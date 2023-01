4 Empresas que perderam mercado por não conseguirem inovar

Apoie o 247

Dadas as constantes transformações do mercado, a inovação deixou de ser uma opção e passou a ser uma necessidade para as empresas que querem se manter competitivas. Por isso, existem uma série de novas companhias que se destacam no mercado, exatamente por trazer novas formas de produzir, operar e se comunicar com os consumidores.

Essa tendência por inovações constantes cresceu ainda mais nos últimos anos, por causa do aumento considerável do impacto que a tecnologia tem trazido ao mercado. Em relação, sobretudo aos serviços, pode-se dizer que o meio digital vem superando as expectativas, com muitas empresas de sucesso operando somente via digital, sem a presença de local físico. Um bom exemplo disso é o ramo de apostas esportivas (NetBet Sport, Sportingbet, etc), que vem aumentando consideravelmente as suas operações, porém sem a necessidade de gastos com pontos de vendas físicos.

Entretanto, seguir tendências tecnológicas significa abandonar velhos hábitos e isso pode ser muito difícil para algumas empresas, sobretudo para aquelas que estão há um bom tempo no mercado. Por essa razão, muitas delas acabaram sucumbindo ante ao mercado que, muitas vezes, elas ajudaram a criar.

Selecionamos aqui 4 delas para você ver.

Kodak

A Kodak promoveu uma revolução no mundo da fotografia e liderou o mercado mundial nos anos 80 com as máquinas de filmes fotográficos. Na década de 90, ela chegou a desenvolver uma câmera digital, mas para não perder as vendas dos modelos analógicos, acabou por não divulgar o produto. O resultado foi catastrófico para a empresa, pois outras empresas acabaram por se beneficiar da digitalização das antigas câmeras analógicas, o que fez com que a Kodak perdesse competitividade e ela foi engolida pelo mercado por se recusar a inovar.

Xerox

A Xerox foi uma marca tão importante, que seu nome é praticamente um sinônimo de fotocópia. Ela foi a primeira empresa a criar o PC (computador pessoal), mas na época os diretores achavam que a digitalização ficaria muito cara. O erro de não querer abrir espaço para novas tecnologias fez com que a Xerox não conseguisse se colocar de forma mais competitiva. Ela ainda é uma empresa relevante no mercado, mas não é nem sombra do que um dia foi.

Blockbuster

Se você tem mais de 30 anos é impossível não se lembrar do quão importante era a Blockbuster. De fato, a empresa era uma das maiores atuando na locação de DVDs e VHs de filmes e séries. Porém, como você pode imaginar, o modelo de negócios de locação foi completamente obliterado pelo streaming. Para piorar a situação da empresa, ela teve a chance de comprar a Netflix ainda no ano de 2000, mas optou por não comprar, já que não acreditava que o streaming pudesse se tornar relevante. Uma escolha que se mostrou a mais errada possível com o tempo.

Atari

A Atari foi simplesmente a primeira grande empresa do ramo de videogames, o que, por si só, já é um grande sinônimo de companhia inovadora. Ela foi responsável por criar a primeira grande base de fãs de consoles, graças ao lançamento do lendário Atari 2600. Tudo mudou no início da década de 1980, quando a empresa superaqueceu o mercado e colocou à venda inúmeros títulos que não foram vendidos. O resultado foi devastador e a empresa teve que, literalmente, enterrar milhares de fitas.

