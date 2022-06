A potencial receita das apostas online: mito ou realidade?

Apoie o 247

ICL

Conteúdo de Parceiros

O crescimento dos cassinos online no Brasil tem sido exponencial nos últimos anos. Isso se deve, em parte, à crescente popularidade do jogo entre a população brasileira. Mas o que realmente tem impulsionado esse crescimento é a situação econômica do país.

Desde o início da pandemia, muitos brasileiros perderam o emprego ou viram sua renda diminuir. Isso levou muitas pessoas a recorrer ao jogo como forma de ganhar algum dinheiro extra. E com tantas pessoas agora jogando online, o número de cassinos online aumentou dramaticamente.

Até agora, o governo não tomou nenhuma medida para regular ou controlar o crescimento dos cassinos online no Brasil. Mas isso pode mudar no futuro se a indústria continuar a crescer no ritmo atual. Por enquanto, porém, os brasileiros podem aproveitar os muitos benefícios que esses cassinos têm a oferecer.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Receitas de jogos de azar em todo o mundo

O governo brasileiro tem demorado a agir na legalização do jogo, apesar dos repetidos pedidos dos operadores de cassinos do país por reforma. Em 2014, a então presidente Dilma Rousseff criou uma comissão para estudar a possibilidade de legalização do jogo, mas nenhuma ação foi tomada desde então.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Como resultado, o mercado brasileiro de jogos de azar é em grande parte subterrâneo. Estima-se que existam mais de 1.000 cassinos ilegais operando no país, gerando US$ 4 bilhões em receita a cada ano.

As receitas mundiais de jogos de azar totalizaram mais de US$ 449 bilhões em 2015, um aumento de 3,2% em relação ao ano anterior, de acordo com a H2 Gambling Capital. A indústria cresceu a uma taxa anual composta em torno dos 6% entre 2016 e 2020, tendo superado os US$ 565 bilhões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em contraste, o jogo no Brasil continua em grande parte ilegal. A única forma legal de jogo no país é a loteria estatal, que gerou US$ 3,4 bilhões em receita em 2015. Isso é apenas 0,8% do total global. Uma vez que o mercado brasileiro não é regulado, não existem dados oficiais que permitam aferir claramente as receitas em 2020 ou 2021.

É provável que o mercado negro de jogos de azar cresça ainda mais se o governo não agir em breve. Um relatório da consultoria KPMG descobriu que o Brasil pode perder US$ 12 bilhões em receita potencial até 2025 se não legalizar e regular o jogo.

A batalha contra o jogo ilegal é uma obrigação

Espera-se que o mercado de jogos de azar online no Brasil continue crescendo nos próximos anos, à medida que mais jogadores brasileiros recorrem ao jogo online como fonte de entretenimento e renda. A regulamentação e a repressão do governo ao jogo ilegal são essenciais para fortalecer uma crescente disponibilidade de serviços de jogos de azar online licenciados e regulamentados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Existem muitas maneiras de fiscalizar os cassinos online. Uma maneira é usar um serviço que coleta impostos para o estado. Isso pode ser feito por meio de um serviço de impostos online ou de uma empresa especializada na cobrança de impostos para negócios online. Outra forma de fiscalizar os casinos online é estabelecer um sistema onde o próprio casino recolhe os impostos. Isso pode ser feito configurando uma conta separada para fins fiscais ou usando um programa de software que lida com cobranças de impostos. Em ambos os casos, é importante certificar-se de que o cassino está devidamente registrado e licenciado em sua jurisdição antes de iniciar qualquer tipo de cobrança de impostos.

Uma receita potencial em impostos de jogos de azar está sendo desperdiçada?

O governo brasileiro está atualmente debatendo a regulamentação do jogo online. Embora existam muitas vozes a favor dessa medida, argumentando que geraria mais receita tributária para o país, também há quem seja contra.

Os críticos argumentam que a receita potencial de impostos sobre jogos de azar online seria superada pelos custos sociais e econômicos associados ao vício e ao jogo problemático. Eles também apontam que o Brasil já tem uma alíquota muito alta de tributação sobre as atividades de jogos de azar, e que novos aumentos serviriam apenas para direcionar ainda mais pessoas para sites ilegais e não regulamentados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Atualmente, estima-se que cerca de 3% dos brasileiros jogam online, sendo que a maioria deles utiliza sites estrangeiros. Se o governo regulamentasse e tributasse essas atividades, poderia gerar bilhões de dólares em receita. No entanto, se isso seria ou não uma coisa boa para o país continua a ser visto.

Ainda existem alguns obstáculos a serem superados antes que os cassinos online se tornem legais no Brasil. Mas se tudo correr bem, poderemos ver algumas mudanças importantes no mercado brasileiro de jogos de azar nos próximos anos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE