Muitos críticos insistem que as criptomoedas são ativos especulativos, ameaçando a estabilidade da economia global. De acordo com eles, o Bitcoin e outras criptomoedas ameaçam as moedas fiduciárias e incentivam uma ampla gama de atividades financeiras ilegais, incluindo lavagem de dinheiro e fraude. Outros críticos também descreveram o Bitcoin como uma bolha estourando com sérios riscos financeiros.

Embora tais críticas tenham retardado a adoção do bitcoin, ele continua sendo a criptomoeda proeminente. O Bitcoin está cada vez mais atraindo reconhecimento e aceitação muito além do domínio financeiro. Muitas organizações e indivíduos agora usam bitcoin para pagar por vários bens e serviços em todo o mundo. Muitas pessoas genuínas investiram nesta criptomoeda em bitcoin 360 ai, uma plataforma de negociação confiável.

Investidores institucionais, formadores de mercado e comerciantes usam bitcoin para negociar criptomoedas e moedas fiduciárias. Muitas empresas acumularam vastas reservas de bitcoin para diversificar seus investimentos e se proteger contra a inflação. Então, por que algumas pessoas ainda pensam que o bitcoin é dinheiro falso? O artigo a seguir destaca os principais elementos que distinguem o Bitcoin d e uma moeda falsa.

Prova de contraparte

Moedas falsas são falsificações que imitam o dinheiro fiduciário original emitido pelo banco central. Ainda assim, o Bitcoin é uma moeda digital cuja acessibilidade e uso são limitados ao espaço online. A única maneira de falsificar o Bitcoin é através de despesas duplas, usando o mesmo token para duas transações separadas.

No entanto, a rede Bitcoin tem medidas especiais que tornam quase impossível duplicar os gastos. Manipular transações Bitcoin significaria invadir 51% da rede, o que requer esforço esmagador, dinheiro e poder computacional. Isso torna o ataque altamente improvável.

O livro digital blockchain é a primeira defesa do Bitcoin contra maus atores. O Blockchain verifica e valida todas as transações de Bitcoin em um livro digital criptografado. Os dados validados são irreversíveis, impossibilitando que os usuários cancelem transações ou usem os mesmos tokens duas vezes. Como um bot de negociação automatizado que rastreia os movimentos de preços de criptomoedas, o blockchain mantém um registro claro de todas as transações de Bitcoin que fluem pela rede.

Oferta fixa

O dinheiro falso não está sujeito a regulamentos governamentais ou políticas do banco central. As empresas criminosas são as únicas guardiãs e tomadoras de decisão, regulando o fornecimento de dinheiro falso com base em suas necessidades individuais. Na sua opinião, a produção de mais moedas falsas contribui para o aumento da rentabilidade. Assim, eles estão inclinados a criar o maior número possível de moedas falsas.

O Bitcoin também é uma moeda descentralizada sem qualquer entidade do governo central. No entanto, o seu fornecimento e circulação dependem estritamente dos protocolos subjacentes. O Bitcoin tem um limite de reserva fixa de apenas 21 milhões de fichas, com cerca de 19 milhões já cunhados. Os mineradores geram tokens a uma taxa predeterminada com base no algoritmo Bitcoin.

O Bitcoin também sofre uma redução de halicano, interrompendo as recompensas emitidas aos mineradores a cada quatro anos. Esses protocolos embutidos tornam o Bitcoin bastante escasso, aumentando sua demanda e valor ao longo do tempo. A incapacidade de regular a oferta do Bitcoin o distingue significativamente das moedas falsas que os criminosos podem criar e circular de acordo com sua conveniência.

Aplicativos legítimos robustos

Embora os criminosos usem moedas falsas para várias transações, suas aplicações são limitadas principalmente ao mercado negro ou mercados de baixo perfil, onde podem evitar o desenvolvimento. Hoje em dia, muitas empresas aprimoraram ferramentas e tecnologias para detectar dinheiro falso instantaneamente, desencorajando os criminosos a usá-lo em grandes transações.

Bitcoin atrai cada vez mais destaque como um meio legítimo de pagamento e armazenamento de valor, reconhecido mundialmente. Várias indústrias, incluindo imóveis, finanças, saúde, comércio eletrônico, viagens e varejo, integraram pagamentos em criptomoedas, permitindo que os consumidores comprem vários bens e serviços em Bitcoin.

O Bitcoin também é um ativo altamente lucrativo com maior resistência à inflação. Assim, os investidores compram e o mantêm cada vez mais protegido das ameaças inflacionárias. A tecnologia Bitcoin é uma plataforma de código aberto que facilita inovações revolucionárias, como contratos inteligentes e financiamento descentralizado.

No geral, o Bitcoin tem alguns recursos que podem fazer com que pareça dinheiro falso para algumas pessoas. No entanto, é uma moeda legítima e um ativo reconhecido mundialmente.

