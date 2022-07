Apoie o 247

ICL

Conteúdo de Parceiros

Aproveitar dias ensolarados é uma das atividades preferidas dos brasileiros. No entanto, existem 5 riscos da exposição ao sol que prejudicam a saúde.

É claro que você não vai deixar de curtir a praia nem a piscina. Nem mesmo o pique-nique no parque com a família. Em virtude disso, é importante praticar bons hábitos que ajudem a se proteger.

Agora, se você já lida com as consequências e, dessa forma, busca algum tratamento para distúrbios da pele , vale a pena evitar. Pelo menos por enquanto, evite ficar muito tempo exposto(a) aos raios solares.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Lembre-se antes de tudo que os raios UV e UVA são fatores que ocasionam manchas, rugas, acnes etc. E não é só isso. Há algumas doenças mais severas, como câncer de pele por exemplo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Por isso, todo cuidado é pouco, viu?! Descubra quais são os 5 riscos da exposição ao sol: Por que evitar?

Envelhecimento precoce da pele



Você sabia que ao mesmo tempo que curte o sol pode facilitar o envelhecimento precoce da pele? Pois é! É isso mesmo que acontece.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com o passar dos anos, e claro, com a exposição exagerada sob o sol, a pele ganha marcas da idade. Fica mais seca, menos brilhosa e com algumas rugas.

Desse modo, a melhor prevenção é usar o protetor solar sempre que necessário. Especialmente quando ficar por um longo período exposto(a). Por isso, use o produto. E também beba bastante água. Monitore o tempo e se proteja.

Queimaduras na pele



Entre os principais perigos da exposição solar estão as queimaduras na pele. Isso acontece de fato com pessoas que, na busca do bronzeado perfeito, excedem o tempo sob o sol. Isto é, sem qualquer tipo de proteção, como o filtro solar, por exemplo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Vale ressaltar que este problema só tende a ser constatado depois. E não de imediato.

Sendo assim, as dores mediante ao toque, a vermelhidão da pele e até mesmo bolhas são alguns dos sinais. Além disso, a pele começa a descamar depois. Portanto, não corra esse risco. Invista nos cuidados com a sua pele.

Câncer de pele



Por mais assustador que seja, estudos mostram que a exposição solar amplia o risco de câncer de pele. E o câncer desenvolvido pode ser maligno. Como o melanoma, que é mais agressivo, inclusive.

Isso ocorre devido a radiação solar, que faz com que as células se multipliquem com mais rapidez. E quando acontece de forma acentuada, provoca o surgimento de tumores.

Por isso, sem dúvida, os riscos devem ser alarmantes. Já que a doença possui tratamento difícil e que, na maioria das vezes, leva à morte.

Entretanto, isso deve ser evitado com o uso de protetores. Itens que servem como escudo contra os raios UV. Use-os!

Alergias



As alergias têm inúmeras causas possíveis . De modo geral, têm como sintomas manchas, placas vermelhas e coceira. Ou inchaço, em certas situações. Entre os fatores decisivos, está a exposição ao sol. A qual produz reações alérgicas quando as pessoas abusam do tempo.

Com isso, nota-se indícios semelhantes às urticárias. As bolinhas vermelhas tomam a pele, causando muita coceira e irritabilidade.

Logo, para não desenvolver alergias, é bom se cuidar! Então, diminua o período de exposição e use filtro solar. Faça isso todas as vezes que precisar.

Manchas



Não é nenhum segredo que todo mundo deseja uma pele bonita e limpa, não é? Dessa forma, é um pesadelo reparar manchas na superfície do corpo. Imediatamente, começam as perguntas: “O que provocou isso?”, “Será que vai sair?”, “Como tiro isso?”.

Antes que seja o seu caso, dê mais atenção aos cuidados com a pele. E claro, com a sua saúde de modo geral.

Lembre-se antes de mais nada que os raios UV e UVA podem detonar a pele. Favorecendo, com isso, a chegada de manchas escuras. Além de queloides e caroços onde houver cicatriz no corpo. Evite isso no momento em que estiver sob o sol. Proteja-se!

Embora seja importante desfrutar da luz solar, tome cuidado! Não se esqueça dos riscos da exposição ao sol por tempo indeterminado. Prefira períodos específicos, entre 10:00 e 11:30 e 15:00 e 16:30. É o melhor momento para absorver o nutriente com tranquilidade. Além disso, use o protetor solar!

Por Priscila de Almeida

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE