4 ideias para postar no Instagram e ganhar seguidores

Apoie o 247

ICL

Conteúdo de Parceiros

Ter ideias para postar no Instagram está cada dia mais desafiador não é mesmo? Hoje muitas pessoas buscam frases para Bio do Instagram que tragam um impacto para sua audiência.

Mas o fato é que nem sempre é tão simples assim, ainda mais quando falamos quando falamos na chuva de informação que temos hoje na internet, fazendo com que cada dia fique mais desafiador.

E é por esse motivo que nos criamos 4 dicas para bombar o seu instagram e fazer realmente ele chamar atenção.

Postar no Instagram e ganhar seguidores: Curtidas chamam outras

Instagram é uma rede social, certo? Pense no significado dessas duas palavras. A existência de redes sociais permite que as pessoas compartilhem interesses e experiências de forma conectada e compartilhe novas ideias iniciando pela sua BIO muitas vezes colocando fontes para instagram diferenciada que conecta.

Mas como sabemos isso não é suficiente por isso separamos essas dicas:

1. Interaja com os seus seguidores

Por mais estranho que pareça, as pessoas adoram compartilhar esse tipo de informação. Não estamos perguntando tudo sobre a vida das pessoas que seguem seu perfil no Instagram, mas as perguntas clássicas que geram engajamento.

Qualquer pessoa com uma conta no Instagram pode usar esse recurso, mas é ainda mais poderoso se você quiser que seus seguidores se envolvam com sua marca. Os adesivos de perguntas podem ser inseridos em qualquer stores em formato de foto ou vídeo.

Da mesma forma, os varejistas que vendem artigos esportivos podem promover o engajamento perguntando a seus seguidores qual time eles torcem.

Por outro lado, um vendedor de roupas pode perguntar qual não pode faltar no armário. Você entende o espírito?

2. Lives

Toda vez que alguém iniciar uma transmissão ao vivo, o Instagram enviará uma notificação a todos os seguidores dessa pessoa para que eles saibam que a transmissão ao vivo está acontecendo.

Essa visibilidade pode ser muito interessante para qualquer pessoa com um negócio na internet. Ainda assim, é aconselhável não “abusar” de sua vida, para não correr o risco de assustar seus seguidores.

Antes de ir ao vivo, é importante definir o tema que será abordado e organizar uma linha de raciocínio coerente. A boa notícia é que agora você não precisa apenas falar com a câmera porque o Instagram permite que mais pessoas sejam adicionadas à sua transmissão.

Convidar outras pessoas para conversar com você é uma ótima maneira de construir relacionamentos e alcançar seu perfil para um público que ainda não o conhece.

3. Poste stores sempre

As histórias foram adicionadas ao Instagram em 2016. Se considerarmos que as redes sociais existem desde 2010, pode-se dizer que esse recurso é mais antigo na plataforma.

As histórias têm um status privilegiado. Como não está no feed do Instagram, os usuários não precisam rolar para baixo para visualizar a postagem. Como as histórias são fixadas no topo, suas histórias ficam disponíveis assim que você abre o aplicativo.

A popularidade da história é inegável. Você pode usar essa função de alguma forma. De acordo com a Opinion Box, 77% dos usuários do Instagram assistem Stories todos os dias.

É recomendável que você crie histórias todos os dias, pois elas levam os usuários a interagir com seu perfil. Quando se trata de engajamento, adesivos de enquete, perguntas e questionários são ferramentas inestimáveis ​​para quem quer ganhar e ganhar seguidores no Instagram.

4. Promover engajamentos

A figurinha de teste é uma das figurinhas mais novas do Instagram. Ele permite que você faça perguntas com várias opções de resposta. Nem precisamos dizer que é ótimo para interagir com os seguidores, certo?

Assim como outros adesivos, as formas como eles são usadas ​​depende muito do seu nicho, mas lembre-se de que vale a pena abusar da criatividade.

Se você quer se inspirar nos conteúdos das redes sociais, recomendamos dar uma olhada no Instagram da Netflix Brasil.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.