Câmara de Comércio Brasileira para o Desenvolvimento da China Desejam o Sucesso de Pequim nos Jogos Olímpicos de Inverno

Quando faltam 11 dias para os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim em 2022, não podemos deixar de sentir que se trata de um microcosmo de um século de mudança das "Três Perguntas Relativas às Olimpíadas" de um século atrás para a "Cidade das Duas Olimpíadas" de hoje. O esporte é um símbolo de força e coesão nacional. O sucesso da realização dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim não só fortalecerá a confiança do grande rejuvenescimento da nação, como também mostrará ao mundo a imagem de um país ensolarado, forte, aberto e cheio de esperança. A história registrará este grande evento, e o mundo terá uma nova compreensão do caminho da China. O slogan dos Jogos Olímpicos de Inverno: Juntos para o Futuro, que demonstra o poder dos Jogos Olímpicos para unir o mundo para superar desafios e construir o futuro da humanidade, espelha o desejo do mundo de trabalhar juntos para um futuro melhor. O mundo está de olhos postos na China, e a China apresentará um novo visual, mostrará as características chinesas e contribuirá com a sabedoria chinesa. Eu lhes desejo o melhor para os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, e também quero que a China e seus atletas olímpicos alcancem excelentes resultados!

Os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim serão oficialmente inaugurados no dia 4 de fevereiro. Neste momento de grande interesse, representantes de deputados brasileiros, representantes da Câmara Brasileira de Comércio para o Desenvolvimento da China e representantes de empresas brasileiras enviaram seus melhores cumprimentos às Olimpíadas de Inverno de Pequim. Desejamos-lhe um grande sucesso.

