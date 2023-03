Brasil tem média de 17 golpes online a cada hora e prejuízo superior a R$ 550 milhões em 2022

Apoie o 247

Os golpes online prejudicam milhares de pessoas todos os anos e são agravados pela falta de conhecimento dos usuários sobre as medidas de segurança que devem ser adotadas ao navegar na internet. Esses crimes têm um impacto significativo na vida dos brasileiros, tanto em termos financeiros quanto emocionais, uma vez que muitas pessoas perdem dinheiro, às vezes economias de uma vida inteira, ao cair em armadilhas de fraudes bancárias e outros tipos de golpes.

De acordo com uma pesquisa realizada pelas plataformas OLX e Allow Me, os golpes praticados contra brasileiros causaram um prejuízo que supera o valor de R$ 550 milhões no bolso dos cidadãos em 2022. Ainda segundo o levantamento, a média no ano foi de 17 golpes a cada hora, o que, fazendo uma estimativa, seria mais de 148 mil nos 365 dias.

Apesar do senso comum acreditar que os idosos e pessoas com pouca experiência na internet são os principais alvos deste tipo de golpe e estão mais suscetíveis a serem enganados, os números mostram que a grande maioria das vítimas (72%) são jovens de até 31 anos de idade. Enquanto os homens representam 74% das pessoas que foram alvos de fraudes no mundo digital, 26% das vítimas são mulheres.

Com o setor de eletrônicos sendo o preferido pelos golpistas, os smartphones são os dispositivos mais visados durante os golpes, com 45%, seguido dos videogames (16%) e dos computadores (15%). Dentre os principais golpes registrados estão o da compra confirmada, do falso anúncio e do roubo de dados das vítimas. Algumas promessas feitas pelos golpistas para concretizar as fraudes são alguns produtos à venda por preços acessíveis, acesso a crédito através de um empréstimo pessoal online, rápido e sem burocracia e também através de transações bancárias digitais.

Neste cenário, é importante que a vítima pesquise a reputação da empresa ou vendedor antes de fazer qualquer tipo de compra online ou solicitação de crédito, além de verificar se há reclamações de outros clientes em sites de avaliação. Também é necessário desconfiar de ofertas com preços muito abaixo do mercado, e evitar fazer pagamentos adiantados ou fornecer informações pessoais antes de ter certeza de que se trata de uma empresa legítima.

Sudeste lidera fraudes

Ainda de acordo com o estudo, no Brasil, a maior parte das fraudes foi registrada na região sudeste. O estado de São Paulo liderou o número de golpes online, com 37% das ocorrências identificadas na pesquisa. O Rio de Janeiro foi o segundo lugar com 14% e, em terceiro, Minas Gerais teve 8% dos golpes confirmados.

Horário comercial

O levantamento realizado pelas plataformas indica que 70% das tentativas de golpes realizadas contra os brasileiros em 2022 aconteceram em horário comercial. A quinta-feira, segundo mapeamento, é o dia preferido dos criminosos, quando a maior parte das fraudes foram concretizadas.

Em suma, os golpes online representam um grande desafio para a segurança dos brasileiros que navegam diariamente no mundo digital. O prejuízo financeiro e emocional causado por esses crimes é significativo e afeta muitas pessoas todos os anos. Por isso, é fundamental que os usuários estejam sempre alertas e adotem medidas para que possam se proteger dos criminosos.

Às autoridades, cabe intensificar as ações de combate aos golpes online e promover a educação digital da população, para que os brasileiros possam utilizar os serviços online de forma mais segura e consciente.

