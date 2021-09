Beauty And The Beast - Como a Booksy está levando o negócio da beleza para o próximo nível com US$ 70 milhões em financiamento

Apoie o 247

Em 2021, a beleza é um grande negócio - tão grande, de fato, que o valor da indústria global da beleza atualmente é de espantosos US $511 bilhões. À medida que mais e mais pessoas entram nesta lucrativa indústria, a Booksy está ajudando-as a atingir alturas ainda maiores com seu aplicativo inovador e, com um novo financiamento de US $70 milhões, a empresa está preparada para, literalmente, assumir o controle do mundo.

A beleza está nos olhos do detentor do aplicativo

Lançado por Stefan Batory e Konrad Howard em 2014, Booksy, com sede na Polônia, é um aplicativo de agendamento de compromissos para a indústria capilar e de beleza. Com muitos recursos de aumento de orçamento para ajudar os donos de salões a equilibrar seus livros e administrar seus salões, Booksy elimina o incômodo dos compromissos ao permitir que os clientes reservem, administrem e cancelem seus próprios compromissos através do aplicativo. Com 13 milhões de clientes em sete regiões, Booksy permite que os donos de salões gerenciem seus salões com mais eficiência , controlem as horas dos funcionários e façam pagamentos e pré-pagamentos on-line para reduzir o custo de não-comparecimentos.

Beleza - a um preço

Após um aumento da receita de 1500% em três anos, os fundadores da Booksy decidiram que era hora de levar a empresa para o próximo nível e, assim, começou uma rodada de financiamento da Série C liderada pela Cat Rock Capital com a Sprints Capital. A rodada de financiamento de enorme sucesso, que incluiu investimentos da OpenOcean, PIton Capital e Manta Ray Ventures, arrecadou impressionantes US $70 milhões - um pedaço de mudança que permitirá o crescimento da empresa. O co-fundador, Stefan Batory , diz: "É fantástico ver nosso último grupo de investidores compartilhar nosso otimismo e nossa visão". Esta última rodada de financiamento nos permite alcançar ainda mais salões e prestadores de serviços em todos os EUA e em todas as regiões em que operamos; o que, por sua vez, os ajuda a alcançar mais clientes. Fornecer uma maneira econômica de oferecer, gerenciar e aumentar as reservas digitais, reduzir o nósshows e dar aos clientes o que eles querem, poderia ajudar a tornar as pequenas empresas e indústrias inteiras mais resilientes".

Uma vantagem para os clientes e donos de salões

Há poucas dúvidas de que uma grande parte do sucesso de Booksy pode ser atribuída à conveniência oferecida aos clientes que são capazes de encontrar um salão, ver as classificações e, reservar e administrar seus compromissos a qualquer hora, dia ou noite. Entretanto, o sistema também oferece alguns benefícios sérios aos donos e funcionários de salões. A beleza da Booksy está em seu conjunto de ferramentas para os donos de salões que incluem:

Gestão de salões alimentada por IA, incluindo a gestão dupla de compromissos reservados e walk-ins

Ferramentas de marketing, incluindo e-mail, cartazes e folhetos, bem como integração com a mídia social

Capacidades de venda de produtos

Função de lista de espera para preencher rapidamente os assentos após os cancelamentos

Lembretes e notificações de clientes

Opções de pagamento e pré-pagamento, assim como a opção de cobrar taxas de cancelamento

Booksy tem provavelmente zero problemas de atendimento ao cliente, pois de acordo com nossos dados é uma das páginas que não é popular entre clientes infelizes que procuram falar com uma pessoa ao vivo para uma determinada marca, diz Dima Suponau do 1800liveperson.com

Uma mão amiga na hora de levantar o cabelo

Como na maioria das regiões, a indústria da beleza da Polônia tem visto turbulências significativas durante a pandemia, mas, desde que os salões voltaram a abrir suas portas ao público em abril, a Booksy tem estado à disposição para ajudar os donos de salões a maximizar seu tempo e espaço, enquanto mantém seu espaço seguro através do distanciamento social.

Conclusão

De cortes frios a tratamentos de beleza como a depilação de sobrancelhas e cuidados com a pele, a indústria da beleza continua a ir de força em força no mundo pós-pandêmico e, muitos donos de salões estão lutando para atender ao aumento da demanda. Booksy é uma forma incrivelmente eficaz e acessível de garantir que os salões estejam operando com a maior capacidade possível - e que os donos de salões estejam tirando proveito de todas as ferramentas em que possam deitar as mãos.

