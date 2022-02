Clínica de recuperação: Como internar um dependente?

Apoie o 247

Como faço para internar um dependente em uma clínica de recuperação? Nós vamos responder essa pergunta com o artigo de hoje.

Primeiramente vamos falar sobre os tipos de internação desse dependente, qual a melhor maneira de interná-lo e por fim falaremos como escolher a melhor clínica.

Veja tudo isso no nosso texto completo abaixo!

Clinica de recuperação: Tipos de internação de um dependente

Primeiramente, como falamos na introdução, precisamos falar sobre os tipos de internação de um dependente.

Basicamente existem dois tipos de internação, a voluntária e a involuntária.

A forma como o dependente encara essa internação não necessariamente aponta o tempo para ele se recuperar, mas é um bom indicativo de como ele está se sentindo e o grau de vício.

Principalmente, se ele se recusou se internado ou até mesmo cometeu algo ilegal sob o efeito da droga.

Dessa forma, saber qual tipo de internação o dependente precisa é essencial para que a família encare o tempo para que ele se recupere e veja o quanto deve investir e apoiar para que ele fique lá dentro.

Internação voluntária

A internação voluntária é quando a pessoa percebe que tem um problema, possivelmente depois de uma conversa com um amigo ou parente.

Ou até mesmo com o acontecimento de algum evento. Dessa forma, essa pessoa vai até uma clínica para resolver o seu problema.

Apesar de ter sido decisão voluntária da pessoa dependente é necessária que a família fique sempre ao seu lado para que ele não desista do seu objetivo.

Na verdade, isso é essencial para todo o processo porque o paciente vai precisar de toda ajuda da família por ser uma mudança muito brusca em sua vida.

Ele terá que lidar com um ambiente completamente novo, uma mudança em sua rotina, lidar com os efeitos da falta da droga e passar por um processo que pode durar semanas ou até meses.

Então é importante que a família apoie e o incentive sempre para que esse movimento seja o último na luta contra as drogas e que aquela pessoa nunca mais passe por isso na sua vida.

Depois de chegar à clínica, é feita uma avaliação de um médico. Dessa forma, ele assina um documento mostrando que sua internação foi por vontade própria e no caso de uma alta ele pode fazer o mesmo processo.

Assinar um termo para deixar a clínica ou um médico pode ele mesmo fazer esse processo se achar que o paciente já está melhor.

Considerando que o paciente não está em um nível avançado, ele pode sim tomar a decisão de sair do lugar porque ele aceita chegar da mesma forma.

Internação involuntária

Agora precisamos falar da internação involuntária que são grande parte dos casos. Esse tipo de internação não depende da vontade da pessoa, sendo pedida pela família ou pelo responsável.

Para que o paciente seja aceito em uma clínica é necessário um laudo médico que comprove sua situação avançada no vício ou consequências dele.

Além disso, é necessário avisar 72 horas antes ao ministério público estadual da internação.

Nesse caso a alta também não é a mesma, apenas o médico responsável ou um familiar pode pedir a alta, avisando também o ministério público.

Internação compulsória

No último caso temos a internação compulsória que se parece muito com a internação involuntária.

Basicamente, esse tipo de internação não depende da vontade do paciente e nem da família.

Se trata na verdade de uma ordem feita por um juiz, quando o dependente cometeu algo ilegal sob o uso da droga.

Porém, apesar de uma decisão, é necessário um laudo médico que comprove que ele realmente precisa da internação.

Dessa forma, a alta do paciente é feita exclusivamente pelo médico responsável que decidirá quando ele estará pronto para voltar a sua vida normal.

Clínica de recuperação: Qual a melhor maneira de internar um dependente?

Agora que você já sabe sobre os tipos de internação para um dependente, está na hora de falar qual a melhor maneira de interna-lo.

Se você perceber acima, as internações são uma progressão de acordo com o grau de vício. Ou seja, elas vão de acordo com o vício e também são cada vez mais difíceis.

Dessa forma, é interessante fazer o possível para fazer uma internação voluntária com o seu amigo ou familiar. Isso porque a internação voluntária é geralmente mais rápida dentre as três.

Obviamente, independente de qual seja a internação, o importante é internar o paciente para que ele se recupere.

Porém, é necessário que a família e os amigos vejam a necessidade do paciente buscar ajuda e conversar, sempre incentivando pelo menos a tentativa. Dessa forma, quando ele tentar a família só precisará manter ele dentro da

Como escolher uma clínica de recuperação?

Agora que você já sabe os tipos de entrada na reabilitação, vamos falar de como escolher a melhor clínica.

Primeiramente você precisa procurar informações sobre aquela clínica e ir visitá-la para ver quais profissionais farão o acompanhamento do dependente.

