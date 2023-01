5 jogos que pareciam “muito melhores” antes do lançamento

Apoie o 247

ICL

Conteúdo de Parceiros

A indústria de games é uma das maiores do mundo, que tem crescimento constante no Brasil e ultrapassa até a indústria cinematográfica no mundo. Por isso, não é incomum ver muitas desenvolvedoras prometendo games inovadores, com mecânicas e ambientações únicas, que farão uma verdadeira revolução no mercado.

Porém algumas vezes isso acaba saindo totalmente diferente do esperado, com lançamentos de jogos contendo várias inconsistências, que muitas vezes viram piada entre os gamers.

O maior problema dessas empreitadas para promover algum lançamento são justamente os trailers e vídeos de jogabilidade, que muitas vezes vendem um jogo fantástico e inovador, mas entregam um game bugado e sem nada do que foi prometido. Pensando nisso, resolvemos selecionar alguns games que “venderam o peixe” de forma equivocada e acabaram por induzir os consumidores ao erro. Veja quais são eles:

Anthem

Esse game teve um trailer simplesmente impecável e prometia entregar uma das melhores experiências do gênero loot box. O resultado, porém, foi terrível. O jogo simplesmente não tinha nada a ver com a beleza gráfica mostrada nos trailers, antes de seu lançamento. A EA, empresa que desenvolveu o jogo, também acabou largando o título de mão, não lançando nenhuma atualização para melhorar os problemas do jogo.

No Man’s Sky

Um jogo de mundo aberto sempre acaba atraindo o público, principalmente pelas inúmeras possibilidades que são oferecidas aos jogadores. Em games como o GTA V, por exemplo, é possível dirigir e explorar um mapa gigantesco e ainda praticar atividades extras como jogar em um cassino de Los Santos (que remete aos cassinos online tão disseminados hoje em dia, como o NetBet Cassino) ou ainda realizar trabalhos secundários, por exemplo. Não se deve comparar, mas No Man’s Sky prometia muito também em termos de possibilidades extras e ambientação, chamando a atenção de muitos jogadores de jogos sandbox e mundo aberto. Prometendo uma exploração de galáxias distantes, entregou uma mecânica extremamente simples, com “mais do mesmo”, além de possuir sérios problemas com bugs.

Killzone 2

Mostrar trailer usando CG é um hábito relativamente comum em trailer de games. Por isso, o anúncio de Killzone 2 na E3 de 2005 não seria um grande problema para o game. Seria, se não fosse o fato de a Sony ter dito claramente que aquilo que estava passando na tela, era parte de uma gameplay do PS3. Isso, obviamente, não era verdade e muitos fãs ficaram decepcionados com o game, o que trouxe muitos problemas para a franquia.

Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 foi um dos títulos que mais gerou expectativas nos últimos tempos. Isso porque o trailer do game mostrava uma cinemática incrível, com temática futurista e um mundo aberto cheio de possibilidades. Como vocês podem imaginar, o resultado entregue no lançamento foi muito longe do que os jogadores esperavam. O jogo parecia simplesmente incompleto, tendo tantos bugs, que deixavam a jogabilidade impraticável em alguns casos. Isso, sem mencionar a ausência de alguns elementos que estavam presentes no trailer.

Fallout 76

Fallout é uma das principais franquias da Bethesda, por isso o Fallout 76 era muito aguardado pelos fãs. O trailer do jogo aumentou ainda mais as expectativas durante a E3 de 2018. No fim das contas, o game foi duramente criticado em seu lançamento. A princípio a Bethesda cumpriu com a promessa que fez durante a fase de desenvolvimento, e trouxe um mapa bem grande. Porém, ela pecou em não disponibilizar tarefas que suprissem todo esse tamanho, o que tornou a gameplay maçante e repetitiva.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.