Cidades incríveis para incluir no roteiro de viagem aos Estados Unidos

Os Estados Unidos, inquestionavelmente, são a força cultural da era moderna. A América é um reduto da cultura pop moderna, pensamento livre e da busca incansável do sonho americano. Composto por 50 estados, é neste vasto país que você encontrará uma diversidade de paisagens urbanas, pessoas e culturas.



Com tanto para ver, pode ser difícil saber por onde começar quando se trata de planejar uma viagem aos Estados Unidos. Cidades de classe mundial, algumas conhecidas pela história e outras conhecidas pela diversão ou glamour, proporcionam aos visitantes um amplo espectro de lugares para escolher.



Ao longo da costa leste, Nova York e Orlando oferecem experiências de cidade únicas e diferentes. Ao longo da costa oeste, São Francisco, na Califórnia, é uma cidade marcante por estar na vanguarda de muitos temas sociais. Las Vegas, Nevada, dá vida ao deserto e é um dos lugares com a mais extensa lista de entretenimento do país.



Mas as melhores cidades para visitar nos Estados Unidos podem simplesmente depender de seus interesses pessoais. Mesmo assim, aqui estão algumas sugestões para que você possa aproveitar ao máximo a sua grande viagem.



Chicago



Conhecida como “Windy City” (Cidade dos Ventos), Chicago é famosa por seus arranha-céus, equipes esportivas famosas, estilo único de cachorros-quentes e pizzas, e por ser o “Berço do Blues”. Localizada no Lago Michigan, nordeste de Illinois, a cidade é um importante centro de finanças, indústria e comércio. Os inúmeros locais turísticos vão desde o futurista Millennium Park e a icônica Sears Tower até o Navy Pier com seus parques e restaurantes.



Orlando



Além dos parques temáticos mundialmente famosos como Walt Disney World e Universal Studios, Orlando é sem dúvida um destino favorito para férias em família. Localizada no centro da Flórida, a cidade é repleta de lojas, restaurantes, bares e cafés. Jardins botânicos e parques de conservação exibem a incrível flora e fauna da Flórida. Para os esportistas, nos arredores de Orlando não faltam opções entre os inúmeros clubes e campos de golfe.



Las Vegas



Complexos de resorts e cassinos, com todos os tipos de atração em qualquer época do ano, fazem de Las Vegas um destino para pessoas de todas as idades e interesses. Na chamada Strip, sua avenida principal, estão os impressionantes shows de fontes do Bellagio, uma réplica da Torre Eiffel e de uma pirâmide egípcia, entre outros pontos turísticos. Nos arredores da cidade também há muito o que explorar, com o Grand Canyon, Hoover Dam, Death Valley National Park e Valley of Fire State Park, todos a uma curta distância.

Nova York



Quando se trata de áreas urbanas icônicas, Nova York é considerada a maior referência mundial. A megacidade é tão famosa que muitos estrangeiros costumam visualizá-la quando pensam em viajar para os Estados Unidos. Na verdade, isso acontece graças à frequência com que a cidade aparece nos filmes de Hollywood. Alguns dos marcos mais notáveis ​​de Nova York incluem a Estátua da Liberdade, o Empire State Building e o Rockefeller Center. Não pode ficar de fora do roteiro a Times Square, os teatros da Broadway e seus famosos museus.



São Francisco



A charmosa cidade da Costa Oeste é rica em cultura. Conhecida por suas encantadoras casas vitorianas e bairros étnicos, sem dúvida a Golden Gate Bridge é a atração número um da cidade. Outro marco importante são seus bondinhos históricos, que apresentam uma maneira memorável de conhecer as encostas íngremes e as principais atrações turísticas. Faça um cruzeiro na Baía de São Francisco, passeie pelo Fisherman's Wharf e pegue uma balsa para Alcatraz para visitar a icônica prisão.



New Orleans



Considerada uma das cidades exclusivas dos Estados Unidos e um importante porto marítimo, New Orleans é amplamente conhecida por sua distinta culinária cajun e creole, bem como pela música e pela celebração anual do Mardi Gras. Fora da movimentada cidade, o campo coberto de musgo e as áreas naturais protegidas oferecem experiências inesquecíveis, como passeios de barco pelos pântanos e pelas plantações e campos de batalha da Guerra Civil.



Boston



Uma das cidades mais antigas dos EUA, Boston é mais conhecida por sua riqueza de história americana, arquitetura e instituições acadêmicas. Nos arredores de Boston, no bairro de Cambridge, fica o instituto de ensino superior mais antigo e prestigiado do país, a Universidade de Harvard. A cidade também abriga o desfile do Dia de São Patrício mais antigo da América, o parque público mais antigo do país, bem como o famoso pub da série de TV “Cheers”.

