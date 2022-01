All Star da NBA: os participantes do Jogo das Estrelas

Apoie o 247

O All Star da NBA é um dos eventos mais esperados pelos fãs do basquete em todo o mundo. A mistura de espectáculo e esporte de alto nível resulta em um marco incomparável. O final de semana de 19 e 20 de março reunirá os melhores jogadores da liga em Cleveland, e as apostas na NBA sobre quem vai disputar o Jogo das Estrelas ficarão abertas até então.

O processo de votação para escolher os 24 melhores jogadores da NBA já foi iniciado. O status de titular no All Star Game pode ser atingido de diversas formas. Em uma delas, 50% dos jogadores são decididos pelo voto dos fãs de todo o mundo através das redes sociais ou do site da NBA, 25% correspondem ao voto dos jogadores e os 25% restantes ao voto de jornalistas que acompanham a NBA.

Porém, essa primeira votação seleciona apenas 10 jogadores. Os 14 restantes são decididos pelos votos dos técnicos da NBA. Tem vários nomes que são certezas para participarem no All Star da NBA. Primeiro, porque são craques. Segundo, porque são terrivelmente populares entre os fãs. Stephen Curry, Kevin Durant, LeBron James, Joel Embiid, Nikola Jokic… todos serão titulares no Jogo das Estrelas.

DeMar DeRozan, a primeira surpresa do All Star Game?

Nas primeiras votações, esses prognósticos foram confirmados, mas serviram para ver as primeiras surpresas. Outro dos jogadores mais populares da NBA, Kyrie Irving, não recebeu muitos votos, sofrendo os efeitos da sua ausência por recusar se vacinar. No seu lugar, aparece DeMar DeRozan, o ala-armador dos Chicago Bulls, que poderia ser titular pela Conferência Leste.

Na Conferência Oeste, a briga mais interessante será entre Luka Doncic e Ja Morant. O ala esloveno do Dallas Mavericks é um dos grandes astros da NBA, mas a sua temporada está um pouco abaixo do esperado. Morant, armador do Memphis Grizzlies, é um dos jogadores mais espetaculares da liga e está vivendo o seu terceiro ano como profissional.

No frontcourt do Oeste, também é interessante ver se Andrew Wiggins, o muitas vezes criticado ala do Golden State Warriors, vai conseguir tirar a vaga de Paul George. O astro dos Clippers perdeu boa parte da temporada machucado, mas ainda está em terceiro nas votações para ser titular.

Porém, as apostas mais interessantes ficarão para os jogadores no banco dos dois times, que quase com toda certeza serão capitaneados por Stephen Curry e LeBron James. Os suplentes escolhidos pelos técnicos da NBA são os mais imprevisíveis. Os desdobramentos podem ter grandes consequências — muitos jogadores têm salários que podem crescer se jogarem o All Star Game.

Luta de jovens e veteranos por uma vaga no All Star Game 2022

Jovens jogadores como Darius Garland, LaMelo Ball ou Tyler Herro têm sérias chances de serem selecionados para o NBA All Star 2022. Por outro lado, veteranos já consolidados como Damian Lillard, Draymond Green, Fred VanVleet, Karl Anthony Towns ou Kyle Lowry lutam por conseguirem uma vaga.

Seja como for, quem não vai se ausentar do All Star da NBA em Cleveland será LeBron James. A legenda agora dos Lakers nasceu no estado de Ohio, cuja capital é a sede do Star Game da NBA. Ele tornou o Cleveland Cavaliers campeão da NBA pela primeira vez na história e agora vai disputar seu 18º Jogo das Estrelas, igualando o número de vezes de Kobe Bryant e só ficando atrás de Kareem Abdul Jabbar (que jogou 19 All Stars).