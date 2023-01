Advocacia Online: Acessibilidade para os trabalhadores na luta por direitos

Apoie o 247

A Advocacia Online é uma forma de acessibilidade para os trabalhadores que lutam por seus direitos. É uma forma de facilitar o acesso aos serviços de advocacia para aqueles que têm dificuldades de locomoção, seja por deficiências físicas, idade ou por falta de dinheiro para o transporte até o escritório.

A Advocacia Online permite que os trabalhadores possam ter acesso aos serviços de advocacia sem sair de casa. Os advogados podem oferecer serviços de consultoria, assessoria jurídica, elaboração de documentos, entre outros, de forma remota.

Além disso, a Advocacia Online pode ser conciliada com um escritório físico para atendimento presencial, o que hoje em dia é chamada de escritório híbrido ou advocacia híbrida.

Por que a forma de trabalho híbrido é relevante para o cenário atual?

O modelo de trabalho híbrido e/ou remoto deixou de ser considerado um diferencial e se tornou um fator essencial para atrair colaboradores para escolherem as empresas que querem fazer parte.

Essa adesão se deve não somente à liberdade de trabalhar em diferentes ambientes, mas também ao fim da limitação geográfica. Trabalhadores jurídicos do interior tem oportunidades de trabalho com maiores salários, e os da capital, evitam o sofrimento do deslocamento diário em péssimas condições de mobilidade urbana.

Porém, para que esse padrão de trabalho dê certo é necessário que as instituições utilizam da tecnologia como aliada para que a produtividade e as entregas não sejam prejudicadas, afinal, o boleto tem que ser pago de qualquer forma.

E quando estamos falando sobre escritórios de advocacia, esse é um ponto de extrema importância pois trabalhamos com prazos e documentos que não podem se perder.

Tecnologia como aliada ao modelo híbrido e remoto

Para que o trabalho continue eficiente e eficaz, é necessário a modernização de processos internos de cada escritório. De outra maneira, seria impossível a execução dos trabalhos a serem realizados.

Por isso, a tecnologia deve ser uma grande aliada para os escritórios de advocacia que estão adotando o modelo de trabalho híbrido ou remoto. Ela ajuda a tornar o trabalho mais eficiente, seguro e produtivo.

Uma das principais vantagens é a possibilidade de realizar reuniões virtuais, o que permite que os advogados e clientes se comuniquem de forma segura e sem sair de casa.

Além disso, também pode ajudar a gerenciar documentos e informações de forma segura, permitindo que os advogados acessem e compartilhem documentos de forma remota.

Por fim, a tecnologia ajuda a melhorar a produtividade dos colaboradores do escritório.

Plataformas de gerenciamento como a ADVBOX permitem que acompanhar os processos, projetos e gerenciar seu tempo de forma mais eficiente.

Isso pode ajudar a melhorar a qualidade do trabalho, aumentar a produtividade e ver onde está o gargalo no ciclo de produção.

Como criar e administrar um modelo híbrido na advocacia

Um modelo híbrido na advocacia é uma abordagem que combina elementos de modelos tradicionais de advocacia com novas tecnologias e práticas. O objetivo é aproveitar o melhor dos dois mundos para oferecer serviços de advocacia de qualidade a todos que necessitam deste serviço.

Para criar e administrar um modelo híbrido nesse setor, é importante ter em mente alguns princípios básicos.

Primeiro, é importante ter uma compreensão clara dos serviços que você oferece e como eles se relacionam com o seu modelo de negócios. Em seguida, é importante definir os processos e procedimentos necessários para garantir que os serviços sejam prestados de forma eficiente e eficaz.

Depois de todas as informações essenciais reunidas, é importante ter um sistema de gerenciamento de processos, dados e clientes eficaz, como por exemplo a ADVBOX.

Esse sistema permite que os advogados acessem informações de clientes e documentos de forma rápida e eficiente. Além de ter um gerenciador de tarefas que acelera o fluxo de trabalho (workflow) com métodos ágeis.

Também possui um sistema de pontuação por tarefas (taskscore) que garante o registro de tudo, este fluxo de trabalho é protegido e gera alertas de prazos para o responsável e para o gestor jurídico, garantindo segurança na delegação de tarefas.

Outra parte importante em que a tecnologia auxilia o modelo híbrido de advocacia é a comunicação. É importante ter um sistema de comunicação eficaz para garantir que os clientes possam entrar em contato com os advogados de forma rápida e eficaz.

Com estes princípios em mente e ferramenta correta, um especialista no assunto pode criar e administrar um modelo híbrido na advocacia de forma eficaz.

Vantagens do escritório híbrido para o advogado

Mesmo que ao decorrer do texto estejamos falando sobre os pontos positivos do modelo híbrido para os escritórios de advocacia, listamos as principais cinco:

1. Maior flexibilidade: O escritório híbrido permite que os advogados trabalhem de forma mais flexível, alternando entre trabalhar em casa e no escritório.

2. Economia de custos: O escritório híbrido permite que os advogados economizem custos, pois não é necessário alugar um escritório completo.

3. Maior produtividade: O escritório híbrido permite que os advogados trabalhem de forma mais produtiva, pois eles podem trabalhar em casa, onde não há distrações.

4. Maior acesso a recursos: O escritório híbrido permite que os advogados acessem recursos que não estão disponíveis no escritório, como acesso à internet de alta velocidade.

5. Maior conectividade: O escritório híbrido permite que os advogados se conectem com outros profissionais de forma mais fácil, pois eles podem trabalhar de qualquer lugar.

Afinal, compensa ir para o modelo híbrido e/ou remoto?

Essa é a pergunta de um milhão de reais, mas que não tem uma resposta certa pois apesar de tudo, a efetividade se deve a todos os pontos citados durante o texto.

Mas uma coisa podemos afirmar com convicção: a necessidade de uma ferramenta de gestão de equipe e processos como a ADVBOX para manter a equipe unida e produzindo.

