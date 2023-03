A Betano nas grandes equipes de futebol do mundo

Apoie o 247

O crescimento da Betano não tem limites, a sua expansão chega aos times de futebol internacional.

Divulgação (Photo: Divulgação)

A presença da casa de apostas Betano expande-se mais a cada dia.

No Chile, no Brasil, em Portugal, na Grécia e até em lugares mais exóticos do mundo como no Chipre, na Bulgária e na Romênia e em mais países, a Betano Apostas tem alcançado a sua expansão. As equipes de futebol mais importantes têm recebido o impacto do crescimento desta empresa que se dedica às apostas esportivas.

No caso dos times da América Latina são clubes de grande destaque e com muita presença na vanguarda. Na Europa alguns clubes de primeira linha tem o patrocínio desta empresa, como por exemplo: Benfica, FC Porto e Sporting CP com sua glória, tradição e sua enorme popularidade. Em Portugal, também SC Braga, Marítimo e Belenenses fazem parte desta linda família que forma A Betano. Já na Grécia o clube que recebe o sponsor da casa de apostas Betano é o time mais vitorioso, isto é, Olympiakos. Aliás, o PAOK FC, outro clube de grande importância, também recebe o patrocínio.

Quanto aos times que recebem patrocínio no Chile, ou seja Universidad de Chile y Deportes La Serena, são times de enorme sucesso e popularidade a nível nacional e internacional. Universidad de Chile é um time que se destaca por sua popularidade e por sua tradição. A fundação do clube ocorreu em maio de 1927 e, não é um detalhe menor, conhecer o enorme entusiasmo que provoca a “U” no país. Sobre o âmbito profissional da equipe, é a segunda com mais títulos da Primeira Divisão, possuindo dezoito títulos no total. Já no nível internacional, configura-se como a única equipe chilena que foi capaz de conseguir ganhar a Copa Sul-Americana, no ano 2011.

O Club de Deportes La Serena, a outra equipe do Chile que recebe patrocínios por parte da Betano, é uma instituição que foi fundada em 1955 e só cinco anos depois da sua fundação foi capaz de conseguir conquistar o título. Foi em 1960 quando ganhou a Copa Chile e ao mesmo tempo virou o primeiro clube do norte chileno a obter um troféu num torneio profissional.

Em relação aos clubes que são patrocinados no Brasil, ou seja, Fluminense e Atlético Mineiro, eles destacam-se por sua glória. Desta forma, os patrocínios da Betano nos times brasileiros caracterizam-se pela hierarquia dos clubes. O Fluminense é uma das equipes mais vitoriosas do Rio de Janeiro. Na sua longa história, esse time tricolor obteve trita e sete ligas estaduais no total. Aliás, em quatro ocasiões conseguiu sair vitorioso do Brasileirão e uma vez ganhou a Copa do Brasil.

Quanto ao Atlético Mineiro, de Belo Horizonte, já ganhou um total de quarenta e sete títulos, sendo o Galo o máximo ganhador. Ostenta também algumas ligas nacionais e um total de três Copas do Brasil. No nível internacional, a Copa Conmebol foi uma das suas vitórias assim como também uma Copa Sul-Americana.

