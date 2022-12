A tecnologia e a entrega de comidas no Brasil

Apoie o 247

Conteúdo de Parceiros

As vendas pela internet são uma tendência tecnológica irreversível, e a entrega de comidas tem se tornado um hábito dos consumidores no mundo inteiro. De 2020 para 2022, os pedidos por delivery tiveram um aumento significativo no Brasil. A título de exemplo, uma pesquisa realizada pela Hubster indicou que o hambúrguer é o prato mais pedido pelos clientes nas plataformas de delivery: a média passa dos 583 mil pedidos mensais.

É fato que temos vivido a era dos smartphones, cujas múltiplas funcionalidades tornam cada vez mais prático e ágil contratar serviços e adquirir produtos. Você sabia que existem mais de 250 aplicativos de delivery de comida no Brasil? Hoje em dia, podemos comer McDonald 's em casa, pedir pizza, bolo no pote, açaí, cerveja e tantas outras possibilidades de bebidas e alimentos – tudo isso sem precisar botar o pé na rua.

O serviço de entrega em domicílio – que também podemos chamar de delivery e tele-entrega - é uma atividade antiga. Contudo, só recentemente é que se tornou uma prática mais integrada ao cotidiano das pessoas. Graças aos avanços tecnológicos, esse serviço está cada vez mais acessível.

Para fazer os pedidos via internet, podemos contar com aplicativos especializados, aplicativos de mensagens ou com os próprios sites dos restaurantes. Nos anos mais recentes, com o advento da pandemia de covid-19 e as medidas sanitárias que precisaram ser tomadas, o serviço percebeu um aumento significativo. Tais circunstâncias exigiram mais atenção à experiência do usuário nos sites e aplicativos de entrega de comidas.

Entre os países que mais fazem pedidos para entrega em domicílio, o Brasil ocupa a sétima posição. Nos quatro primeiros meses da pandemia, houve um crescimento de 44% nas pesquisas sobre delivery de comida. Em 2020, o Brasil concentrou praticamente metade de todos os pedidos de entrega no continente latino-americano. Estima-se que 15% dos brasileiros recebem comida em casa uma ou mais vezes por semana, 26% recebem menos de uma vez por mês e 40% recebem entre uma e três vezes por mês. Entre as principais razões para os usuários recorrerem a esse serviço está o prazer de receber em casa uma refeição gostosa.

No Brasil, mais de 80% dos pedidos de delivery de comida acontecem em áreas urbanas. Metade do público recorre ao serviço eventualmente, e a outra metade o faz com frequência. Na hora de eleger uma plataforma específica de entrega de comida, os clientes levam em conta os seguintes critérios: a confiança de que o produto chegará conforme o que foi anunciado; a possibilidade de obter cupons de desconto; restaurantes que oferecem os melhores preços; a boa usabilidade e interface do app ou do site do restaurante.

A comida pronta – ou fast food – ainda ocupa um lugar privilegiado no coração (e paladar) dos clientes. Contudo, a opção por uma alimentação saudável tem se destacado nos serviços de entrega. Também tem sido possível constatar um crescimento nas chamadas dark kitchen (ou cozinhas-fantasma), ou seja, restaurantes que não oferecem um espaço físico para acomodar os consumidores e atendem somente na modalidade de entrega.

