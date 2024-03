App de relacionamentos vai ajudar a encontrar seu match com base em suas preferências musicais

Se você é uma das pessoas que têm algum interesse nas novidades sobre namoro online, então com certeza que o nome do serviço Bumble é familiar. edit

Apoie o 247

Google News

Conteúdo de Parceiros

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Se você já o utilizou antes, provavelmente sabe que ele tem uma integração com o Spotify. Esse recurso vem funcionando há mais de um ano agora. Para conectar o Spotify à sua conta, você precisa seguir alguns passos simples:

Entre na sua conta do Bumble e clique no ícone do seu perfil. Clique em "Preencher perfil" para abrir a página de edição de informações. Deslize para baixo e procure pela seção "Contas vinculadas". Selecione o Spotify, insira suas credenciais e clique em "Entrar ". Concorde com os Termos de Serviço e pronto!

No entanto, os desenvolvedores do Bumble aprimoraram recentemente esta integração e a tornaram mais útil. Antes, você podia especificar seus artistas favoritos pessoalmente, mas agora esse processo está mais automatizado. Após integrar sua conta do Spotify, o sistema coleta automaticamente os 50 principais artistas favoritos, dos quais dez serão exibidos no seu perfil. Quando outros usuários visualizarem seu perfil, eles imediatamente verão se vocês têm algum artista favorito em comum. É claro que, se desejar, você pode ocultar alguns dos artistas.

continua após o anúncio

A integração do Bumble e do Spotify pode aumentar suas chances de um namoro bem-sucedido?

Divulgação

Muitos especialistas em relacionamentos concordam que gostos musicais compartilhados são um fator importante na construção, não apenas de amizades, mas também de relacionamentos românticos. Basicamente, assim como qualquer outro interesse em comum. Além disso, de acordo com o próprio Bumble, nos Estados Unidos, mais da metade dos usuários já conectaram o Spotify às suas contas do Bumble. Especialmente os representantes da geração zoomer.

Mas, ao mesmo tempo, essa integração ainda não foi verdadeiramente significativa. O Bumble confirma que existe outra funcionalidade que é muito mais popular neste momento: o bate-papo por vídeo integrado, que foi adicionado no ano de 2019. Assim, muitas pessoas consideram a oportunidade de se comunicar com alguém por meio de um bate-papo por vídeo muito mais importante do que apenas a coincidência de interesses musicais.

continua após o anúncio

Esse fato é muito revelador e confirma o fato de que as pessoas modernas estão cada vez mais namorando por vídeo. A popularidade dos serviços de namoro clássicos com bate-papo por vídeo integrado está crescendo, assim como também a popularidade das roletas de bate-papo, como o Omegle, que conectam usuários aleatórios por vídeo e oferecem a oportunidade de conversar sobre quase qualquer assunto. Ele fechou em novembro de 2023.

Chats de vídeo alternativos do Omegle

Divulgação

No entanto, é claro que as roletas de bate-papo não se limitaram ao site do Omegle. Existem várias alternativas de qualidade que oferecem mais recursos e são, na maioria dos casos, mais convenientes de usar. Podemos citar algumas das mais populares: Azzar — uma plataforma de bate-papo por vídeo online que oferece filtros de gênero e geográficos, além da capacidade de transmitir vídeo para vários espectadores; Omegle chat Brasil — uma alternativa de alta qualidade ao Omegle, com um filtro de gênero que não comete erros, um tradutor de mensagens integrado e um sistema de moderação de alta qualidade; Video Chat Alternative — um bate-papo por vídeo aleatório bastante simples, com filtros básicos de busca por país e gênero dos usuários; Videochat con Hala — uma alternativa interessante ao Omegle, com muitos filtros criativos e máscaras de RA para fotos e vídeos; Hoop on OMGG — um bate-papo por vídeo minimalista que oferece a capacidade de procurar por usuários próximos; Chat Alternative — outra boa alternativa ao Omegle, que oferece filtros de gênero e geográficos.

continua após o anúncio

É claro que esta lista não está completa. Existem muitas outras alternativas de qualidade ao Omegle que oferecem recursos interessantes. Portanto, a maneira mais eficaz de escolher o melhor serviço de namoro para você é experimentar diferentes opções e só depois tomar uma decisão final. Temos certeza de que você conseguirá encontrar a melhor. E, agora, voltemos ao assunto principal do nosso artigo!

