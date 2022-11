Aprenda a identificar traços de ansiedade com o psicanalista Guilherme Bernardino

Apoie o 247

Com a correria da vida moderna e as constantes cobranças da sociedade, cada vez mais pessoas desenvolvem um sentimento de precisar fazer muito em pouco tempo. Essa preocupação excessiva e incerteza com o futuro é chamada de ansiedade.

Se preocupar com o presente e futuro é perfeitamente normal, porém, quando o excesso desses dois pontos começa a influenciar negativamente os pensamentos, decisões, ações e até saúde do indivíduo; é que se torna algo preocupante.

Isso faz com que as pessoas deixem de viver suas vidas de forma plena e se privem de oportunidades benéficas para sua socialização e até acabam perdendo a chance de viverem boas experiências.

Tendo isso em vista, com a colaboração do psicanalista Guilherme Bernardino, será apresentado a seguir, formas de identificar os traços de ansiedade, quais suas principais causas e como controlá-los para melhorar a saúde e bem-estar.

Quais os principais sintomas da ansiedade?

Os sintomas da ansiedade são diversos e variam de pessoa para pessoa de acordo com o tipo de ansiedade que o indivíduo sofre. Porém, de modo geral, os sintomas podem ser observados a nível físico e psicológico.

Para compreender melhor, vamos definir ambos separadamente, dessa forma, será mais claro para que as pessoas possam entender claramente quais os sintomas e identificar se já sofreram/sofrem com um ou mais deles.

Sintomas psicológicos

A nível psicológico, os traços de ansiedade são (geralmente) os mais difíceis do indivíduo identificar sozinho devido a “normalização social” de alguns deles. Mas, os sintomas mais comuns que se destacam a nível psicológico são:

● Excesso de preocupação;

● Dificuldade de se socializar;

● Medo ou dificuldade de se expor em público;

● Oscilações de humor (crises de choro ou raiva);

● Sentimento constante de angústia;

● Pressão psicológica;

● Nervosismo (mãos trêmulas, suor excessivo, etc);

● Hiperatividade;

● Pensamentos repetitivos;

● Raciocínio confuso.

Esses são apenas alguns dos diversos sintomas que uma pessoa com ansiedade pode apresentar, porém, é importante lembrar que para o diagnóstico conclusivo, é extremamente necessário se consultar com um profissional.

Sintomas físicos

Os sintomas físicos estão diretamente relacionados com os traços psicológicos da ansiedade. Existem diversos problemas físicos que podem ser causados pela ansiedade, porém, os mais comuns são:

● Sudorese;

● Tremores;

● Dificuldade para dormir;

● Boca seca;

● Diarreia;

● Falta de ar;

● Baixa ou nenhuma libido;

● Dores musculares;

● Dores de cabeça;

● Falta ou apetite excessivo;

● Vômito constante.

Esses sintomas ocorrem devido a carga emocional que a ansiedade gera em um indivíduo ser extremamente alta, portanto, é comum que o corpo reflita isso fisicamente. Mas vale ressaltar que esses sintomas, apesar de serem os mais frequentes, podem ocorrer outros, dependendo da situação geradora da ansiedade no indivíduo.

Também é importante ficar atento ao fato de que se algum ou vários desses sintomas citados forem constantes, é preciso passar por um médico para fazer um check-up e avaliar se de fato são problemas causados pela ansiedade ou algum outro quadro de saúde.

Como a ansiedade está relacionada com a depressão?

A ansiedade está diretamente relacionada com a depressão devido ao fato de que ambas causam prejuízos muito visíveis ao indivíduo, seja no âmbito pessoal, profissional, familiar ou social.

No entanto, a ansiedade é de origem emocional e geralmente ocasiona um medo, angústia e outros tipos de sentimentos ruins que, se recorrentes, podem desencadear ou agravar outros problemas de saúde, tanto psicológicos, quanto físicos.

Já no caso da depressão, as causas principais são angústia, desinteresse em se socializar ou de realizar as atividades rotineiras, falta de vontade em fazer as coisas que gosta, tristeza profunda e sentimentos ruins que fazer o indivíduo ficar “paralisado” por entrar em um ciclo de insatisfação consigo mesmo e tudo a sua volta.

É importante ficar muito atento ao quadro de depressão de uma pessoa, porque dependendo do grau da ansiedade e depressão, os pensamentos e sentimentos ruins podem acabar levando a pessoa a pensar em suicídio.

