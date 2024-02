Atlético é favorito na bet365 no clássico contra o Cruzeiro pelo estadual de MG

Apoie o 247

Surpreendido pelo Patrocinense e derrotado por 2 x 1 na Estreia do Campeonato Mineiro, o Atlético (MG), que busca o pentacampeonato estadual, recuperou-se na rodada seguinte e goleou o Democrata por 4 x 0. Agora o Galo fará o clássico contra o Cruzeiro e tem o favoritismo na casa de apostas Bet365 app.

Apesar do tropeço na primeira rodada, o alvinegro de Belo Horizonte lidera o Grupo B do estadual, com três pontos, ao lado do Vila Nova. O confronto com o maior rival ocorrerá neste sábado às 19h30 na Arena MRV, estádio do próprio Atlético, que deverá receber um bom público para o primeiro clássico mineiro da temporada.

O Cruzeiro, apesar de ter mais pontos que o rival, quatro ao todo, está na vice-liderança do Grupo A, empatado com o Tombense, mas atrás do time do interior pelo critério do número de gols. A Raposa tropeço na última rodada ao empatar com o Athletic em 1 x 1 na \arena do Jacaré, em Sete Lagoas.

Em Minas o Galo detém, além do tetracampeonato, a supremacia em número de conquistas estaduais, com 48 taças ao todo. O Cruzeiro tem dez títulos a menos que o Galo e levantou o troféu pela última vez em 2019. A Raposa passou três anos na Série B e, mesmo depois de ter se tornado uma SAF sob a direção do ex-jogador Ronaldo Nazário, ainda luta para se recuperar no cenário mineiro e em âmbito nacional.

O duelo entre Atlético (MG) e Cruzeiro neste sábado terá a transmissão exclusiva do canal Premiere para todo o Brasil a partir das 19h20, direto do estádio do Galo, em Belo Horizonte. O árbitro da partida será Paulo César Zanovelli e a única vez em que os grandes rivais se enfrentaram na Arena MRV deu Raposa, vencendo por 1 x 0 quando a grande maioria dos apostadores e membros da imprensa apontavam o alvinegro como o grande favorito.

O Atlético, comandado por Luiz Felipe Scolari, deverá ter a seguinte escalação: Everson; Mariano, Jemerson, Maurício Lemos e Guilherme Arana; Otávio, Edenilson, Ígor Gomes e Zaracho; Paulinho e Hulk.

Provável escalação do Cruzeiro de Nicolás Larcamón para o clássico este sábado: Rafael Cabral; William, Zé Ivaldo, Lucas Oliveira e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva; Matheus Pereira, Robert, Arthur Gomes; Juan Dinenno.

Na casa de apostas bet365 o Galo mais uma vez tem o favoritismo para um clássico contra o Cruzeiro m Belo Horizonte. Nest bookmaker a cotação de momento do Atlético está em 1.85 e do time azul em 3.75. O empate está com odds de 3.50 e o placar de 1 x 0 para o alvinegro, seguido de 2 x 1 e de empate por 1 x 1 no duelo dos dois gigantes de Minas Gerais.

As cotações presentes no texto são referentes ao dia de elaboração da matéria e estão sujeitas a mudanças até a data de realização do confronto na Arena MRV, em Belo Horizonte.

