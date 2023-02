Artigo Quem leva a Copa Libertadores 2023?

Apoie o 247

O dia 7 de fevereiro assinalou o começo da edição 64 da Copa Libertadores, maior torneio de clubes do continente que se vai prolongar até novembro. Nos últimos quatro anos, o Flamengo,

atual campeão, levou duas edições, assim como o Palmeiras. Quem são os maiores favoritos a erguer o troféu nesse ano?

Flamengo, atual campeão e maior favorito

O Flamengo subiu ao trono do futebol sul-americano pela terceira vez em sua história a 29 de outubro de 2022, no Estadio Monumental Banco Pichincha, em Guayaquil, no Equador.

Um gol de Gabriel Barbosa, já na ponta final do primeiro tempo, deu a vitória ante o Athletico Paranaense e o time do Rio de Janeiro ergueu o troféu.

Pelo terceiro (!) ano consecutivo, a final da prova de clubes mais importante da América do Sul se jogou entre times brasileiros: na edição 2020, o Palmeiras se superiorizou ao Santos (1-0), em 2021, o “Verdão” voltou a fazer a festa ao bater o Flamengo (2-1) após prorrogação, ao passo que nesse ano de 2022, como descrevemos, o “Mengão” se impôs ao “Furacão”.

As três finais evidenciam aquilo que tem sido o domínio “canarinho” em uma competição que teve seus últimos quatro vencedores brasileiros. Nas últimas seis, só teve um vencedor não brasileiro: o River Plate, em 2018, após passar pelo rival Boca Juniors em uma decisão que ficou marcada pela realização de uma das partidas em Madrid.

Os clubes argentinos também têm muita tradição na competição, quatro dos cinco maiores vencedores são times do “país das pampas” (Independiente, Boca Juniors, Estudiantes e River Plate) e a realidade é que, desde 1992, só quatro clubes não originários de Brasil ou Argentina venceram o troféu.

Favoritismo brasileiro

A final da Libertadores 2023 está agendada para o dia 11 de novembro de 2023. Sempre é difícil fazer previsões no longo prazo, mas a realidade é que os favoritos são definidos logo no início de qualquer prova.

Assim, a opinião da crítica é a de que o domínio brasileiro que se tem verificado nos últimos anos poderá continuar em 2023.

Para essa edição, o Flamengo é apontado como o maior favorito a levar a competição segundo a crítica e as principais Casas de Apostas. O time Carioca, atual campeão, tem três edições da Liberta em seu histórico: a primeira em 1981, a segunda em 2019 e a terceira no último ano.

O emblema “rubro-negro” sempre encara a participação na Libertadores de forma bem ambiciosa e a mídia acredita que pode mesmo levar a competição uma vez mais.

Em uma segunda posição nessa hierarquia em termos de favoritismo, o Palmeiras.

Vencedor em 2020 e 2021, o time Paulista perdeu nas semis em 2022 para o Athletico Paranaense e, embora não tenha conseguido o êxito na prova pelo terceiro ano consecutivo, pôde celebrar no plano doméstico, já que venceu o Brasileirão 2022. O “Verdão” levou o Brasileirão pela sétima vez em sua história e não erguia o troféu desde 2018.

Quem também entra nessas contas é o Atlético Mineiro. Mesmo obrigado a jogar a classificação para a fase final do torneio por conta do sétimo lugar no Brasileirão 2022 – se classificaram os seis primeiros, integrantes do famoso “G6” e sétimo (Atlético) e oitavo (Fortaleza) vão para as pré –, o “Galo” surge bem cotado em termos de chance e é mesmo avaliado como terceiro maior favorito, ainda que uns degraus abaixo de Flamengo e Palmeiras.

River Plate é o “intruso”

Essa lista de maiores favoritos a levar a Libertadores 2023 é, à partida, encabeçada por três times brasileiros.

O primeiro emblema estrangeiro que está nessa lista é precisamente o histórico argentino River Plate, último vencedor não brasileiro da Libertadores, no ano de 2018.

Para lá do time “Millonario”, também o Boca Juniors sempre surge como um forte candidato a chegar longe nessa competição, ainda que um pouco atrás do time que habitualmente veste de vermelho e branco.

Desde 2016 que apenas times brasileiros e argentinos foram capazes de vencer a Libertadores. A última vez que um emblema fora desses dois países conquistou a competição foi no ano de 2008, quando os equatorianos da LDU Quito se superiorizaram ao Fluminense na decisão da prova.

Maiores vencedores

Ainda que o histórico recente seja favorável aos times brasileiros, a realidade é que a lista de maiores vencedores da Libertadores continua sendo liderada pelos argentinos do Independiente.

O time de Buenos Aires não vence a competição desde 1984, mas já levantou a taça em sete ocasiões. O Boca Juniors não conquista a prova desde 2007 mas já faturou um total de seis edições até os dias de hoje, surgindo aqui como segundo maior vencedor da história da competição.

Santos, São Paulo, Flamengo, Grêmio e Palmeiras, com três edições cada, são os emblemas brasileiros que mais vezes venceram a competição. Cruzeiro (2), Internacional de Porto Alegre (2), Atlético Mineiro (1), Corinthians (1) e Vasco da Gama (1) também já conquistaram a Libertadores.

Uma coisa é certa: as emoções prometem nessa Libertadores 2023, sobretudo quando começar o famoso “mata-mata” que resultará no apuramento dos dois grandes finalistas que têm a disputa do troféu agendada para o dia 11 de novembro de 2023.

