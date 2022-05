Cinco melhores destinos para conhecer cenários das suas séries de TV favoritas

Apoie o 247

Às vezes, a realidade é ainda mais espetacular que a ficção. Esses destinos incríveis que foram usados para ambientar as séries de TV são lugares ideais para colocar no seu roteiro de viagem, principalmente se você for fã das produções rodadas neles.



Dos horizontes pitorescos de Vikings, na Irlanda, aos cenários de The Walking Dead na Geórgia ou as incríveis paisagens tropicais mostradas em The Bachelor, nas Bahamas, os viajantes têm muitas opções de roteiros emocionantes em todo o mundo.



Aproveite, então, para planejar a sua viagem para estes cinco lugares inesquecíveis das suas séries favoritas.



Wicklow, Irlanda: “Vikings”



A série de sucesso do History Channel, “Vikings” (2013), agora em cartaz na Netflix, foi inspirada em contos dos nórdicos da Escandinávia Medieval, e quando se tratava de escolher os cenários, a Irlanda era o lugar perfeito. Muitas das tomadas ao ar livre foram – e são – filmadas em Lough Tay, também conhecido como Lago Guinness, pois fica no Guinness Estate, no Condado de Wicklow. As Montanhas Luggala cercam este lago intocado, refletem o céu, proporcionando o cenário perfeito para cenas a bordo dos navios dos vikings. O destino está localizado a menos de uma hora de carro de Dublin e também oferece inúmeras oportunidades para caminhadas. Apenas tenha em mente que, se a equipe de filmagem de Hollywood estiver filmando, a trilha principal pode estar bloqueada. Ainda assim, quem sabe você pode até vislumbrar uma ou duas estrelas da série.



Manizales, Colômbia: “Café con Aroma de Mujer”



Uma das chaves do grande sucesso do remake “Café com Aroma de Mulher” (2021), atualmente no catálogo a Netflix, é a história de amor entre Sebastián, descendente de uma família aristocrática produtora de café na Colômbia, e a camponesa e cantora ‘Gaviota’. A química entre os protagonistas, o ator cubano William Levy e a atriz colombiana Laura Londoño, cativou completamente o espectador. Mais que isso, os belíssimos campos de intenso verde dos cafezais da região de Manizales, onde se passa boa parte da trama, ganharam um grande destaque turístico. A boa notícia é existe a possibilidade de viajar e se hospedar justamente na fazenda onde Café com Aroma de Mulher foi gravada. A famosa Hacienda Casablanca – cujo nome real é Venecia – oferece hospedagem nos cômodos mais exclusivos da casa principal e também na parte mais baixa da fazenda. A visitação é aberta ao público para atividades relacionadas ao café.



Bahamas: “The Bachelor”



As águas azuis cintilantes das Bahamas já foram mostradas em inúmeros filmes e programas de TV, mas o cenário ficou marcado em uma fuga tropical no Reality Show de encontros amorosos “The Bachelor”. “O solteirão”, em tradução livre, é produzido pela rede de TV norte-americana ABC desde 2002, até hoje. Os fãs podem recriar suas próprias experiências amorosas programando uma viagem ao Hilton at Resorts World Bimini, o encantador resort que os participantes visitaram no programa. E ainda embarcar em excursões emocionantes, conviver com moradores amigáveis ou mergulhar nas águas calmas do lugar.



Inglaterra: “Downtown Abbey”



O drama de época britânico “Downtown Abbey” (2010) gira em torno da propriedade homônima, seus moradores e funcionários. A icônica mansão dos Crawleys é o Highclere Castle em Newbury, localizado na região sul da Inglaterra. Os turistas podem visitar o interior do castelo, bem como passear pelos seus belos jardins. A vila de Oxfordshire de Bampton, situada a cerca de uma hora ao norte de Newbury, é onde muitas outras cenas do programa foram filmadas. St. Mary the Virgin, uma igreja de estilo românico do século XII, foi a igreja onde Lady Edith levou Matthew para passear na primeira temporada. Ao lado da igreja está a Churchgate House, que serve como exterior para a casa Crawley, onde Isobel e Matthew viveram nas duas primeiras temporadas.



Senoia, Geórgia: “The Walking Dead”



O estado americano da Geórgiaestá cheia de destinos emocionantes para os fãs de “The Walking Dead”. Senoia, no condado de Coweta, serve como rua principal na cidade fictícia de Woodbury, um bairro pós-apocalíptico controlado por uma figura misteriosa conhecida como The Governor, que aparece na terceira temporada da série. Este é principalmente um destino que os fãs hard-core de “TWD” irão apreciar, com a chance de passear pela rua familiar que eles viram no programa. Mas aqueles que estão apenas procurando descomprimir do ritmo agitado e moderno da vida, apreciarão a simplicidade desta pequena cidade pitoresca e terão a chance de conferir os carros antigos no Museu Buggy Shop.

