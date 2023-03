Brasil poderá ter seu primeiro time tetracampeão da Libertadores

Apoie o 247

Dentre os clubes brasileiros, nenhum conquistou a Copa Libertadores mais de três vezes. Esse recorde pertence a Palmeiras, Flamengo, Grêmio, São Paulo e Santos. Neste ano, porém, dois deles podem alcançar o desejado tetracampeonato. Será que isso vai acontecer? Torcedores de todo o país estão aproveitando para se cadastrar na bet365 e fazer suas previsões.

Palmeiras e Flamengo são os únicos brasileiros tricampeões da Libertadores que estão na disputa deste ano. E ambos os clubes têm os elencos mais valiosos da América do Sul. Este fato somado ao retrospecto recente coloca a dupla como a grande favorita ao título.

Acontece que o Rubro-Negro carioca não iniciou bem a temporada 2023 e já perdeu os quatro títulos que disputou: Supercopa do Brasil, Mundial de Clubes, Recopa Sul-Americana e Taça Guanabara. Tudo isso põe em xeque o trabalho do recém-chegado Vítor Pereira e cria uma nuvem de incertezas para a sequência da temporada.

O Palmeiras, ao contrário do rival, iniciou muito bem o ano. Além de ter vencido a Supercopa do Brasil, batendo o Flamengo na decisão por 4 a 3, o Verdão está fazendo uma ótima campanha no Campeonato Paulista.

Portanto, no momento, o clube paulista é aquele que parece ter mais chances de chegar ao quarto título da Libertadores, estabelecendo um novo recorde entre os clubes brasileiros. O cenário no futebol, porém, pode mudar completamente de uma hora para a outra. Bastam três jogos ruins para que a crise se instale em um clube e a cabeça do treinador seja colocada a prêmio.

E o contrário também é verdadeiro. Uma equipe em má fase só precisa de dois ou três bons resultados para que todos aqueles que antes eram questionados transformem-se em heróis. Por isso, é muito difícil prever como estará o panorama quando a Copa Libertadores começar a afunilar.

Ao longo da competição, Palmeiras e Flamengo terão de concorrer com rivais muito duros. Entre os brasileiros, Atlético Mineiro, Internacional e Athletico Paranaense são fortes concorrentes ao título. Os clubes argentinos também nunca podem ser considerados carta fora do baralho – principalmente Boca Juniors e River Plate.

Além disso, a Copa Libertadores sempre tem espaço para surpresas. O Independiente del Valle, por exemplo, que já surpreendeu o São Paulo e o Flamengo, pode encarar qualquer rival de frente.

Dessa forma, o Brasil tem sim a chance de ter seu primeiro clube tetracampeão do principal torneio do continente. Mas o caminho de Palmeiras e Flamengo será cheio de obstáculos. Se quiserem levantar a taça, ambos os clubes terão de deixar tudo dentro de campo.

