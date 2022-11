A Bitcoin tem uso no mundo real?

Apoie o 247

ICL

Conteúdo de Parceiros

As criptomoedas impactaram uma revolução que transformará rapidamente quase todos os setores econômicos globais. E o Bitcoin é o líder das criptomoedas que defende essa transformação financeira. Sua demanda tem aumentado constantemente, atraindo investidores institucionais, líderes industriais, comerciantes e consumidores em todo o mundo.

Embora o Bitcoin seja um nome familiar nos círculos financeiros e de comércio eletrônico, a maioria das pessoas ainda não tem uma compreensão clara de seus usos no mundo real. Assim, eles investem principalmente nisso com base em seu potencial futuro. Plataformas de negociação como a Bitsoft360 podem rastrear os movimentos de preços de uma criptomoeda e executar negociações de forma independente. O artigo a seguir discute as aplicações de bitcoin no mundo real.

Compras diárias

Vários comerciantes hoje integraram criptomoedas em seus sistemas de pagamento, permitindo que os clientes paguem por vários produtos diários de bitcoin. Muitos pontos de venda e cadeias de lojas aceitam pagamentos em Bitcoin para diferentes mercadorias, incluindo mercearias, café e bebidas. Os corretores também permitem que os compradores de casas comprem propriedades em Bitcoin.

A revolução do Bitcoin também se espalhou para as indústrias de manufatura e saúde, com várias empresas aceitando pagamentos em Bitcoin para carros e cirurgias plásticas. Alguns dos lugares onde você pode fazer compras diárias em Bitcoin incluem Overstock, Subway, Microsoft, Post Oak Motor Cars e Starbucks. Ao contrário dos cartões de crédito, os pagamentos em Bitcoin são rápidos, seguros e de baixo custo.

Além dos consumidores, as empresas também estão usando cada vez mais o Bitcoin para processar pagamentos a seus funcionários, fornecedores e distribuidores em todo o mundo. Isso permite que eles minimizem os custos operacionais e melhorem a eficiência. Além disso, a aceitação de pagamentos em Bitcoin também permite que os comerciantes atraiam um mercado emergente de consumidores com conhecimento tecnológico, facilitando a expansão fácil e rápida.

Negociação online

A Bitcoin é altamente volátil, com flutuações constantes de preços. E é por isso que é um bem lucrativo para os comerciantes. As plataformas de negociação de criptomoedas são lugares populares e confiáveis para negociar Bitcoin, outras criptomoedas e dinheiro fiduciário. As plataformas permitem que você se registre e comece a comprar, vender e armazenar Bitcoin convenientemente.

As exchanges de criptomoedas fornecem vários recursos para ajudar os traders a reduzir os riscos de volatilidade e maximizar o retorno sobre os investimentos. Outras características incluem gráficos e estatísticas de mercado para ajudar os comerciantes a prever os movimentos dos preços do Bitcoin.

A negociação de Bitcoin é talvez a maneira mais simples para investidores experientes e novatos ganharem dinheiro. Existem várias estratégias de negociação, incluindo day trading, negociação de tendências, hedge e HODL. Embora cada plano exija medidas diferentes, todos podem fornecer retornos substanciais sobre o investimento. Ainda assim, a lucratividade requer principalmente uma compreensão adequada do mercado de criptomoedas e do momento.

Um investimento virtual

Satoshi Nakamoto inventou o Bitcoin para servir como um meio para transações diárias e uma reserva de valor. Muitos governos ao redor do mundo classificam o Bitcoin e outras criptomoedas como ativos virtuais, sujeitos a regulamentos fiscais. No entanto, tem melhor resistência aos riscos inflacionários do que ativos comuns, como o ouro e o dólar americano.

Vários investidores institucionais e multinacionais acumularam grandes reservas de bitcoin para diversificar seus portfólios e proteger sua riqueza da inflação. Consultores de investimento e membros do público estão cada vez mais adotando o Bitcoin como um veículo de investimento eficiente. O Bitcoin permite que você adquira riqueza em qualquer lugar do mundo, pois é descentralizado.

Aplicações Blockchain

O Bitcoin trabalha com a tecnologia blockchain, que provou apoiar muitas inovações. O blockchain B garante a máxima transparência e segurança nas transações financeiras na rede Bitcoin. Ele criptografa os endereços públicos e o histórico de transações dos usuários em um livro-razão público irreversível, evitando fraudes. Um blockchain é uma plataforma de código aberto que integra outras tecnologias para agilizar o gerenciamento da cadeia de suprimentos, a identificação de funcionários, o gerenciamento de estoque e os contratos inteligentes. Também pode ajudar governos e organizações de ajuda humanitária a evitar práticas financeiras corruptas.

O Bitcoin é uma invenção revolucionária com impactos significativos em vários aspectos da sociedade. O artigo acima discutiu algumas de suas principais aplicações no mundo real. Podemos descobrir ainda mais usos à medida que sua adoção molda os principais setores econômicos.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.