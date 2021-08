5 cuidados importantes ao comprar um carro seminovo

Conteúdo de Parceiros

Além de escolher um modelo que atenda aos seus desejos e necessidades, é preciso seguir algumas dicas para evitar contratempos na compra de um carro seminovo.

A compra de veículos seminovos exige alguns cuidados para evitar possíveis contratempos, seja na negociação ou até mesmo na sobrevida das peças e demais acessórios. Afinal, quem age na impulsividade pode perder uma grande quantidade de dinheiro, vivenciando uma frustração bem difícil de ser superada.

Priorize carros inspecionados

Muitas empresas realizam inspeção veicular para atestar que o carro está em boas condições de uso, inclusive analisando se já esteve envolvido em alguma colisão ou até mesmo quebra de eixo e outros problemas sérios. Portanto, ao escolher carros que tenham recebido uma inspeção técnica, certamente você terá uma segurança a mais no momento de fechar um bom negócio.

Verifique o estado de conservação

Mesmo que o veículo esteja devidamente inspecionado, nada melhor que uma boa análise em relação ao estado de conservação. Observe a lataria, a textura e brilho da tinta e também os estofados e pneus. Ligue o carro e, se possível, peça para fazer um test-drive. Analise as mangueiras, cabos e teste todos os itens internos.

É importante informar que diferenças na tonalidade da pintura ou com desalinhamento no encontro das peças na lataria pode ser um indício de problemas. Os vidros devem ter a impressão do número do chassi. Caso contrário, trata-se de um aviso sobre um possível dano ou reparo. Caso observe algo desse tipo, questione o vendedor.

Outra dica importante é levar um mecânico de sua confiança para verificar tecnicamente os componentes do automóvel. Dessa maneira, certamente a sua compra será bem-sucedida.

Analise bem os anúncios

Sendo um excelente local para comparar preços e ainda escolher o carro ideal, a internet também precisa de cuidados especiais, principalmente na análise dos anúncios. Veja se as fotos são reais e compare o valor com a tabela Fipe. Caso esteja muito abaixo da realidade do mercado, desconfie. Afinal, há muitos golpistas nesse tipo de negociação, sobretudo nas que acontecem direto com o proprietário.

A dica é sempre escolher plataformas ou marketplaces que tenham credibilidade no mercado e que ofereçam praticidade aos usuários, inclusive com ótimo histórico de vendas. Veja outras orientações:

● observe se as fotos são realistas e se há vários ângulos do veículo;

● analise se as informações técnicas são coerentes e objetivas;

● busque referências do local escolhido;

● se for contato direto com o proprietário, analise seu perfil nas redes sociais.

Pesquise o histórico do carro

Pela placa do veículo, é possível verificar o histórico do carro. Essa análise é importante porque é possível observar se há multas, possíveis históricos de leilões, recall, entre outros dados que serão bem úteis para você fechar um bom negócio. Nesse sentido, há aplicativos que fazem o serviço, sendo um bom auxílio no momento de você escolher um veículo de qualidade e com um bom custo-benefício.

Observe a taxa de depreciação

A taxa de depreciação deve ser observada para você não perder muito dinheiro caso decida trocar de carro futuramente. A maior taxa de desvalorização acontece nos três primeiros anos após a saída da fábrica, mas existem alguns modelos que sofrem quedas mais acentuadas no preço de mercado.

Portanto, vale a pena você verificar essa informação ao escolher um modelo, pois ela está sintonizada com o custo-benefício e também com possíveis perdas ou ganhos. Inclusive, ao adotar medidas de conservação, é possível até mesmo vender um carro por um valor maior que o de compra, sobretudo se houver reviravoltas no mercado automobilístico.

Assim, seguindo as nossas dicas, certamente você fechará um bom negócio, adquirindo um veículo seminovo com todas as características necessárias para rodar tranquilo e com a certeza de que fez uma compra inteligente.