Nesses casos, é extremamente crucial que a pessoa procure ajuda psicológica especializada para se tratar. Dessa forma, será possível lidar com os sintomas, causas e realizar um tratamento efetivo para que a pessoa possa ter uma vida plena.

Por que a ansiedade está mais presente entre as novas gerações?

É fato que a ansiedade está cada vez mais presente na vida dos indivíduos devido a uma série de fatores do mundo moderno. Isso é confirmado a partir de estatísticas de diversos pesquisadores em saúde mental no mundo todo.

No entanto, segundo o especialista Guilherme Bernardino, ao pensar nas gerações mais novas, é importante realizar uma análise não sobre o fator da geração em si, mas no contexto social e cultural no qual essa geração está inserida.

Para isso, não é preciso ir muito longe, basta observar crianças que ainda não sabem andar nem falar, mas já sabem como ligar smartphones, tablets, sabem reconhecer os slogans dos programas e desenhos favoritos, reconhecem os slogans de produtos industrializados e diversos outros estímulos que, de certa forma, contribuem negativamente para a saúde mental.

Essas crianças e adolescentes que vem crescendo na era digital e da comunicação instantânea estão dedicando cada vez menos tempo em atividades que estimulam sua criatividade, resolução de problemas, contato com a natureza e outras atividades benéficas para seu desenvolvimento como seres humanos.

Claro que existem muitos fatores para isso, como a necessidade de se manterem em casa devido aos riscos de violência, a pressão social para uma profissionalização, quantidade exagerada de atividades como ballet, natação, inglês e outras que tornam a agenda das crianças e adolescentes mais atarefada do que a de um adulto.

Sem tempo para ser criança e aprender a socializar, interagir, brincar e desenvolver suas habilidades sociais em um ritmo normal, é mais do que certo de que essa geração irá crescer e querer enfrentar os desafios e conquistas da vida com a mesma facilidade que tocam na tela de seus dispositivos.

Esse tipo de comportamento deixa as crianças e adolescentes em uma situação vulnerável e completamente despreparadas para lidar com as frustrações e problemas cotidianos devido ao imediatismo que foi desenvolvido quando crianças.

Isso por sua vez, ocasiona diversos transtornos emocionais, como os casos de ansiedade e depressão, que são cada vez mais frequentes e mais intensos com o passar dos anos; e que prejudicam muito a convivência com outras pessoas.

Quais os malefícios que a ansiedade e depressão podem ocasionar?

A ansiedade e a depressão causam grandes prejuízos na vida do indivíduo, conforme já destacado anteriormente. Mas para reforçar, dentre esses, destacam-se principalmente os relacionados aos relacionamentos interpessoais.

Os impactos negativos nos relacionamentos interpessoais podem afetar as mais variadas esferas da vida de uma pessoa que sofre com esses transtornos; seja na área familiar, acadêmica, profissional ou social, esses prejuízos levam a uma mudança drástica na forma como a pessoa interage com o mundo à sua volta.

A ansiedade também é a maior responsável por ataques de pânico, que envolvem uma sensação repentina de medo e tensão, que pode durar de minutos, até horas e vem acompanhados de sintomas físicos, como dificuldade em respirar, aceleração cardíaca, sudorese, tontura e sensação de calor ou frio excessivo.

Os ataques de ansiedade associados ao estresse pós-traumático são desencadeados pela ocorrência de flashbacks e pesadelos que produziram eventos traumáticos no passado.

Se a situação não for resolvida ou tratada de forma eficaz, ele pode passar a vida revivendo os episódios e a dor como se tivesse acontecido novamente.

Em pessoas com ansiedade, também é comum que sejam desenvolvidos comportamentos compulsivos, como movimentos repetitivos realizados como uma forma de tentar escapar da ansiedade que estão sendo.

Os pensamentos e compulsões acabam se tornando um distúrbio a ponto de que a pessoa necessita realizar “rituais”, sejam mentais ou físicos, como uma maneira de conduzir sua vida.

Outros prejuízos dizem respeito a questões da própria saúde física, nos quais esses transtornos podem desenvolver outras comorbidades, como é o caso de alterações hormonais, baixo sistema imunológico, transtorno de burnout, problemas cardiovasculares, entre outros.

