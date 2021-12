Cirurgia plástica - muito além da beleza

Apoie o 247

Muitos dentro da sociedade julgam aqueles que desejam participar de procedimentos estéticos como a cirurgia plástica. Há um preconceito sobre o assunto, determinando que esses procedimentos sempre são feitos em questão da vaidade extrema. Isso pode estar longe da realidade de quem busca mudar seu corpo.

A cirurgia plástica vai muito além da beleza, vaidade ou da vontade de se parecer perfeito. Para muitos, em especial para mulheres, a cirurgia plástica pode apresentar uma nova vida, novos pensamentos e mais confiança, além de diversos outros benefícios que alguém pode ganhar ao se sentir melhor consigo mesmo.

Profissionais da área se dedicam para obter os melhores resultados durante esses procedimentos. Ao contrário do que muitos pensam, esses profissionais trabalham dia e noite para garantir que seus clientes obtenham o corpo dos sonhos. Mas quais os benefícios da cirurgia plástica? Há uma longa lista para responder isso.

Como a cirurgia plástica é benéfica

Mesmo sendo um processo que pode ser longo, árduo e custar no bolso dos clientes, a cirurgia plástica contém benefícios que podem durar a vida toda. Um dos seus principais fatores benéficos é a possibilidade de uma autoestima alta, vendo que muitas clientes se encontram insatisfeitas com seus corpos. Através desses procedimentos, elas podem se renovar e se sentir melhor em seu próprio corpo.

A cirurgia plástica também pode ser feita em caso de doenças sérias, como deformações faciais e alguns tipos de deformação corporal. Isso significa que pessoas nascidas com certas doenças que deformam seu corpo podem alcançar a aparência que desejam, se tornarem mais confiantes e se amarem mais. A realidade é que estar bem com seu próprio corpo é algo essencial para viver uma vida longa e feliz.

Há uma necessidade de autoconhecimento e amor próprio, porém muitos não conseguem alcançar isso sem antes passar por um procedimento para alcançar o corpo desejado. Mesmo que muitos na sociedade não concordem, a verdade é que o corpo pessoal de cada pessoa pode ser tratado do modo que essa bem quer, incluindo passar por uma cirurgia plástica.

Como funciona a cirurgia plástica

Sabendo a razão por trás de tantas mulheres e até mesmo homens buscarem a cirurgia plástica, é preciso entender como essa funciona. Existem diversos profissionais da área especializados em diversos tipos de cirurgia plástica, como André Ahmed e outros, que trabalham insistentemente para obter aquilo que seus clientes pedem para seus corpos.

Existem a cirurgia plástica estética, onde o indivíduo requer um processo para melhorar sua aparência física, e reparadora, onde profissionais lidam com doenças, deformações e defeitos congênitos. Dentro dessas categorias, existem amplos tipos de cirurgia que alguém possa querer fazer.

Tipos de cirurgia plástica e para o que servem

Existem diversos tipos de cirurgia plástica e cada um tem seu propósito. Nesse caso, é possível que a mamoplastia, por exemplo, entre na categoria estética e também reparadora. Muitas cirurgias plásticas podem ser feitas por razões de doenças ou vontades pessoais, muitas vezes relacionadas à autoestima.

Mamoplastia

Durante esse procedimento, pacientes vão ficar sob efeito de anestesia geral, por no mínimo 2 horas, enquanto um processo é feito em suas mamas. As pacientes normalmente desejam obter mamas maiores, porém existem casos onde o câncer de mama está incluído. Nesse tipo de procedimento reparador, muitas precisam da retirada do mamilo e recorrem a um cirurgião plástico. Há também como remover gordura da mama, ou seja, diminuir os seios ao invés de fazer um implante.

Otoplastia

Muitos desejam mudar suas orelhas, a otoplastia é uma cirurgia de categoria estética que permite mudar o tamanho e formato dessa parte do corpo. Há, porém, casos onde pessoas com problemas congênitos e orelhas constritas possam recorrer a um médico especializado na área para o procedimento de otoplastia.

Rinoplastia

A rinoplastia se trata do procedimento de cirurgia plástica no nariz. Alguns sentem que tem um nariz grande demais, muito pequeno, com formato que não lhe agrada. Nesse caso, a rinoplastia permite mudar a aparência do nariz e pode ajudar também pessoas com problemas congênitos.

Conclusão

Ao contrário do que muitos imaginam, pessoas que buscam a cirurgia plástica não sofrem com vaidade em excesso. Muitas dessas pessoas precisam desses procedimentos para melhorar sua autoestima ou até cuidar de seu corpo por conta de deformações e problemas congênitos.

Sabendo que a cirurgia plástica vai além da beleza, podemos compreender que essa é uma área da medicina que merece respeito e ajuda a mudar a vida de muitos como todas as outras.