5 Maneiras de organizar seu e-mail e ser mais produtivo

O e-mail é uma ferramenta utilizada pela maioria das pessoas. Ele é uma forma de comunicação que mantém seu espaço até hoje, resistindo a criação de novas redes sociais, que vivem aparecendo e não se mantém no plano digital.

Se o assunto não for algo de seu agrado no momento, o app te oferece a opção de armazenar a mensagem para respondê-la posteriormente, senão, você simplesmente exclui a mensagem.

Mas, para não se atrapalhar nessa ferramenta, e não perder nenhum e-mail importante, neste artigo vou te apresentar mais maneiras de como manter ele mais organizado, e por consequência, ser mais produtivo em suas tarefas.

Como organizar seu e-mail

Se você precisa mandar algo importante para alguém, o e-mail é uma excelente ferramenta para isso, por sempre garantir segurança para as pessoas. Mas, para que seja simples e prático usar esse aplicativo, é necessário mantê-lo organizado e não se perder em infinitas mensagens. Siga as dicas abaixo para quando entrar no e-mail :

Não mantenha todos os seus e-mails na caixa de entrada, isso pode virar uma bagunça e dar um trabalho para você procurar e-mails que sejam realmente importantes. Após concluir certos assuntos, mova-o para outra pasta;

Para selecionar os e-mails que julga mais importantes, separe um tempo do seu dia para lê-los e avaliá-los. Essa dica também será útil para manter organizada sua caixa de entrada.

Para não ser pego de surpresa, caso seu e-mail seja hackeado, sempre crie ao final do ano, ou se preferir, semestralmente, um arquivo morto. Ele vai garantir que você ainda possua acesso caso tenha esse problema. Se trabalhar com webmail este recurso vai depender de seu servidor escolhido.

Crie pastas para qualificar seus e-mails. Você pode nomeá-los por grau de importância; Exemplo: urgentes, aguardar e arquivar.

Se você se identifica mais visualmente, adicione etiquetas coloridas para suas pastas.

Existem alguns aplicativos próprios para esse tipo de organização. O melhor, é que eles não gastam muito de seu plano de internet , sendo rápidos e práticos para instalar a qualquer hora.

Se ainda tem dúvidas de como manter seu e-mail organizado, pode influenciar na produtividade do seu dia a dia, trago abaixo o porquê se manter produtivo pode ser tão benéfico.

Produtividade e sua importância no dia a dia

A palavra “Produtividade” é utilizada para medir sua eficácia/eficiência durante o dia. Você certamente já escutou várias pessoas falarem que foram produtivas no seu dia. Mas o que realmente significa?

Muitas vezes estamos cercados de diversas tarefas e uma rotina totalmente desorganizada, isso não é viés para ter um dia produtivo, pois às vezes não produzimos de maneira efetiva.Sendo mais simples, a produtividade está ligada em como organizamos nosso dia a dia, para que sobre um tempo de colocarmos em prática o que desejamos.

Não fique preso a prazos e metas, coloque propósito em tudo que for realizar durante seu dia. Isso vai te trazer benefícios, quando realizados. Consequentemente, aumentar os objetivos diários nos quais você busca.

Se ainda sente dúvidas sobre o assunto, vou trazer os benefícios de ser uma pessoa produtiva pelo celular, já que estamos em contato com essa ferramenta na maior parte de nosso dia.

Como ser mais produtivo pelo celular

Se você possui um sistema Android, a ferramenta vem com um ótimo app para quem busca melhores referências na hora de estudar. Basta pressionar o botão “home” do seu celular, e em seguida terá acesso ao Now On Tape.

Além disso, com apenas um comando de voz, é possível que você crie lembretes, com horário e/ou localização, tudo para manter seu dia organizado. A ferramenta também vale para outros aplicativos, assim, não precisa ficar perdendo tempo digitando mensagens.

Se você adora criar listas à mão, é possível que nunca tenha perdido alguma delas. A loucura de ficar procurando em todos os lugares acabou. Com o celular, você pode criar notas e durante seu dia dar um checklist em quais tarefas foram cumpridas, isso pelo próprio aplicativo.

Use e abuse dessas dicas de como se manter mais organizado. O celular pode ser um ótimo aliado para isso, use como benefício para sua vida e seja cada vez mais eficiente.