O treino de pernas fortalece os músculos das pernas, não é mesmo? Além do mais, ele aumenta a flexibilidade e dá mais massa muscular.

Evita ainda o desgaste no corpo. Seja ele muscular, articular ou da saúde física em geral.

No entanto, ao praticar os exercícios no dia a dia, você deve ter cuidado, viu? Os erros no treino de pernas podem não só causar lesões… como também agravar uma doença que já existe.

Por isso, antes de mais nada, vá ao médico a fim de descobrir se há uma restrição. Ainda mais se você estiver com dor, ou no pós-cirúrgico.

Lembre-se que nem toda atividade é permitida para alguns casos. Como em uma lesão no tornozelo ou ao tratar o joelho valgo . Um tipo de desalinhamento que faz com que os joelhos fiquem “para dentro”.

E não é só isso, viu? As falhas nos treinos prejudicam a sua qualidade de vida. Em primeiro lugar, você deve saber o que está fazendo. A fim de não malhar errado, ok?

Veja os 5 erros no treino de pernas que você deve evitar! Siga as nossas dicas!

5 Erros no treino de pernas que você deve evitar

Confira abaixo o que você não deve fazer.

Colocar peso demais



É normal querer acelerar os processos, não é? A fim de ganhar massa mais rápido. Ou na hora de querer recuperar o quanto antes o movimento saudável das pernas.

Mas colocar peso demais no aparelho não é uma boa escolha, viu? Pois aumenta a chance de lesões na perna. Além de impactar no resultado do treino.

O ideal é seguir à risca a série de exercícios físicos. Desse modo, você faz os movimentos corretos e não prejudica a sua saúde! Então, antes de treinar a perna, converse com um profissional.

2. Não completar o movimento



A dor no joelho faz muita gente parar o treino. O que acaba gerando um certo desânimo, não é verdade?

No entanto, às vezes a dor resulta de um treino errado. Incompleto. Assim, a pessoa não presta atenção. Erra. E perde a chance de ter uma perna flexível…

Não completar o movimento é um erro comum na academia. Às vezes parece difícil demais e aí você para no meio do caminho. Mas, lembre-se… isso põe em risco a saúde dos músculos e das articulações, viu? E também o objetivo do treino.

Não pratique um treino de pernas pesado sem finalizar o movimento por completo.

3. Desanimar do treino



Sem dúvida, a rotina cansa. O que faz com que você desanime em algum momento. Mas não deixe isso te consumir, viu?

Pense sempre na sua meta principal!

Quer se recuperar de uma lesão? Você lida com alguma doença na perna? Quer evitar o desgaste pela idade? Ou deseja apenas tonificar o seu corpo?

Seja como for, reaja! Ainda que o treino de pernas seja um desafio, ele é muito importante para você. Lembre-se que é para o bem da sua saúde! E isso também vale para quem só quer malhar braço, ok? Tenha dedicação no treino de pernas feminino ou masculino.

4. Usar uma carga muito leve



Acima de tudo, você deve ser fiel na hora de treinar! E assim continuar com o mesmo empenho e peso. Mesmo se o seu dia foi muito cansativo. Em geral, nessa hora muita gente pega mais leve, não é mesmo?

Mas, não faça isso! Não use uma carga muito leve, que não vá trazer benefícios para você. Muito menos na hipertrofia.

Aliás, esse é um dos erros no treino de iniciantes, viu?

Então, ao começar sua atividade, tenha em mente o que precisa fazer. Complete a série, ponha o peso ideal de acordo com os seus limites e cumpra a sua meta.

5. Não revezar o tipo de treino



Existem vários tipos de treino de pernas. Tanto na academia, como no pilates e em outras modalidades.

Um dos erros no treino de pernas é não revezar o tipo de tarefa!

É claro que você pode fazer o leg press. Ou o agachamento. Mas inclua outros exercícios também, ok? A fim de trabalhar todos os músculos e fugir das lesões.

Treine a panturrilha, as coxas, os glúteos etc.

