Se está em dúvida para fazer o tratamento, é bom saber dos benefícios em primeiro lugar. Certo? Afinal de contas, existem 4 motivos para fazer peeling químico que te ajudarão nessa decisão.

E é sobre eles que vamos falar, ok?

Para início de conversa, você deve entender o que é peeling químico! Um dos poderosos tratamentos da queratose pilar , da renovação da pele, do combate às acnes, etc.

Estamos falando sem dúvida do processo de descamação da pele, que facilita a renovação celular. Ele se dá por meio de uma solução eficiente produzida com ácidos brandos.

A substância é aplicada de forma estratégica, acima de tudo, nos pontos que requerem maior atuação. Além do mais, é fundamental usá-la com metas já em mente.

Por isso, veja os 4 motivos para fazer peeling químico: Saiba mais!

Afinal, o que é peeling químico?

O peeling químico é antes de mais nada um tratamento da pele à base de ácidos específicos. A técnica é indicada inicialmente para quem lida com:

Oleosidade;

Manchas de sol;

Queratose pilar;

Estrias;

Cicatrizes de acnes e acidentes;

Sardas;

Rugas e “pés de galinha”;

Marcas de expressão;

Envelhecimento da pele.

De modo geral, o tratamento de peeling químico é realizado em clínicas de estética. Além dos consultórios de dermatologistas. Já que o manuseio dos ácidos exige conhecimento da área. A fim de evitar acidentes difíceis de reverter. Como queimaduras e manchas na pele, por exemplo.

Cuidados do peeling químico

Devido ao uso de substâncias químicas, sobretudo, há cuidados indispensáveis relacionados à técnica. Caso sejam ignorados, os riscos são grandes, viu?

Dessa forma, não basta apenas aplicar o produto, mas sim saber como fazer. Onde aplicar, e por aí vai…

Portanto, o mais indicado é conversar com um especialista. É o primeiro passo para melhorar a aparência da sua pele, ok?

4 Motivo para fazer peeling químico

Agora você vai descobrir os principais benefícios do peeling químico. Observe como este procedimento pode te ajudar e fale sobre isso com seu médico a princípio.

Minimiza as manchas

Assim como os famosos melasmas , as manchas são um pesadelo para quem ama cuidar da pele. Elas podem aparecer em diferentes áreas do corpo, inclusive na face. Sendo assim, ainda mais notáveis.

No entanto, o peeling químico serve para minimizar as manchas. Visto que o tratamento renova a camada da epiderme de forma eficaz. Além do mais, não demanda uma recuperação demorada como as cirurgias. Pois necessita apenas de protetor solar para reduzir seus efeitos.

Diminui a flacidez

Outro inimigo do bem-estar é a flacidez da pele. O problema atinge braços, pernas, abdômen… e o rosto! Por outro lado, ao optar pelo tratamento logo se vê que a flacidez diminui.

Isso ocorre porque a composição estimula a produção de colágeno, contendo assim as rugas e sulcos. O mesmo vale para as cicatrizes, sabia disso? Portanto, vale a pena investir na técnica.

Suaviza marcas e acnes

Uma das vantagens do peeling químico é a ação de suavizar marcas e acnes. Seja marca de expressão, de envelhecimento, entre outras.

As acnes, sem dúvida, dão muita dor de cabeça. E com a grande variedade de produtos no mercado, confunde bastante o consumidor. Dessa maneira, é essencial focar em estratégias que dão mais resultado. Como o peeling, por exemplo.

Por outro lado, vale ressaltar que o método de aplicação depende da necessidade, certo? Já que existem diferentes tipos de peeling, desde o mais leve, em camadas superficiais, à renovação mais profunda.

Sendo assim, é importante conversar com um profissional para saber qual técnica fazer.

Previne distúrbios na pele

De fato, além de funcionar como tratamento, o peeling químico previne distúrbios na pele. Isto é, ajuda a evitar e reduzir problemas como rugas, espinhas e cravos, linhas de expressão, cicatrizes, oleosidade etc.

Desse modo, a técnica deve ser vista não apenas como “remédio”, mas sim como um fator decisivo. A fim de manter a boa aparência da pele, sua juventude e maciez por mais tempo.

Por Priscila de Almeida

