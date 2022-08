As melhores técnicas de estudo para aumentar suas notas

Apoie o 247

As técnicas de estudo, quase consistentemente como o próprio nome indica ironicamente, fizeram parte de vários e extensos estudos sobre seu uso e eficiência, ao longo da história. As diferentes táticas e regras aplicadas para melhorar o desempenho dos alunos e obter resultados de forma simples, rápida e concisa têm sido o centro da disputa entre diferentes faculdades universitárias, ministérios de países e escolas acadêmicas. É que não só é funcional pelo seu grau elementar, quando mostram que servem de instrumento facilitador, mas também propõem uma forma de trabalhar, que responde a uma soberba ordem que procura superar estratégica e numericamente os seus adversários; às outras técnicas. É quase como uma olimpíada de matemática. É competição, porque tudo é competição. Os sistemas educacionais também concorrem, pelo simples fato de trazer profissionais para um país, e também pela simplicidade que uma vitória traz.

As estratégias que escolhemos usar para simplificar um processo que pode ser avassalador, acontecem em vários estágios do aprendizado. Cada nível de estudos que estamos superando, traz novas formas de abordar os temas. E é claro que se respeitarmos essas implantações representadas de acordo com a idade, recomendadas por professores ou especialistas, obteremos desempenho e resultados muito melhores. O que deve ficar claro desde o início é que além da rapidez e simplicidade buscadas, tudo exige esforço e rotina. Nenhum triunfo vem por si mesmo; não há a menor dúvida sobre isso.

Mas já focando na parte gramatical e no funcionamento das técnicas, podemos começar dizendo que há uma multiplicidade de exemplos. Cada um responde a um momento da situação de estudo, a uma etapa. Mas indo para o que nos interessa, podemos nomear esses 6 exemplos, como os básicos, os mais usados ​​em todo o mundo e os que trouxeram os melhores resultados para a mesa.

Resumo: é uma documentação simples, rápida, curta e concisa de um texto; seja oral, escrito, virtual ou em papel. Após de fazer um sumário, você poderá agilizar a leitura de um tema, sem perder tempo com detalhes que não fazem diferença. Hoje existem aplicativos como o Resoomer que colaboram com sua formulação, facilitando a tarefa de fazer um resumo

- Esboço: uma técnica gráfica que ajuda a relacionar e conectar conceitos. Eles estabelecem uma linha de acompanhamento visual, um suporte, ao quão complicado um texto árduo pode significar.

- Mapa mental: Uma síntese informativa, que também responde a uma demanda que é resolvida graficamente. Um rizoma de desenhos e palavras, que se concentram em alguma conceituação geral, como líder e guia para todo o mapa.

- Flashcards: O dinamismo deste instrumento representa quase uma atividade lúdica. Tira a seriedade do assunto e permite a coletividade.

- Regras mnemônicas:

Esta técnica avançada facilita a memória de conceitos complicados. Para simplificar essa memória, opta por ideias cotidianas que respondem aos nossos gostos pessoais, que têm uma relação linguística ou contextual com a palavra ou conceitualização original.

- Calendário:

É um modelo de organização que nos ajuda a nos concentrar, estruturando horários, dias, intervalos, para otimizar nosso tempo.

