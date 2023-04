Aposte hoje na Lotofácil e concorra a 1,5 milhão de reais!

Apoie o 247

A Lotofácil é uma das loterias Caixa que mais entrega prêmios do país. Justamente com a proposta de ser mais fácil de ganhar, ela não oferece os maiores prêmios quando comparada a suas concorrentes, mas tem uma das melhores probabilidades.

Com sorteios que acontecem quase que diariamente, poucos números no volante (cartela) e diversas faixas de premiação, a Lotofácil tem a fórmula perfeita para chamar a atenção de qualquer apostador.

Para jogar, basta adquirir a cartela em uma das milhares casas lotéricas conveniadas com Caixa Econômica Federal espalhadas pelo país, ou aproveitar para jogar online no Mega Loterias, com maior segurança, conforto e praticidade.

Ficou curioso? Então fique neste artigo até o final e saiba tudo sobre a Lotofácil, probabilidades de ganhar e muito mais. Confira!

Saiba tudo sobre a loteria

A Lotofácil surgiu em 2003 e desde então tem se tornado uma das loterias Caixa mais populares do Brasil. Com a proposta de oferecer maiores chances de ganhar, é um dos jogos lotéricos que mais entregaram prêmios.

Para jogar, basta selecionar o mínimo de 15 dezenas em um universo de 25 números disponíveis. Ganha a faixa máxima de premiação quem acertar os 15 números selecionados no sorteio.

Além disso, a loteria ainda conta com faixas secundárias de premiação para quem acertar 14, 13, 12 e 11 números.

Data e horário do sorteio

Os sorteios da Lotofácil acontecem todas as semanas de segunda a sábado, sempre às 20h, conforme o horário de Brasília.

Para não perder nenhum resultado da Lotofácil, aposte online com o Mega Loterias e receba os resultados via e-mail e a confirmação se sua aposta foi ou não contemplada.

Como apostar

Muitos apostadores ainda relacionam os jogos lotéricos com casas lotéricas, mas também é possível jogar online. O site Mega Loterias é uma referência no assunto e permite apostar em todas as loterias Caixa.

Hoje você pode fazer tudo online, sem nem sequer precisar sair de casa. Para isso, basta seguir o passo a passo:

● Entre no site Mega Loterias;

● Faça o seu cadastro;

● Escolha a loteria que deseja apostar;

● Selecione os números no jogo individual ou compre as cotas em bolões;

● Escolha uma das diversas alternativas de pagamento;

● Confirme a transação.

Bolões e Monte seu jogo

Existem duas maneiras de jogar na Lotofácil, tanto no modo individual, como participando em bolões. Ambas as alternativas são viáveis e oferecem vantagens na hora de apostar online.

Os bolões contam com diferentes valores de investimento a partir de R$5,00. Neles, um grupo de pessoas se juntam para comprar cotas e apostar online, ao serem contemplados, os jogadores compartilham os prêmios.

Para quem prefere jogar individualmente, basta escolher a opção “Monte seu jogo”, uma aposta simples com 15 dezenas custa R$3,75 e você fica com o prêmio inteiro. Contudo, nos bolões as chances de ser contemplado são maiores.

Probabilidades

Saber as probabilidades das loterias ajuda a compreender as reais chances de ser contemplado e garantir aquela bolada. Além disso, ajuda a alinhar as expectativas e escolher o melhor jogo lotérico para atender a diferentes necessidades.

No caso da Lotofácil, uma aposta simples de 15 dezenas tem as probabilidades de 1 para 3.268.760. Contudo, as chances aumentam exponencialmente ao jogar mais números, apostando 20 dezenas as probabilidades mudam para 1 em 211.

Ou seja? Quanto mais números jogar, maiores as chances de ganhar. Vale ressaltar ainda que quanto mais números apostar, maior o investimento na loteria.

Desdobramentos

Os desdobramentos acontecem quando se aposta em mais números para além do mínimo nas loterias. Isso porque, ao fazer mais jogos, aumentam as combinações numéricas possíveis.

Por isso que o valor do investimento aumenta, bem como as probabilidades de ganhar, quando se joga 20 números na Lotofácil, por exemplo. Usar essas combinações numéricas a seu favor é uma excelente tática para ser contemplado.

Fechamentos

Os fechamentos estão inteiramente relacionados com os desdobramentos e servem para otimizar os jogos e as chances de ser assertivo nas loterias Caixa. Isso porque quando se aumenta as quantidades de combinações numéricas, também aumentam as chances de repetir jogos.

Os fechamentos servem para eliminar as repetições e manter os seus jogos com combinações. Dessa forma, otimiza também o seu investimento, afinal de contas é melhor apostar em 10 dezenas com combinações únicas do que 15 repetidas.

Estatísticas

As estatísticas configuram um dos dados mais essenciais na hora de montar jogos inteligentes. Isso porque nos revelam padrões nas loterias Caixa, como dezenas mais sorteadas, as menos prováveis de serem contempladas, cidades mais premiadas e muito mais.

Ficar atento a esses dados é fundamental para manter o seu jogo assertivo. Imagine que aquele número da sorte que você sempre aposta, na verdade, está entre os menos prováveis de sair na Lotofácil? Essa informação pode mudar completamente suas apostas.

Numeros mais sorteados

As estatísticas nos revelam quais os números mais sorteados das loterias Caixa. Dessa forma, apostar nessas dezenas pode ser uma ótima alternativa para montar jogos com maiores chances de ganhar.

No caso da Lotofácil, os números mais sorteados são: 20, 10, 11, 25, 13, 24, 14, 5, 3, 4, 12, 9, 19, 22, 2. Ou seja? Apostar nesses números pode otimizar seus jogos com a loteria.

No Mega Loterias você consegue conferir todos os números que mais saem na Lotofácil, os menos sorteados, as colunas mais interessantes de apostar, se vale a pena jogar mais números pares ou ímpares e muito mais.

Formas de pagamentos

No Mega Loterias você tem à disposição diversas alternativas para o pagamento de suas apostas, facilitando assim o processo de apostas e permitindo maior dinamismo na hora de jogar na loteria. Dentre as principais opções, podemos citar:

● Pix;

● Boleto;

● Cartão de débito;

● Cartão de crédito;

● Cashback Ame.

Muito mais simples de realizar as apostas, não é mesmo? Aproveite!

SAC - 24hs disponível

Um dos maiores benefícios de apostar online com o Mega Loterias é poder contar com total suporte por parte do site na hora de realizar as apostas, resgatar os valores dos prêmios e muito mais.

Para isso, você conta com uma central de atendimento treinada e capacitada para sanar quaisquer dúvidas que possam surgir, à disposição 24 horas por dia, todos os dias da semana.

Sobre o Mega Loterias

O Mega Loterias é um site de apostas lotéricas que está no mercado há mais de 15 anos e já se tornou uma referência nesse mercado. Repleto de conteúdos exclusivos, conta com dicas de jogo, infográficos, probabilidades das loterias Caixa e muito mais.

Além disso, você ainda aposta online e garante maior conforto, praticidade e segurança nos processos dos jogos lotéricos. Em caso de contemplação, tem a vantagem do valor ser creditado automaticamente em sua conta na plataforma.

Evite burocracias e jogue online com o Mega Loterias. Está esperando o quê? Monte o seu jogo agora mesmo e concorra a prêmios incríveis!

