Benefícios do uso de roupas fitness ​​ao praticar esportes

Praticar esportes é saudável desde que feito da maneira correta, com os movimentos corretos, boa hidratação e, acredite ou não, exercitar-se com roupas fitness confortáveis ​​também é muito importante.

Quando o assunto é atividade física, muitos de nós pensamos no conforto e nos vestimos com a primeira coisa que encontramos em nosso guarda-roupa, como leggings ou calças largas, uma camiseta e um moletom.

No entanto, precisamos ter mais cuidado com as roupas que escolhemos para praticar esportes, pois embora seja um aspecto que pareça lógico, geralmente é o mais esquecido. Devemos usar roupas que nos permitam desenvolver naturalmente nas rotinas.

As consequências podem variar de reações na pele, desde o uso de roupas inadequadas, até lesões mais graves, como inflamação do tendão ou entorses. Portanto, devemos ter um pouco mais de tempo para escolher roupas confortáveis ​​e adequadas para iniciar o esporte.

Há muitas pessoas que não se vestem com roupas confortáveis ​​e apropriadas para o esporte que praticam, pois acham que essa roupa tem um preço muito alto. No entanto, atualmente, há uma grande oferta no mercado com a qual você pode obter seus sapatos, calças e camisas esportivas a um bom preço.

Quando se trata de praticar esportes, lembre-se destas dicas para se vestir adequadamente:

É aconselhável usar calças ou shorts de flanela, algodão ou lycra, que não servem, mas permitem que você se mova confortavelmente.

Certifique-se de que as roupas sejam feitas com materiais adequados para evitar atrito, irritação e desconforto.

Existem roupas fitness que absorvem o suor imediatamente e são bastante confortáveis ​​para fazer exercícios ou esportes de alto impacto.

Escolha o vestuário específico para cada disciplina desportiva: proteções, capacete, entre outros, evitando assim lesões

Além disso, você deve levar em consideração os seguintes fatores ao escolher roupas confortáveis ​​e adequadas para a prática de esportes:

Clima

Se você estiver se exercitando ao ar livre, precisará levar em consideração o clima. Se estiver calor, roupas confortáveis ​​e apropriadas devem ajudar a prevenir doenças relacionadas ao calor. Roupas folgadas permitem que o ar resfrie seu corpo e evapore o suor. Escolha cores brilhantes em vez de escuras para que reflitam os raios do sol para longe do seu corpo.

Por outro lado, se estiver frio, você quer escolher roupas que sejam fáceis de tirar durante o aquecimento e, por sua vez, que você possa vestir quando o suor esfriar. Uma roupa de polipropileno pode absorver seu suor, por isso esfriará se evaporar.

Além disso, a última camada de roupa, se tiver aberturas para ventilação, ajudará a regular a temperatura do corpo quando o tempo estiver frio. Além disso, nestes climas é aconselhável usar um cachecol ou uma gola, com o qual protegerá os pulmões do ar frio, bem como luvas e meias de lã para manter as mãos e os pés aquecidos.

Movimento

Para a atividade física, escolha roupas confortáveis ​​e folgadas para que possa ter liberdade de movimentos e realizar os exercícios de forma correta e confortável. Evite, por exemplo, o uso de jeans, pois ao alongar você não conseguirá movimentar o corpo como deseja, diferentemente de usar roupas folgadas.

Confiança

Você também deve escolher roupas que façam você se sentir confiante sobre si mesmo. Se você se sente bem com suas roupas, é provável que se sinta bem em se exercitar e queira continuar fazendo isso.

Como diferentes estudos mostraram, as mulheres afro-americanas que se sentem autoconscientes sobre sua aparência e roupas de ginástica são menos propensas a participar de atividades físicas.

Sapato

O calçado é muito importante para a atividade física, principalmente para exercícios em que o calçado é muito usado, como corrida. Hoje em dia é fácil encontrar os tênis certos, pois existem calçados específicos para corrida, tênis, futebol e outros esportes.

Os profissionais e especialistas do esporte recomendam sempre sapatos que tenham uma sola resistente mas com amortecimento e apoio para os arcos do pé, o que nos dá proteção e conforto.

Em suma, as roupas que você usa para se exercitar são tão importantes quanto levar água com você. A roupa tem muitas funções, e é muito importante escolher a certa para a atividade que você está fazendo e para as condições em que vai realizá-la.

