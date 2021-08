Adeus de Harry Kane?

Conteúdo de Parceiros

Não deu as caras…

Apesar do novo técnico do Tottenham, Nuno Espírito Santo, ter declarado que conta com Harry Kane para a temporada, o atacante não deu as caras no CT do clube para a realização de testes de Covid-19 e exames médicos.

O jogador de 28 anos era aguardado no CT de Enfield depois de um longo período de férias após a campanha na Eurocopa 2020 com a Inglaterra, que chegou à final e perdeu para a Itália nos pênaltis. A ação de Kane em não retornar ao clube no prazo determinado, segundo a imprensa inglesa, aumenta a pressão pela saída do clube, ainda mais pelo impasse entre o atacante e o presidente Daniel Levy.No mês passado, Nuno Espírito Santos, novo técnico dos Spurs, comentou sobre a situação:

"Agora é o momento de Harry recuperar as energias, descansar. Quando ele voltar, teremos tempo para conversar. Teremos boas conversas, mas agora é o momento de Harry descansar e se preparar para o que está por vir (...) E estou ansioso para que ele se junte ao grupo e possamos começar a trabalhar juntos (...) Harry é nosso jogador, ponto final. Não há necessidade de falar sobre mais nada".

Qual será o destino de Kane?

Manchester United e Chelsea estão demonstrando forte interesse na contratação, mas o principal candidato é o Manchester City, de Guardiola. Atualmente, o atacante recebe 200 mil libras por semana no clube, o equivalente a R$ 1,4 milhão. Outro valor altíssimo é o pedido do Tottenham: 150 milhões de libras, aproximadamente 1 bilhão de reais, cifra que não agradou ao City. Inclusive, a equipe comandada pelo técnico espanhol já sinalizou a possibilidade de um lance: R$ 724 milhões. Vale ressaltar que Kane ainda tem três anos de contrato com o Tottenham.

Em busca de título

Apesar dos Spurs terminarem o último Campeonato Inglês na 7ª colocação, com 62 pontos, Harry Kane foi o artilheiro da última edição da Premier League, com 23 gols. Além disso, teve o maior número de passes para gols, 14.

Formado na base do Tottenham, ele registrou 336 jogos e 221 gols desde que estreou no time profissional, em 2013. Contudo, ainda não ganhou nenhum campeonato, o que se torna o principal fator para o atleta querer sair do clube. Será que Harry Kane finalmente vai conquistar um troféu neste ano?