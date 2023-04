4 estratégias de marketing que funcionam desde prestação de serviços até lojas virtuais

Apoie o 247

As estratégias de marketing são o caminho para aumentar as vendas de uma empresa, mas também nos ajudam a atingir vários objetivos antes de atingir a venda (aumentar o reconhecimento da sua marca) e depois de fechá-la (fidelizar o cliente).

E estas estratégias são sempre funcionais independente do segmento da sua empresa, seja ela uma loja de tênis ou seu negócio uma prestação de serviços.

Neste artigo vamos analisar o que é uma estratégia de marketing (com os seus diferentes tipos) e vamos incluir 15 estratégias de marketing vencedoras com os seus exemplos para que se inspire a preparar a sua… e que as vendas não parem de subir!

O que são estratégias de marketing?

As estratégias de marketing são os planos que você seguirá para criar oportunidades de vendas para o seu negócio. É o roteiro em que irá traçar o caminho para o cumprimento dos objetivos do seu departamento de marketing (seja angariar leads, aumentar a visibilidade da sua marca, abrir a sua empresa a outros mercados, fidelizar clientes ou qualquer outro objetivo que pretenda determinaram.)

4 tipos de estratégias de marketing

A seguir, apresentarei diferentes tipos de estratégias de marketing para que você possa escolher a que melhor se adapta ao seu negócio (e aos seus objetivos).

Estratégia de segmentação

Uma estratégia de marketing segmentado permitirá que você dívida e, assim, concentre as campanhas de suas campanhas em um público específico ou segmentos específicos de pessoas. Encontramos estes diferentes tipos de segmentação:

Indiferenciado: a empresa opta por realizar uma estratégia de marketing massiva, tentando obter o máximo de impressões e clientes.

Diferenciado: consiste em segmentar o mercado em diferentes grupos e estabelecer diferentes estratégias de marketing para cada um desses grupos. Permite que a estratégia seja mais diferenciada e o tom com que a mensagem é transmitida seja personalizado e por isso mais adaptado a cada um dos grupos definidos. É o caso, por exemplo, do Dr Willian Rezende Neurologista SP.

Concentrada: consiste em escolher apenas um dos segmentos de mercado, aquele que mais interessa à empresa (provavelmente aquele que mais se adequa à sua persona compradora ideal). Isso reduziria os custos e esforços da campanha, pois atacaria um segmento mais específico, menor e com estratégias adaptadas a esse público.

1 a 1: é uma estratégia de marketing personalizada. Atrai consumidores individuais (e é o tipo mais caro de estratégia de marketing).

Estratégia de posicionamento ou marca

O objetivo final das estratégias de marketing de posicionamento é desenhar a imagem de marca que definimos na mente do consumidor. Fazer com que o usuário nos conheça e nos identifique com uma marca e essa marca com um estilo e valores específicos.

Em sua estratégia de posicionamento, você deve determinar quem são seus concorrentes, o que eles fazem e como você se diferencia deles: por que você é a melhor opção?

Você deve definir a necessidade de seus clientes que está atendendo com seus produtos e por que seu custo-benefício é o melhor (mesmo que seu produto seja mais caro, a qualidade pode ser tão brutal que os clientes sempre acabam escolhendo você).

Além disso, você deve se posicionar como líder dentro de uma categoria de produtos: seja moda, beleza ou financiamento.

É importante que se tiver dificuldade em estabelecer um posicionamento de marca, que procure por uma Agência de marketing digital especializada.

Estratégia funcional

É a combinação de 4 variáveis ​​de marketing para atingir os objetivos de negócios. A empresa deve manter coerência entre as 4 variáveis ​​para que sua estratégia de marketing seja um sucesso. Estas são as variáveis:

Produto: imagem de marca, embalagem, política de marca...

Preço: meios de pagamento (uma empresa que quer passar uma imagem de flexível e digital deve oferecer meios alternativos de pagamento como financiamento), política de pagamento.

Distribuição: gestão de pedidos, monitoramento, armazenamento e localização de pontos de venda (uma empresa de luxo deve ter pontos de venda nos bairros de maior poder aquisitivo das cidades).

A comunicação deve ser adaptada ao tipo de produto, preço e pessoa a quem se pretende vender o produto.

Estratégia de portfólio

Consiste em reduzir os custos de suas estratégias de marketing reduzindo também o número de produtos de seu portfólio que você tenta divulgar. Você divulgará os produtos que trazem mais benefícios, em vez de toda a sua gama de produtos, para comercializar os mais lucrativos.

Analisar a rentabilidade de um produto não só ajuda a estabelecer uma estratégia de marketing de portfólio, mas também pode ser a raiz da pergunta: devo continuar investindo na comercialização desse outro produto que dificilmente me dá lucro?

Pois bem! Estas são as melhores estratégias de marketing que podemos oferecer a você. Mas lembre-se que para uma empresa dar certo, também é importante que você tenha um plano de negócios impecável (o roteiro sobre o qual você vai construir o caminho para o sucesso da sua loja).

E isso é tudo! Você conhece mais estratégias de marketing? Partilhe conosco nos comentários.

