Bayern é franco favorito na bet365 contra a Lazio pela Champions

No jogo de volta as oitavas de final da Champions Bayern e Lazio se enfrentam nesta terça-feira às 17 horas (de Brasília), na Allianz Arena, em Munique. Os italianos têm a vantagem do empate para avançar para a próxima fase da competição, mas os alemães despontam como grandes favoritos nas casas de apostas como a bet365.

No jogo de ida desta etapa do principal torneio interclubes europeu a Lazio venceu por 1 x 0 em Roma e, por isto, conseguiu uma vantagem para a partida desta terça-feira em Munique. Ao Bayern só resta vencer por dois gols para se classificar. Se os bávaros repetirem o placar da capital italiano a definição irá para a prorrogação. Persistindo a igualdade no agregado haverá cobrança de pênaltis para decidir quem ficará com a vaga para as quartas de final.

Bet365 inscrição » – R$500 em créditos de apostaOs alemães não fazem até aqui uma boa temporada na Bundesliga e dificilmente conseguirão manter sua incrível série de títulos no país, pois o Leverkusen tem uma boa vantagem na ponta, com dez pontos a mais que o Munique, faltando dez rodadas pra o término da liga.

A Lazio também não vai bem das pernas no Campeonato Alemão. O time de Roma perdeu em casa o clássico para o Milan por 1 x 0 e caiu para a nona posição, com 40 pontos, bem longe da faixa de classificação para algum torneio internacional na próxima temporada.

Thomas Tuchel, técnico da equipe alemã, tem alguns desfalques, todos lesionados, incluindo Boey, Coman, Mazroui e Sarr. Upamecano, expulso no confronto de ida com a Lazio, está também de fora do duelo desta terça-feira em Munique. Sané e Gnabry estão praticamente recuperados de contusões e podem pintar no banco de reservas.

No time italiano o treinador Maurizio Sarri tem como desfalques apenas Nicolo Roella e Patric. Em suas vagas deverão entrar Guendouzi e Mario Gila, respectivamente. A Lazio deverá adotar um esquema bem cauteloso, defendendo de maneira compacta e buscando surpreender os alemães nos contra-ataques.

O Bayern de Munique sofreu gol nas últimas sete partidas e seis de seus últimos compromissos acabaram com mais de 2,5 gols marcados. Apesar de seu mau momento na temporada a força dos bávaros é bem conhecida e isso colabora para que os apostadores o apontem como o favorito contra a Lazio em casa, na definição das oitavas de final da Champions.

Na casa de apostas bet365 o Bayern de Munique está com cotação de momento de 1.25 e a Lazio de 10.00. O empate neste bookmaker está sendo cotado a 6.50. O placar preferido nesta operadora tem sido de 2 x 0 para os alemães, que têm muito mais probabilidade que o adversário de chegar ao intervalo do confronto com pelo menos um gol assinalado. Harry Kane, Mathys Tel e Jamal Musiala estão entre os atletas com mais chance de marcar. Todos vestem a camisa do Bayern. Immobile é o atleta italiano mais cogitado para ser um dos artilheiros. Mais: bet8-gr.com

As cotações presentes no texto são referentes ao dia de elaboração da matéria e estão sujeitas a mudanças até a data da partida em Munique.