Além disso, os prejuízos podem inclusive comprometer a integridade física e a própria vida do indivíduo, como é o caso da depressão e o desenvolvimento de ideações suicidas que, se não tratadas, podem realmente ser destrutivas.

Quais formas de prevenir ou amenizar a ansiedade?

São diversas as formas de prevenir ou mesmo amenizar a ansiedade. Vão desde um cuidado da pessoa consigo mesma, até a procura de um profissional de saúde e uso da terapia farmacológica nos casos mais graves.

No entanto, cuidados mais básicos que podem ajudar muito na qualidade de vida da pessoa que sofre com ansiedade, são eles:

● Praticar um hobby;

● Ter momentos de relaxamento;

● Meditar em silêncio;

● Manter um sono de qualidade;

● Ter contato com a natureza;

● Organizar seus afazeres e tarefas;

● Assumir apenas compromissos que podem cumprir;

● Monitor e evitar pensamentos pessimistas;

● Se afastar de ocasiões que causam ansiedade.

Essas podem ser algumas formas de prevenir ou mesmo amenizar os casos mais leves de ansiedade no dia a dia.

No entanto, também é fundamental a ajuda de um profissional da saúde mental, que poderá auxiliar no entendimento da origem e manutenção da ansiedade e assim contribuir para que o indivíduo consiga se adaptar ou responder melhor a esses casos.

Sendo assim, é possível que o indivíduo tenha uma vida muito mais saudável e funcional perante as adversidades e desafios do dia a dia, além de conseguir se manter calmo em situações de estresse.

Como os especialistas e profissionais em saúde mental podem auxiliar?

Os profissionais da saúde podem auxiliar na descoberta e compreensão da origem da ansiedade causada no indivíduo e dessa forma, conduzir o tratamento do transtorno.

O diagnóstico de ansiedade é feito avaliando o histórico do paciente e a forma como ele se comporta em determinadas situações.

Nessa análise, os profissionais levam em consideração que a doença pode ser uma resposta adaptativa temporária ou uma manifestação de disfunção persistente, o que pode até ajudar a entender a relação entre ansiedade e vícios como álcool, drogas ou outros tipos.

Com isso, o tratamento e compreensão auxiliam na modificação de certos comportamentos e alteram a forma de pensar, permitindo ao indivíduo um maior entendimento sobre os aspectos que causam a ansiedade.

Isso consequentemente ajuda para que ele tenha ações mais assertivas que minimizem os impactos negativos e assim, melhorando a saúde física e mental, o que por fim, contribui positivamente para uma melhor qualidade de vida.

É necessário o uso de medicação nos casos de ansiedade?

Na grande maioria dos casos, a ansiedade pode ser tratada apenas com psicoterapia ou análise, porém, quando é identificado como um transtorno e a ansiedade já tem prejuízos acentuados na vida da pessoa, é conveniente que seja feio uma avaliação psiquiátrica.

É levando em consideração o grau e intensidade dos sintomas que a avaliação e diagnóstico do psiquiatra dirá se será identificado a necessidade ou não de haver o uso da farmacoterapia para fazer o tratamento do indivíduo.

Por conta disso, é necessário que as pessoas se consultem com profissionais antes de partirem para a medicação e evitar a todo custo o autodiagnóstico sem a base de um especialista.

Dessa forma, as pessoas que desenvolvem o transtorno de ansiedade e/ou depressão, podem ter um tratamento adequado de acordo com a sua necessidade e características específicas, afinal, nem tudo que funciona em um caso, funcionará igual para outro.

Considerações finais

A ansiedade e depressão são um dos males mais presentes entre a sociedade atualmente, devido a uma série de fatores que contribuem para uma vida turbulenta e agitada.

Isso causa uma pressão mental em todas as pessoas devido a autocobrança criada para que as expectativas profissionais, sociais e familiares sejam cumpridas.

Porém, com a ajuda de profissionais e especialistas da área da saúde como o psicanalista Guilherme Bernardino, é possível que essas pessoas possam ter uma qualidade de vida muito mais satisfatória.

Além disso, disseminar informações úteis que ajudem as pessoas a entenderem a importância de cuidar de sua saúde mental e buscarem o auxílio dos profissionais adequados é fundamental.

Portanto, se uma pessoa identificar alguns traços de ansiedade ou depressão, precisa buscar ajuda o quanto antes para evitar o agravamento do quadro.

