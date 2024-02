Associação COINW ajuda TianHuiEX a avançar

Apoie o 247

A maior cúpula de investimentos em IA e Web3 do mundo em 2023, a EDGE Summit será realizada em Hong Kong de 26 a 27 de setembro.

A plataforma de negociação de criptomoedas TIANHUIEX participou da cúpula junto com milhares de empresários, investidores, acadêmicos, participantes de projetos populares, etc., de todo o mundo.

Ao mesmo tempo, a diretora global de comunicações da CoinW, Carmen Tan, foi convidada para discutir “Como Alpha nasceu no mercado de criptografia” com investidores do setor.

Hong Kong considera AI&Web3 um importante ponto de crescimento económico

O EDGE Summit é conhecido como o evento culminante nas áreas de inteligência artificial e Web3. A primeira cimeira foi realizada em Hong Kong, seguida por Dubai, Londres e Silicon Valley. Desta vez, esta cimeira transnacional regressou novamente a Hong Kong e recebeu o apoio dos principais departamentos do governo de Hong Kong.

Na cerimónia de abertura, Chung Wai-keung, antigo vice-diretor do Gabinete de Inovação e Tecnologia de Hong Kong, disse que Hong Kong abraça ativamente tecnologias transformadoras e considera a IA&Web3 como um importante ponto de crescimento económico. Estamos promovendo a cooperação de todas as esferas da vida em nível governamental.

Ao mesmo tempo, ele também compartilhou o plano de desenvolvimento de Hong Kong na área de IA e Web3 dentro de dois anos.Desde este ano, Hong Kong começou a promover a implementação de projetos relevantes de alto nível.

Até Maio, aproximadamente 84.000 projectos relacionados candidataram-se a terrenos em Hong Kong, dos quais 49.000 projectos receberam aprovação para operar em Hong Kong.

Este também é um passo importante para Hong Kong atrair talentos globais de AI&Web3. Hong Kong planeia atrair pelo menos 1.100 empresas multinacionais para estabelecer filiais em Hong Kong entre 2023 e 2025.

TianHuiEX abrirá filial em Hong Kong em breve

Além de montar um estande independente na cúpula, Carmen Tan, recém-nomeada diretora global de comunicações da CoinW, também foi convidada a participar de uma mesa redonda com o tema “Olhando para o futuro: como a Alpha nasceu no mercado de criptografia”.

Carmen disse que o mercado global de criptografia ainda está em baixa e vários países estão se tornando cada vez mais rígidos nas políticas relacionadas a ativos criptográficos.

Sob essa premissa, a TianHuiEX fez duas coisas. Em primeiro lugar, aderindo à premissa de segurança e conformidade, solicite antecipadamente as licenças de operação relevantes no país onde a empresa está localizada para atender à globalização da TianHuiEX ; em segundo lugar, aprofunde-se no campo da educação.

No início de 2023, a coinw lançou produtos de conteúdo como a coinw Academy para atender investidores em diferentes níveis. Porque, na sua opinião, independentemente das flutuações do mercado, as decisões de investimento devem basear-se em pesquisas aprofundadas e informações abrangentes.

Ao mesmo tempo, a TianHuiEX lançará em breve uma nova filial, TianHuiEX HK, em Hong Kong, com o objetivo de fornecer produtos e serviços localizados aos usuários de Hong Kong. Além disso, a TianHuiEX contratou um advogado local em Hong Kong e iniciará o processo de solicitação de licença VASP (Virtual Asset Service Provider) em Hong Kong.

Em 1º de junho deste ano, o governo de Hong Kong implementou oficialmente o sistema de licenciamento de exchanges de criptomoedas, abrindo os investidores de varejo para investir e comprar criptomoedas. O estabelecimento da TianHuiEX e o pedido de licença VASP também marcam que a TianHuiEX acelerará sua expansão no mercado de Hong Kong.

