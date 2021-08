9 curiosidades que você precisa saber sobre o duelo entre Chelsea x Arsenal pela Premier League

No próximo domingo (22), o Chelsea encara o Arsenal em pleno Stamford Bridge para tentar chegar à liderança do Campeonato Inglês. O derby londrino pode ter a reestreia do atacante Romelu Lukaku. Tem algum palpite sobre o placar? edit

Conteúdo de Parceiros

Confira a seguir 9 curiosidades que você precisa saber sobre o duelo na hora de apostar

1. O Arsenal venceu os dois últimos jogos da Premier League contra o Chelsea na temporada passada.

2. O Chelsea venceu apenas três dos últimos 14 jogos contra o Arsenal.

PUBLICIDADE

3. O Arsenal está iniciando a Premier League com dois derbies londrinos - Brentford e Chelsea - pela segunda temporada consecutiva. Ano passado os Gunners jogaram contra o Fulham e o West Ham.

4. O Arsenal não derrotou o Chelsea em nenhum dos últimos 10 jogos da Premier League realizados aos domingos.

5. O Chelsea venceu 15 de seus últimos 20 jogos sem ser pela Premier League no mês de agosto, embora este seja o primeiro jogo fora do campeonato contra o Arsenal neste mês desde 1984, quando empatou 1-1 em Highbury.

PUBLICIDADE

6. Embora tenha vencido o primeiro jogo do campeonato em cada uma das duas últimas campanhas, o Arsenal perdeu sua primeira partida da liga no Emirates Stadium em cinco das últimas dez temporadas.

7. O Arsenal (que ficou em 11º lugar no total de arremates na Premier League na temporada passada) teve mais tentativas do que qualquer outro time da primeira divisão no MD1.

8. O lateral-esquerdo do Arsenal, Kieran Tierney, criou seis chances contra o Brentford em sua primeira temporada, o maior número de um jogador dos Gunners em um único jogo da Premier League desde abril de 2019, quando Alex Iwobi criou 7 oportunidades contra o Watford.

PUBLICIDADE

9. Desde o primeiro jogo de Thomas Tuchel no comando do Chelsea, em janeiro, o goleiro dos Blues, Édouard Mendy, se tornou o goleiro que ficou mais jogos sem sofrer gols na Premier League, com apenas 10 sofridos. No geral, Mendy ficou sem tomar gols em 53% de suas aparições, 17/32.

PUBLICIDADE