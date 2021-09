Carteiras virtuais: saiba o que é e quais as vantagens

Apoie o 247

As carteiras virtuais chegaram para dinamizar as operações financeiras, com muito mais segurança, praticidade e velocidade. Fique por dentro desse tema com nossas dicas!

Introdução

Não resta mais dúvidas que a popularização e a expansão da internet mudou drasticamente a vida humana nas últimas décadas. A forma como consumimos, nos relacionamos, como trabalhamos, como estudamos… é difícil pensar em alguma área da vida que não foi afetada pela internet.

Uma dessas mudanças, do qual trataremos no texto de hoje, é nossa relação com os bancos e instituições financeiras. Em um passado não muito longínquo, as coisas eram muito mais demoradas: enfrentava-se filas e mais filas para pagar contas ou mesmo para consultar o saldo.

Sem falar das taxas abusivas, das burocracias e de todo o desgaste que qualquer tipo de operação, das mais simples às mais complicadas, podem gerar.

Atualmente, muito do que fazíamos pode ser feito pelo aplicativo. Sem sair de casa e sem pagar taxas. Para os apostadores e fãs de jogos online, as carteiras virtuais são um facilitador indispensável.

E é sobre elas que falaremos no texto de hoje.

O que é uma carteira virtual?

Em primeiro lugar: uma carteira virtual (ou e-wallet) não é um banco. Isso deve ficar claro desde o começo. Elas, porém, realizam boa parte dos serviços que um banco realiza. A maior parte dos cartões virtuais são de débito ou pré-pagos, mas alguns têm a opção de crédito também disponível.

Uma das vantagens das carteiras é a segurança, uma vez que o seu controle das operações é muito maior. E tudo feito com mais praticidade e com taxas vantajosas. Para os apostadores e gamers que costumam jogar torneios dentro e fora do país, fica muito mais fácil para eles, uma vez que os cartões trabalham com vários tipos de moeda.

Vamos falar um pouco sobre os melhores e-wallets disponíveis no mercado.

Melhores carteiras virtuais

Além das vantagens acima mencionadas, vale dizer que o impacto ambiental das e-wallets é muito menor, uma vez que as transações praticamente não usam papel. Com métodos avançados de segurança, criptografia e serviços de cash back, essas carteiras são muito seguras, no geral.

Veja alguns dos modelos mais conhecidos e aprovados no mercado:

1.Neteller

A Neteller é um sistema de pagamentos canadense fundado em 1999 que, depois de passar por vários processos de reestruturação, tornou-se parte do Paysafe Group. Essa carteira está entre as preferidas do público por oferecer uma vasta opção de pagamentos. Isso sem falar que as suas taxas são reduzidas, opera com dezenas de moedas diferentes e realiza os depósitos de forma rápida e segura.

2. EcoPayz

Fundada em 2000, atualmente a EcoPayz oferece seus serviços de pagamento em 173 países e trabalha com 46 moedas diferentes. A EcoPayz permite que seus usuários enviem e recebam fundos de suas contas em instantes. A empresa se notabiliza por oferecer ótimas soluções de pagamento, nos dois sentidos, sendo que os depósitos são processados de maneira quase que imediata.

Para abrir uma conta na EcoPayz, você precisa apenas informar o nome, país de residência, endereço e número de telefone.

3. AstroPay

A AstroPay também foi fundada em 2000 e se notabiliza por um método de pagamento totalmente gratuito, que não inclui custos extras. O grande objetivo da empresa é oferecer condições confiáveis e inteligentes para sua carteira de clientes e de sites parceiros. Apesar dos poucos escritórios físicos, a empresa se notabiliza por um bom serviço de atendimento ao cliente.

E a AstroPay tem uma vantagem em relação às demais empresas: o AstroPay Card. São, ao todo, seis cartões disponíveis, com diferentes valores de crédito – de 40 a 4000 mil reais.

Conclusão

Se você é um jogador de poker online ou realiza apostas esportivas, essas carteiras virtuais são particularmente interessantes para você. Com métodos seguros, você pode realizar suas transações financeiras com tranquilidade, sem se preocupar com as burocracias que envolvem taxas de conversão e outras coisas.

Uma boa e-wallet é um dos passos básicos para você administrar bem os recursos disponíveis para os seus jogos.