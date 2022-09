Após eliminação na Libertadores, Palmeiras mira título brasileiro

Apoie o 247

A torcida palmeirense alimentava a expectativa de chegar à terceira final consecutiva da Libertadores, mas o sonho acabou sendo interrompido pelo Athletico Paranaense. Após perder o primeiro jogo, em Curitiba (1 a 0), e empatar o segundo, em São Paulo (2 a 2), o Verdão caiu na semifinal da principal competição sul-americana. No entanto, o time ainda é o grande favorito à conquista do Brasileirão e vai com tudo em busca do seu 11º título. Quem gosta de tentar prever resultados esportivos pode conhecer mais sobre o tema e dar os melhores palpites de futebol .

O Palmeiras tem uma vantagem significativa em relação ao segundo colocado no Brasileirão, o Flamengo. Sete pontos separam as duas equipes. No entanto, os primeiros jogos pós-eliminação da Libertadores vão definir o destino da equipe comandada por Abel Ferreira na competição nacional.

Se o Verdão acusar o golpe e deixar pontos importantes pelo caminho, poderá complicar uma situação que parece bastante folgada. Afinal, o Palmeiras pode perder até dois jogos que não será ultrapassado por ninguém.

Portanto, se a equipe conseguir virar a chave e entender que a conquista do Brasileirão pode facilmente apagar a eliminação na Libertadores, terá tudo para conquistar o título. Isso porque, além da vantagem de pontos, o Verdão tem apenas o Campeonato Brasileiro para se dedicar.

Por outro lado, o Flamengo, seu principal rival até então, segue vivo no Brasileirão, na Copa do Brasil e na Libertadores. Com isso, a equipe rubro-negra terá menos tempo para treinar e sofrerá um desgaste muito maior do que o Palmeiras. O Verdão, a partir de agora, vai fazer praticamente um jogo por semana, tendo todos os outros dias livres para treinar e recuperar jogadores.

E motivação não falta para os comandados de Abel Ferreira vencerem o Brasileirão. Além de ser um título expressivo e capaz de salvar o ano do time, esta é a taça que falta ao técnico português.

Desde que desembarcou no Brasil, em novembro de 2020, Abel Ferreira já conquistou duas Libertadores, uma Copa do Brasil, um Paulistão e uma Recopa Sul-Americana. Falta-lhe, justamente, o Brasileirão. Dessa forma, sem a Libertadores para rivalizar a atenção do clube, o foco estará 100% na competição nacional.

Será muito difícil algum clube tirar o título do Palmeiras, pela vantagem já construída. Entretanto, a reação dos jogadores à eliminação será decisiva para as pretensões do clube. Neste momento, o principal rival do Verdão poderá ser ele mesmo.

