Campeonato Paulista: Palmeiras x Água Santa | Aposte online na BETSUL

Apoie o 247

ICL

Conteúdo de Parceiros

O segundo jogo da final do Campeonato Paulista entre Palmeiras x Água Santa acontece neste domingo (9), às 16h (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo. O alviverde precisa virar o jogo após perder a primeira partida por 2 a 1 e ainda se recuperar da derrota no meio de semana pela Libertadores contra o Bolívar.

Onde assistir o Campeonato Paulista

A partida entre Palmeiras x Água Santa pela final do Campeonato Paulista 2023 será transmitida em diversos canais diferentes. Na TV aberta, a Record é a responsável pela transmissão. Já na TV fechada, a TNT Sports fará a cobertura da final juntamente com a plataforma de streaming HBO Max. Além disso, o canal pay-per-view Premiere fará a transmissão. Por fim, a FPF terá a transmissão oficial no seu canal do Youtube e pelo Paulistão Play.

Prognósticos para a partida

Após a decepção no primeiro jogo, o Palmeiras ainda sofreu mais um baque: a derrota para o Bolívar na Libertadores. Apesar disso, o atual campeão do Campeonato Paulista já está habituado com grandes decisões. Inclusive, em 2022 o Verdão conseguiu virar o confronto contra o São Paulo nessa mesma fase.

Do outro lado do confronto, o surpreendente Água Santa teve a semana cheia para treinar e deve jogar bem fechado para aproveitar a vantagem que tem. É apenas a quarta participação do time de Diadema no Campeonato Paulista Série A1 e já conseguiu chegar à sua primeira final.

Como apostar online na final do Campeonato Paulista

O Campeonato Paulista é a competição estadual mais disputada do Brasil. Isso porque, grande parte dos times estão nas quatro principais divisões do país. Sabendo disso, é hora de começar a apostar na Betsul.

Faça seu cadastro no site com alguns dados básicos, deposite o valor desejado e procure pela grande final entre Palmeiras x Água Santa para apostar.

Sobre a Betsul

A Betsul é a melhor casa de apostas da América do Sul. Sabe aquele palpite na roda de amigos(as) que você faz em um jogo? Na Betsul você tem a oportunidade de transformar seu conhecimento em dinheiro! Além disso, o site conta com Loterias, Instantâneas e uma bela sessão de Cassino para se divertir e faturar.

Assista o jogo ao vivo

Além de ser a melhor escolha para apostar no Campeonato Paulista, a Betsul ainda oferece a Betsul TV. Assista à La Liga, Bundesliga, Serie A italiana e a Ligue 1 enquanto faz a sua aposta no site.

Bônus BETSUL

A melhor casa de apostas da América do Sul, a Betsul possui diversas promoções com bônus incríveis para você já sair ganhando no palpite. Ganhe 100% de bônus até R$200 no seu primeiro depósito com o cupom BOASVINDAS2023.

Formas de pagamento

Na Betsul você faz seu depósito com diversas formas de pagamento. A principal recomendação é o PIX, que te dá direito ao Saque Imediato de até 15 minutos. Além disso, o depósito pode ser feito com cartão de crédito e débito, boleto e muito mais. Quer mais? Faça seu depósito com Ame Digital e ganhe 5% de cashback..

SAC- 24hs disponível para você

Deu ruim na hora de apostar? Não tem problema. Com a Betsul você tem atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. É assim que a melhor casa de apostas da América do Sul mantém a média 9,0 no Reclame Aqui.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.