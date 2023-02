A partida entre Lazio e Sampdoria promete ser emocionante

Apoie o 247

No dia 27 de fevereiro, a partida da 24ª rodada do campeonato italiano entre "Lazio" e "Sampdoria" será realizada em Roma. O encontro promete ser emocionante, com as duas equipas em busca da vitória para se aproximarem dos seus objetivos na competição. Os torcedores, por sua vez, estão ansiosos para este emocionante jogo.

Depois de vencer o Crotone fora de casa por 3 a 2, a Lazio pretende continuar com o bom momento para se aproximar do grupo dos quatro primeiros colocados na competição, com 46 pontos e ocupando atualmente a sexta posição. O técnico Simone Inzaghi terá que lidar com a ausência do zagueiro Luiz Felipe e decidir qual será a melhor opção no ataque entre Ciro Immobile, artilheiro da equipe com 14 gols, e Felipe Caicedo, que marcou um gol importante na última rodada. A distância para a Atalanta, quarta colocada, é de apenas quatro pontos.

Já a Sampdoria, que vem de uma derrota em casa para o Atalanta por 2 a 0, precisa reagir para manter as esperanças de classificação para a Liga Europa. Com 35 pontos, a equipe ocupa a nona colocação na tabela e está a cinco pontos da Roma, que fecha a zona de classificação para a competição europeia.

O treinador Claudio Ranieri terá desfalques importantes para o confronto contra a Lazio, uma vez que o zagueiro Maya Yoshida está suspenso e o atacante Keita Baldé, que está emprestado pela Lazio, não poderá jogar contra o seu clube de origem. Por outro lado, a equipe contará com o retorno do meia Gastón Ramírez, que cumpriu suspensão na última rodada

O confronto entre Lazio e Sampdoria promete ser equilibrado, com ambas as equipes em busca da vitória. A Lazio tem um ataque forte, com 46 gols marcados na competição, mas também sofre com a defesa, que já foi vazada 35 vezes. Já a Sampdoria tem uma defesa mais sólida, com 31 gols sofridos, mas precisa melhorar o desempenho no ataque, que marcou apenas 36 gols na competição.

Além disso, o confronto histórico entre as duas equipes é bastante equilibrado. Em 124 jogos disputados, a Lazio tem 48 vitórias, contra 42 da Sampdoria, além de 34 empates. No último confronto entre as duas equipes, válido pelo primeiro turno da atual edição da Serie A TIM, a Lazio venceu por 2 a 1, com gols de Immobile e Luis Alberto.

Diante desse panorama, é difícil apontar um favorito para o confronto. A Lazio tem um time mais experiente e vem em boa fase na competição, mas terá que lidar com a ausência de Luiz Felipe e decidir qual será a melhor opção no ataque. Já a Sampdoria vem de uma derrota, mas tem uma defesa sólida e pode surpreender a Lazio em um jogo equilibrado.

Além disso, o confronto também será marcado pelo duelo entre dois jogadores em grande fase na competição: Ciro Immobile, da Lazio, e Fabio Quagliarella, da Sampdoria. Immobile é o artilheiro da equipe e da competição, com 14 gols marcados, enquanto Quagliarella tem nove gols e vem sendo um dos destaques da Sampdoria na temporada.

Outro fator importante para o confronto é o momento dos dois times em casa. A Lazio tem um bom desempenho como mandante, com sete vitórias, três empates e três derrotas em 13 jogos disputados no Estádio Olímpico. Já a Sampdoria tem um retrospecto ruim como visitante, com apenas duas vitórias em 12 jogos disputados fora de casa.

Em resumo, o confronto entre Lazio e Sampdoria promete ser equilibrado e emocionante, com ambas as equipes em busca de uma vitória importante na luta por seus objetivos na competição. A Lazio busca se aproximar do G-4, enquanto a Sampdoria quer manter as esperanças de classificação para a Liga Europa. Ciro Immobile e Fabio Quagliarella são as principais esperanças de gol de suas equipes em um confronto que pode ser decidido nos detalhes

