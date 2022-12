Casas de apostas expandem atividades no Brasil com a Copa do Catar

Apoie o 247

Um dos setores que mais tem crescido no Brasil nos últimos quatro anos é o de casas de apostas. Verdadeiros gigantes internacionais como as empresas Bet365 e Sportingbet, entre outras, têm investido pesado no País, considerado um dos maiores nichos do mundo devido à sua imensa população e à paixão do povo pelos esportes, em especial o futebol. Com a Copa do Mundo, estima-se entre os representantes dos bookmakers que o universo de clientes no gigante da América Latina cresça pelo menos 20% em poucos meses.

As apostas pela internet foram oficialmente legalizadas no Brasil em dezembro de 2018 e falta somente a regulamentação em estados e municípios. Mesmo assim, em pouco tempo o volume de apostas feitas por brasileiros por meio de mais de 200 empresas do segmento passou de R$ 10 bilhões anuais. Com a regulamentação existiria um potencial para que esta cifra dobre em cerca de cinco anos.

As casas de apostas garantem que, além de a legalização já ter ocorrido, as pessoas que estiverem cogitando ingressar no universo dos bookmakers podem ficar tranquilas também em relação à segurança. Afinal, empresas como as acima citadas, que têm décadas de atuação em todo o mundo, utilizam sistemas de criptografia muito sofisticados tecnologicamente que protegem o sistema contra fraudes ou ações dos sempre indesejados hackers.

Outro ponto a ser considerado e que ainda preocupa muita gente é potencial viciante que as apostas possam ter. Em relação a isso, as empresas sempre enfatizam que propugnam o chamado jogo responsável, proibindo que menores de 18 anos apostem e indicando aos novos clientes que estabeleçam logo que abrirem suas contas a estabelecerem um teto diário ou mensal – a ser conhecido da casa – para seus depósitos. Também é recomendado que pelo menos uma pessoa da família saiba de todas as operações do usuário.

A Copa do Mundo do Catar incrementou ainda mais a presença de clientes brasileiros em casas como a Bet365 e a Betano. Os jogadores veteranos costumam recomendar aos iniciantes que optem por uma empresa que tenha muito tempo de mercado e certificados de licenciamento e de aferição de qualidade das operações. Isto também dará mais tranquilidade aos apostadores. Em nosso País já há pessoas que arrecadam mais de R$ 10 mil mensais com apostas. Entretanto, todos são aconselhados a não encararem o setor como sua principal fonte de renda, mas como um hobby divertido potencialmente lucrativo.

As principais empresas oferecem mais de mil eventos diários em modalidades tão distintas quanto o próprio futebol – esporte mais popular do planeta – e o quase desconhecido badminton, passando por vôlei, basquete, grandes prêmios de Fórmula 1 e muito mais.

O carro-chefe, porém, continua a ser o bom e velho “esporte bretão”, que responde por mais de 50% das apostas na modalidade esportiva das principais casas nacionais e estrangeiras. É possível apostar em competições como as Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Estaduais, Libertadores e Sul-Americana. Também estão incluídos certames europeus como a Premier League, a Liga espanhola, Primeira Liga de Portugal e a Champions League, entre outros torneios.

São variadas as possibilidades de apostas, pois os usuários podem jogar em quem será o vencedor de um confronto, placar, resultado de intervalo, artilharia e no campeão de um torneio. A abertura de conta é feita no próprio site da empresa e pode ser feita por meio de um computador, notebook, tablet ou, caso o interessado baixe gratuitamente o aplicativo do bookmaker na internet, um simples celular. A qualidade das diferentes plataformas é praticamente a mesma e muitos dos eventos são transmitidos ao vivo com ótimo streming (imagem).

Para a Copa do Mundo, a tendência nas principais casas do mundo é de favoritismo para o Brasil para conquistar a Copa do Catar, seguido pela Argentina, França e Inglaterra. A seleção comandada por Tite tem merecido a preferência dos apostadores, basta saber se confirmará em campo o prestígio internacional.

Logo que ingressa em uma casa de apostas a pessoa pode solicitar o chamado bônus de boas-vindas, voltado – como o nome já diz, apenas aos iniciantes. Por meio dele o usuário novato pode até dobrar o valor de seu lance inicial. Os veteranos, porém, sempre recomendam que o iniciante jogo valores muito pequenos para começar, mas diversifiquem a aposta em mais de um evento.

A presença dos bookmakers é tamanho nos últimos anos que nada menos que 19 dos clubes da Série A do Brasileirão em 2022 já estampavam as marcas de casas de apostas em seus materiais esportivos. A única exceção foi justamente o campeão da temporada, o Palmeiras, financiado pela Crefisa, ligada à presidente do próprio clube, Leila Pereira.

Nos intervalos das partidas de futebol e ao redor dos gramados em placas publicitárias também é comum ver propagandas de empresas do segmento, demonstrando mais uma vez a verdadeira invasão que promovem os bookmakers internacionais no futebol brasileiro.

Os sites de casas como a bet365 e sportingbet já estão disponíveis no idioma português, facilitando as apostas dos clientes brasileiros. As empresas também têm ótimos serviços de suporte aos usuários e as pessoas podem tirar dúvidas ou fazer alguma reclamação por meio de chats virtuais 24 horas no ar, por e-mail ou mesmo simples telefonemas. Ninguém precisa ficar perdido no ambiente virtual.

Além de tantas modalidades esportivas, as empresas de apostas também dispõem de cassinos virtuais que simulam com muita perfeição o que ocorre nas casas presenciais de locais como Las Vegas, por exemplo. Nestes cassinos é possível jogar pôquer contra a casa ou participar de rodas com participantes de diferentes países.

O ex-jogador Ronaldo Nazário, atual gestor do Cruzeiro de Belo Horizonte, é apenas um exemplo dos famosos que sempre participam de uma partida de pôquer. Aventurar-se na roleta ou em máquinas caça-níqueis são outras das possibilidades de entretenimento nas casas de apostas pela internet.

Os depósitos podem ser feitos via cartões de crédito, boleto bancário ou moedas eletrônicas e os pagamentos de apostas bem-sucedidas sempre que possível ocorrem pelo método de preferência dos usuários do sistema.

Voltando à Copa do Catar, que já começa a entrar nas fases mais decisivas, os interessados em obter mais informações sobre partidas do torneio mundial de seleções podem visitar o site www.brasfutebol.com, recém-lançado e especializado no futebol brasileiro e internacional.

