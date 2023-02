Algumas coisas incríveis que você pode fazer com seu celular

Apoie o 247

ICL

Conteúdo de Parceiros

O seu celular é uma ferramenta muito inteligente que faz muitas coisas que você usa no seu dia e todos os dias, mas existem alguns truques ou dicas que você pode fazer no seu celular que provavelmente não sabia que era possível fazer. É por isso que o seu celular é como se fosse um mundo de oportunidades onde você pode aprender coisas novas todos os dias e também fazer novas coisas que você desconhecia que eram possíveis de fazer.

Vamos mostrarar para você algumas coisas que provavelmente não conhecia que o seu celular permite fazer, ao mesmo tempo que mostramos as vantagens daquilo que você vai poder fazer a partir de agora:



Consultar o trânsito em sua cidade

Você quer fazer uma navegação sem trânsito na sua cidade, ou mesmo tem outro estado, e não sabe como? Existe um aplicativo muito conhecido que pode ajudar você, o Waze. Ele é um aplicativo que funciona em comunidade, ou seja se você reportar um acidente de trânsito ele vai depois reportar essa informação para outros usuários que estão navegando no mesmo caminho.

Por isso, quando você for sair de casa e conduzir seu carro, leve sempre o aplicativo Waze ligado para saber as informações mais detalhadas sobre o trânsito na sua cidade ou a rota mais rápida para chegar no seu destino.

Enviar mensagens anônimas

Essa é uma funcionalidade que você não tem no envio de mensagens normais pelo celular e que vai permitir a você a possibilidade de ocultar seu número de celular quando envia uma mensagem. Para isso basta você usar um site para enviar uma mensagem anonima, onde você pode fazer uma mensagem específica e enviar ela para o número que você quiser, do Brasil ou mesmo no estrangeiro.

Dessa forma que não irá mostrar o seu número de celular para ninguém, e essa mensagem vai ser entregue de forma anónima no seu destinatário.

Conheça o tempo em outras cidades

Você já tem no seu celular um widget para ver o tempo da cidade, utilizando pessoa localização GPS. Mas existe uma forma de você no aplicativo do tempo selecionar outra cidade, pode ser uma cidade para onde você vai morar ou visitar daqui por alguns dias, ou mesmo uma cidade onde você tem seus pais ou seus amigos mais próximos para saber se o tempo vai ficar ruim ou não.

Se seu aplicativo do tempo não tiver essa funcionalidade, você pode ainda fazer uma pesquisa no motor de busca Google ou outro que tenha essa informação.

Compartilhar sua tela

Se você quer compartilhar sua tela com outro usuário, o ideal é você fazer uma conexão de vídeo pelo Messenger do Facebook. Ele tem uma opção muito interessante de você partilhar uma tela sem precisar qualquer outro software além do Messenger, que você pode ativar logo depois de iniciar sua chamada de vídeo.

Você pode partilhar sua tela com um amigo ou familiar para mostrar alguma coisa que você está vendo em tempo real: uma mensagem ou um grupo de WhatsApp, uma foto, um aplicativo novo, ou aquilo que você estiver rodando em seu celular.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.