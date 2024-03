Botafogo é favorito contra o Bragantino na bet365 em confronto pela Libertadores

Na terceira fase da Conmebol Libertadores um dos destaques do meio desta semana é o confronto entre o Botafogo e o Bragantino nesta quarta-feira no Rio de Janeiro. edit

Na terceira fase da Conmebol Libertadores um dos destaques do meio desta semana é o confronto entre o Botafogo e o Bragantino nesta quarta-feira no Rio de Janeiro. Este será o confronto entre cariocas e paulistas e o favoritismo na bet365 é do alvinegro de General Severiano.

O duelo entre o Glorioso e o Massa Bruta começará às 21h30 e está agendado para o Estádio Nilton santos, que deverá mais uma vez receber um excelente público, com milhares de botafoguenses apoiando seu clube do coração. O jogo d volt ocorrerá no meio da próxima semana em Bragança Paulista.

Bet365 inscrição » – R$500 em créditos de apostaSob o comando do interino Fábio Matias o Botafogo só ganhou. Depois de bater duas equipes de menor porte o alvinegro surpreendeu o Fluminense, atual campeão da Libertadores e da Recopa Sul-Americana, e goleou o tricolor por 4 x 2. O alvinegro ficou mais uma vez de fora de uma semifinal de estadual no Rio de Janeiro, mas os torcedores recuperaram um pouco o otimismo, com atletas como Tiquinho Soares, Eduardo e outros voltando a atuar bem. O bom rendimento de reservas como Emerson Urso no clássico “vovô” também deixou uma ótima impressão.

O Bragantino se classificou para a próxima fase do Campeonato Paulista e na última rodada derrotou o Santos por 1 x 0 no Estádio Nabi Abi Chedid. Embora pareça um pouco menos forte do que na temporada passada, o Massa Bruta tem um ótimo conjunto e deverá fazer um duelo muito equilibrado com o Botafogo pela vaga na fase de grupos da Libertadores.

Na etapa anterior do torneio continental o alvinegro avançou superando o Aurora da Bolívia. O Botafogo empatou o jogo de ida na altitude pelo placar de 1 x 1, mas no Nilton santos atropelo os bolivianos com uma impiedosa goleada de 6 x 0. O Bragantino, por outro lado, conseguiu se classificar depois de dois empates no tempo normal com o Águilas. O Massa Bruta precisou das penalidades no Nabi Abi Chedid para conseguir avançar.

Botafogo e Bragantino se enfrentaram 23 vezes ao longo da história, com vantagem dos cariocas, que venceram nove, perderam sete e houve ainda sete empates no confronto. Nos últimos três jogos ocorreram dois triunfos do Glorioso e um empate de 2 x 2 no segundo turno do Brasileirão do ano passado.

Na casa de apostas 22 Bet o favoritismo de momento é do Botafogo, com odds de 2.00. O Bragantino tem cotação de 3.60 e para o empate as odds estão em 3.25 na mesma empresa. Savarino do Botafogo, Eduardo Sasha e Helinho do Bragantino e Tiquinho soares, também do alvinegro carioca, estão entre os mais cotados para marcarem gols durante o confronto no Estádio Nilton santos nesta quarta-feira à noite. Mais: scommesse1x.com

As cotações presentes no texto são referentes ao dia de elaboração da matéria e estão sujeitas a mudanças até a data de realização da partida na cidade do Rio de Janeiro pela terceira fase da Taça Libertadores.

