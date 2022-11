Betano e o êxito das parcerias no Brasil e no Mundo

Apoie o 247

ICL

Conteúdo de Parceiros

O futebol é um esporte clássico que está presente na vida de muitos brasileiros por gerações. Todos tem um ídolo ou conhece algum jogador que se destacou nessa modalidade, principalmente no Brasil, que é conhecido como um país futebolístico com grandes nomes de jogadores e conquistas mundiais.

A Betano é uma empresa que se destaca no mercado financeiro, além de ser uma casa de apostas esportivas renomada no mundo, também é conhecida como uma grande patrocinadora de diversos clubes da Europa e Latino América.

Divulgação

Só no Brasil, a Betano é a patrocinadora máster de dois grandes clubes de futebol dos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, sendo o Atlético Mineiro e o Fluminense. Ambos os clubes possuem diversas conquistas de títulos e jogadores que se destacaram em campo, como por exemplo, Ronaldinho do Atlético Mineiro e Thiago Silva do Fluminense, dois grandes nomes do futebol que também passaram pela seleção brasileira.

Parceria brasileira

A parceria da Betano com o clube Atlético Mineiro trouxe bons resultados. Juntos conquistaram três títulos no ano de 2021, sendo o campeonato mineiro, o Brasileirão e a Copa do Brasil. Com um bom desempenho, o contrato que duraria até o ano de 2023 foi estendido para o final do ano de 2024, ocasionando ainda mais entusiasmo na equipe para novas conquistas.

O contrato com o Fluminense também foi prolongado para até o ano de 2025, consequentemente proporcionando ainda mais experiências para o clube e torcedores, em visto que a Betano durante a temporada de parceria, possibilitou grandes encontros, como reuniões e viagens para acompanhar os jogos, que auxiliam no desempenho da equipe e as experiências dos torcedores, fortalecendo ainda mais a relação entre ambos.

A Betano também demonstra o seu interesse em realizar parcerias sólidas e duradouras para com mercado brasileiro, trazendo ainda mais investimentos para o futebol brasileiro com o prolongamento de seu patrocínio no campeonato carioca, iniciado em 2021 e estendido até o ano de 2022, sendo um momento bem marcante com o retorno do público para os estádios pós-pandemia.

A expansão da Betano no mundo

Além de desempenhar um grande papel nos clubes brasileiros, a Betano também é patrocinadora de diversos clubes em variados continentes, como o Chile, Portugal, Grécia, Romênia, Chipre e Bulgária.

O clube Universidad de Chile, é um dos clubes mais populares do Chile e patrocinado pela Betano, sendo o único clube do país a conquistar a Copa Sul Americana . E o Deportes La Serena, também patrocinado, é o primeiro clube do norte a ganhar um torneio profissional e o mais antigo do norte chileno.

Em Portugal, a Betano patrocinou os clubes Sporting CP, SC Braga, Marítimo, FC Porto, SL Benfica e Belenenses. Sendo o SL Benfica, o clube que mais possui títulos em Portugal, onde também foi campeão duas vezes da Liga dos Campeões.

O Sporting CP, SL Benfica e FC Porto, são considerados o trio dos ‘três grandes’, pois são os três primeiros classificados da Primeira Liga, onde os jogos realizados entre si são clássicos de Portugal.

A Betano é uma empresa renomada e reconhecida mundialmente, sendo uma das maiores casas de apostas esportivas e também tem sua marca estampada nos uniformes de grandes clubes de futebol espalhados pelo mundo, trazendo mais investimentos e benefícios para o público torcedor.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.