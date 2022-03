7 dicas indispensáveis para trabalhar em home office

Apoie o 247

O impacto da pandemia na vida e no trabalho de todos mudou drasticamente devido à necessidade de cumprir as diretrizes de saúde e distanciamento social. Devido a isso algumas empresas decidiram que trabalhar em casa é a melhor opção.

Mas, há muitos que estão procurando soluções para ajudar a tornar o escritório mais produtivo. O artigo de hoje é especificamente sobre o tema.

Para saber mais sobre maneiras de aumentar a eficiência do seu home office, leia o artigo até a conclusão e dê uma olhada no nosso guia de home office.

Uma das críticas mais comuns ao home office é a perda de produtividade por conta do trabalho em casa, e a ausência de rotina por conta da pandemia.

É, no entanto, possível traçar estratégias para aumentar a eficiência do seu home office para se tornar mais produtivo.

Para as empresas, independentemente de quantos programas de ERP estejam disponíveis, ter um bom escritório pessoal e organização doméstica é o mais importante.

E a melhor forma de aproveitar o máximo do seu home office é colocando em prática as dicas deste conteúdo, recomendo também as dicas para escritório de portais especialistas como o Portal Escritório & Casa.

Você precisa ter seu espaço de trabalho

A maneira mais eficaz de aumentar a eficiência no home office é configurar uma área designada para o trabalho.

Assim, você deve evitar trabalhar à noite, sentar ou se movimentar pela casa, pois a chance de você adiar o trabalho e perder o foco é extremamente alta.

É necessário criar uma rotina

É verdade que ter uma rotina clara é essencial para o nosso desempenho pessoal e profissional.

Se puder, mantenha uma rotina idêntica à anterior, mesmo que seu trabalho tenha sido na empresa, pois será mais simples se organizar e estabelecer um quadro de horários e horários de trabalho.

Portanto, prepare-se para o trabalho, tome um café da manhã saudável, desenvolva hábitos relacionados ao início do seu dia e ao seu dia de trabalho e treine seu cérebro para se tornar mais eficiente durante esse período.

Não trabalhe de pijama

Em termos de rotina é fundamental não trabalhar de pijama para garantir o mais alto nível de produtividade e uma imagem profissional.

O escritório doméstico típico precisa ser usado para reuniões e videoconferências normalmente no último minuto. Não seria uma boa ideia apresentar sua imagem de pijama, não é?

Você pode se vestir com roupas confortáveis, mas certifique-se de que sua aparência profissional seja profissional e preparada para possíveis reuniões e telefonemas.

Cuidado com possíveis armadilhas

Ao trabalhar em casa, é importante se concentrar e estar atento às distrações para garantir que você não perca a rotina.

Portanto, escolha um local que seja pacífico e ajuda você a se concentrar para poder se concentrar.

Além disso, evite distrações como TV ou telefones celulares, pois elas podem ser um grande impedimento para sua produtividade.

Outro aspecto importante para um ambiente de trabalho mais eficiente é a necessidade de planejar seu horário de trabalho, para que você não perca o controle de seus dias de trabalho.

Assim, faça uma lista de cada tarefa que você deve concluir incluindo prazos e prioridades para ajudá-lo a organizar seu tempo e concluir cada tarefa.

Se puder, organize documentos como ordens de serviço , faturas, recibos e outros documentos de escritório em pastas para facilitar seu dia a dia.

Defina metas alcançáveis ​​com o seu espaço de trabalho

Quanto à produtividade e atividade é essencial ter objetivos claros para o seu espaço de trabalho.

Esta etapa é complementar à anterior, pois você definiu as tarefas a serem concluídas e a data para concluí-las.

Nesse caso, você precisa definir o que quer dizer e os indicadores para determinar qual sua eficiência é cumprir prazos, concluir o trabalho solicitado e não esperar que as demandas se acumulem.

Pause com frequência ao longo do seu dia de trabalho

Após a organização do local de trabalho, podemos passar para a organização da sua vida pessoal.

Muitos reclamam que não conseguem se concentrar no trabalho ao longo do dia, ficando exaustos e em condições de não fazer diferença.

Portanto, é importante fazer pausas ao longo do dia, tanto para relaxar quanto para aliviar o estresse do dia.

Assim, você pode dividir sua viagem em 50 minutos de trabalho produtivo e 10 minutos de relaxamento e até 45 minutos de tempo eficiente e 15 minutos de relaxamento.

As pausas são vitais e aumentam a sua eficiência, deixando-o com mais foco e menos cansado.

Certifique-se de que seu espaço de trabalho esteja bem organizado

Outro aspecto crucial para aumentar a eficiência do seu escritório em casa é garantir que você mantenha sua área de trabalho organizada ao longo do dia e no final do dia.

Não coloque mais do que o necessário em sua mesa para não empilhar papéis que podem tornar seu espaço de trabalho caótico e indutor de estresse.

Quando terminar o dia, você deve deixar sua área de trabalho limpa, arrumada e preparada para o dia seguinte não acumulando trabalho.

Seja qual for o assunto do seu trabalho, é importante organizar o trabalho do seu escritório. Isso inclui o controle corporativo das finanças e o home office para o sucesso no local de trabalho.

Assim, utilize as tecnologias para se beneficiar e sempre se esforce para manter uma agenda organizada.