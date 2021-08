Binomo anuncia excelentes oportunidades de investimento

Conteúdo de Parceiros

É comum prometermos a nós mesmos que começaremos a investir melhor e dar mais atenção às finanças, mas muitas vezes acabamos sempre deixando pra depois ou achando muito complicado. A Binomo Brasil quer te ajudar a repensar sua abordagem para as finanças e oportunidades de investimento.

Torne-se um Binomista e acorde pela manhã pensando em qual será sua próxima oportunidade, fique atento às mudanças e variações do mercado para poder fazer seus investimentos. Faça o primeiro depósito com o código promocional especial BRASIL100 para receber um bônus de boas-vindas de 50% (válido até 01 de julho de 2021)

Onde investir?

Quando se trata de investir seus fundos em plataformas de investimento, as opiniões variam. Uma das opções é fazer uso de uma plataforma de negociação. No entanto, alguns investidores não estão prontos para explorar plataformas online porque têm a noção de que apenas especialistas são capazes aproveitar tais oportunidades. É aí que entra a importância de plataformas como a Binomo . Se você planeja gerar renda extra, a Binomo é o lugar certo para começar a investir. Na Binomo, você pode começar a praticar com uma conta demo. Por outro lado, se você não é mais iniciante, comece fazendo um investimento simbólico. A Binomo.com é uma plataforma de negociação online legítima e inovadora, que permite aos usuários operar pares de moedas, commodities, ações, índices e OTC. O site Binomo.com , lançado em 2014, oferece serviços de negociação online seguros e é popular entre traders em mais de 133 países ao redor do mundo.

O que é a Binomo?

A Binomo é uma plataforma de negociação online que aponta a honestidade e a transparência como seus principais valores. Ela afirma que nunca agirá de forma enganosa com nenhum trader, sob nenhuma circunstância. A Binomo é uma das plataformas de negociação online mais populares e sedia milhares de negociações bem-sucedidas todas as semanas. A qualidade dos serviços oferecidos pela plataforma é impecável, além de ser reconhecida pela Comissão Financeira Internacional. A plataforma de negociação Binomo tem muitos recursos atraentes, o que torna a negociação online amigável e possibilita uma renda extra.

Como se inscrever na Binomo?

Você pode criar uma conta na Binomo com facilidade. Acesse https://www.binomo.com e clique no botão de login. Agora preencha o formulário e clique em "criar uma conta". Você pode até entrar com suas contas do Google ou do Facebook.

Ativação

Depois de se inscrever, você receberá um e-mail de verificação. Abra o e-mail e clique no link para ativar sua conta. Agora seu processo de inscrição está completo e você pode usar a conta demo para praticar. A Binomo recomenda que todos os traders usem a conta demo para praticar antes de mudarem para a conta real e negociarem com seus fundos depositados.

Tipos de contas

Há tipos diferentes de contas na Binomo com as quais você pode negociar: demo, Standard, Gold e VIP.

Conta Demo



A conta demo é uma conta gratuita que já vem com $1.000 para você começar e oferece a facilidade de ser recarregável. Como o nome "demo" indica, você pode fazer negociações em um gráfico real e aprender ativamente como ele funciona. Com esta conta, você pode praticar novas estratégias ou ideias antes de tentar a negociação real.

Conta Standard



Uma conta standard oferece um painel real, no qual você pode fazer negociações reais. Com uma conta standard, você tem acesso a ativos adicionais para negociação. Para ativar a conta standard na plataforma Binomo, faça um depósito mínimo de 40 reais. Você terá acesso a mais de 40 ativos para negociação.

Conta Gold



Em comparação com a conta standard da Binomo, a conta gold tem recursos melhores. Para abrir uma conta gold na Binomo, o valor total dos depósitos deve ser de $500 ou mais. Com este status, ativos adicionais serão disponibilizados para uso.

Conta VIP



Esta conta também é superior à conta gold. Para abrir uma conta VIP com a plataforma, o valor total dos depósitos deve ser de $1.000 ou mais. Você terá acesso a ativos adicionais que podem ser usados em suas negociações.

Métodos de retirada ?

Apenas negociar não é suficiente para um investidor. Depois de obter seus fundos, você precisa converter esse valor em moeda real. Para fazer isso, visite a seção do caixa e clique em 'sacar fundos'. Especifique o valor da retirada, os dados do pagamento da transferência e inclua o motivo do saque nos comentários. O tempo de saque geralmente é oportuno. A plataforma é única, pois não cobra taxa de saque. Como o site usa SSL, seus dados também permanecerão criptografados. Todo o processo de saque depende do status da conta que você possui.

Por que você deveria experimentar a Binomo?

A plataforma de negociação online Binomo é confiável , certificada, tem todos os recursos para uma negociação bem-sucedida, além de suporte 24 horas para iniciantes e traders experientes. O depósito mínimo é de $10 e você pode fazer uma negociação com apenas $1, o que é um dos grandes atrativos da plataforma. Uma razão pela qual esta plataforma atrai muitas pessoas é que ela não cobra nenhuma taxa ou comissão. A política de saques é de fácil utilização, e as transações são sempre efetuadas nos respetivos prazos. Qualquer pessoa pode começar do zero. A plataforma Binomo oferece suporte a uma ampla gama de sistemas de pagamento e se oferece para educar os usuários sobre o uso da plataforma. Os usuários registrados podem optar pela aprendizagem orientada ou autodirigida. Acima de tudo, a Binomo oferece uma conta demo com a qual você pode praticar até se sentir confiante para se aventurar na negociação real.

Hoje em dia, a maioria dos usuários prefere usar smartphones. Por esse motivo, a Binomo disponibiliza aplicativos de negociação para plataformas iOS e Android.

Como em qualquer plataforma de negociação online, também deve haver algum cuidado. Recomendamos que você primeiro se familiarize com o uso da plataforma de negociação online Binomo, conheça os riscos associados e só depois invista.

Se você quiser experimentar a Binomo, clique AQUI e veja como funciona!