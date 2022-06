Carro por assinatura cada vez mais procurados no Brasil : entenda as razões

Apoie o 247

Os serviços de assinatura para veículos são cada vez mais comuns entre as escolhas das empresas e dos particulares brasileiros. Compreenda as razões para o aumento da procura de carro por assinatura.



Ao longo dos últimos anos, os serviços de carros por assinatura estão se tornando mais comuns e numerosos, acompanhando uma tendência para que o uso seja privilegiado sobre a posse do veículo.

Com a disseminação dos aplicativos de transporte, muitas pessoas acabam nem mais usando carro na cidade e, para muitas pessoas, esse veículo acaba sendo apenas para uso de final de semana.

A tendência atual é para que os negócios procurem carros por assinatura para empresas e as pessoas optem por carros por assinatura para particulaes, para dessa forma fugirem aos custos relacionados com a posse de um carro, incluindo a manutenção, os impostos, as revisões ou o seu seguro obrigatório.

Além disso, as notícias sobre a possibilidade de obter um carro de assinatura no por menos de R$ 2 mil mensais também gerou um aumento desse interesse.

Compreenda melhor essa tendência e saiba quais as principais vantagens do aluguer do carro ao invés da sua compra.

Carro por assinatura : o que é isso ?

A assinatura de um carro é um tipo de aluguel que permitem o acesso a um veículo zero-quilômetro, contratado entre um e quatro anos e com um máximo de quilometragem igualmente definido. Ao longo desse tempo haverá um valor mensal fixo que o cliente pagará.

No leque de carros para assinatura se encontram diversas marcas, havendo preços e ofertas de carros por assinatura bastante distintas.

Vantagens do carro por assinatura

Esse tipo de contrato oferece aos clientes a possibilidade de conduzirem um carro novo, sem se preocuparem com questões logísticas e podendo usufruir dele com toda a praticidade.

No contrato estarão incluídos os serviços de socorro permanentes, bem como serviços de oficina e revisões. Dependendo do contrato, até mesmo uma troca de pneus poderá estar incluída.

Tem ainda a vantagem de que, no momento de trocar seu carro, o processo será mais simples do que se tivesse de vender o seu, incluindo menor burocracia.

Comprar depois da assinatura

Se no final do contrato você quiser adquirir o carro, isso poderá ser também possível, sendo que alguns contratos permitem até que você tenha um bom desconto por fazê-lo dessa forma.

Ainda assim, se desejar, você pode simplesmente devolver o carro e fazer uma nova assinatura, recebendo um carro novo para repetir todo o processo.