Por que essa atualização é importante e se existem outros serviços de namoro oferecendo algo semelhante

O Spotify é o serviço de streaming de música mais popular do mundo. Portanto, não é surpreendente que sua integração com plataformas de terceiros esteja se tornando mais comum, incluindo com aplicativos de namoro. Além do Bumble, também existem outras plataformas de namoro online populares nesta lista que usam o Spotify:

continua após o anúncio

Tinder — este é um dos serviços de namoro mais populares do mundo e aqui você também pode conectar sua conta do Spotify para poder compartilhar seus gostos musicais com potenciais parceiros. Você também tem a opção de procurar pessoas de acordo com suas preferências musicais e ouvir suas playlists.

Happn — mais um serviço de namoro popular que implementou uma funcionalidade semelhante. No entanto, aqui, para chamar a atenção de usuários, você também pode enviar mensagens musicais para eles.

Mas por que esta atualização do Bumble é importante?

O problema de muitos usuários de aplicativos de namoro é que eles raramente atualizam seus perfis. Isso inclui informações sobre seus gêneros musicais e artistas favoritos. No entanto, os seus gostos podem mudar ao longo do tempo! Você começa a ouvir outras músicas, descobre novos artistas e quase deixa de ouvir os anteriores. No entanto, no seu perfil, permanecem informações antigas e que já não são relevantes. Mas, agora, o Bumble automatiza o processo de atualização e mostra os artistas que você está ouvindo ativamente no momento. Isso significa que as informações estarão sempre mais atualizadas.

continua após o anúncio

Assim, podemos dizer que o Bumble deu um passo realmente importante para melhorar sua integração com o Spotify. E estamos convencidos de que em breve outros serviços de namoro populares seguirão seu exemplo. Portanto, fique atento às atualizações!

Resumindo: o quão fortemente os gostos musicais similares influenciam relacionamentos?

Fato interessante! Em 2019, o serviço de venda de ingressos americano TickPick divulgou um estudo que constatou que gostos musicais compartilhados contribuem para a satisfação do relacionamento e fortalecem a ligação emocional. Parceiros que apreciam o mesmo tipo de música têm mais probabilidade de compartilhar seus sentimentos e pensamentos e se entenderem melhor.

continua após o anúncio

Ao mesmo tempo, alguns especialistas acreditam que preferências musicais similares estão longe de ser a garantia de um relacionamento sólido. O psicólogo David Bass afirma que um fator muito mais significativo é o acordo do casal em questões importantes da vida, como filhos, religião, opiniões políticas e coisas do tipo. Ele afirma que se, em questões mais "globais", as opiniões e interesses do casal convergem, tudo o resto será secundário e nem mesmo preferências musicais diferentes afetarão o relacionamento.

Outro psicólogo conhecido, John Gotman, concorda com a opinião de Bass. Ele acredita que o mais importante é como os parceiros reagem aos interesses um do outro. Gotman identifica três tipos de reações:

continua após o anúncio

ativamente positivas (apoio e participação);

passivamente positivas (aprovação sem emoção);

passivamente negativas (ignorar ou criticar).

Segundo este psicólogo, a reação ativamente positiva é a que mais contribui para o fortalecimento da conexão entre os parceiros, mesmo que ambos tenham gostos diferentes. Ou seja, se as preferências musicais diferem, mas os parceiros aceitarem os interesses um do outro e os apoiarem, isso é melhor do que se as preferências forem as mesmas, mas houver pouco ou nenhum apoio entre os parceiros.

Então, a atualização do Bumble é inútil?

Não exatamente. Qualquer coincidência de interesses é um forte ponto positivo para fortalecer os relacionamentos. Mas essas coincidências não podem ser o foco principal de tudo. Você realmente precisa se certificar de que a pessoa é certa para você em todos os aspectos. Afinal, você não está procurando apenas uma companhia para ir a um show da sua banda favorita, mas um parceiro de vida. Portanto, aborde a questão seriamente, comunique-se de forma mais ativa, conheçam-se por meio de bate-papo por vídeo, estude o seu potencial parceiro. E somente dessa forma você encontrará a pessoa com quem estará realmente pronta para compartilhar seu destino!

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: