Mas e agora, estou cheio de dívidas de gás, luz e água acumulada, como sair delas?

Infelizmente, nesse momento muitas pessoas recorrem a pegar um empréstimo bancário com algum banco para sair dessas dívidas acumuladas. Aproveite e já pague também o seu cartão de crédito junto. Procure fazer uma parcela mensal que você consiga arcar.

Um dos bancos que têm os menores juros são a Caixa, com isso, procure um empréstimo Caixa caso queira sair do sufoco. Hoje em dia, é o banco que empresta sem muitas exigências. Isso pode te ajudar muito a se controlar.

Esperamos ter ajudado!

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE