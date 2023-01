Comece a acumular milhas no cartão de crédito e GANHE UMA VIAGEM DE GRAÇA daqui 1 ano!

Apoie o 247

Com o uso de milhas no cartão de crédito, os usuários podem ganhar patrimônio em vez de perder ao pagar a fatura, afirma Norton Reveno, engenheiro e especialista em finanças. No entanto, algumas estratégias precisam ser colocadas em prática.

As milhas existem para beneficiar quem sabe usar! Receber viagens de graça usando apenas o cartão de crédito vem sendo uma realidade na vida de muitos brasileiros.

Tendo isso em vista, Norton Reveno desenvolveu um curso gratuito com certificado que ensinará o passo a passo de como potencializar os ganhos de pontos ao pagar as faturas do cartão de crédito, para, posteriormente, trocá-los por descontos em passagens aéreas ou compras de produtos eletrônicos. O primeiro passo para começar, é possuir uma conta em bancos que ofereçam milhas como incentivo aos clientes, como o Itaú ou C6.

O curso estará disponibilizando o certificado para aqueles que se inscreverem por intermédio do portal Milhas Lucrativas . Serão 4 aulas ao vivo no canal do YouTube do especialista que mostrarão desde o básico - o que são milhas -, até o avançado - como ter o retorno de R$ 1 mil para cada R$ 5 mil em gastos ou, então, lucro de até R$ 36 mil por ano usando o cartão de crédito.

Norton atuava como engenheiro embarcado da Petrobras, que decidiu sair de seu cargo público para atuar com finanças e educação financeira. Atualmente, possui canal no YouTube com mais de 17 milhões de visualizações em apenas três anos, além dos mais de 250 mil inscritos. No último curso gratuito realizado pelo profissional, foram mais de 130 mil telespectadores assistindo às aulas!

Dicas para otimizar os ganhos de milhas nos cartões de crédito

Segundo o engenheiro e especialista em finanças, existem algumas dicas que, quando aplicadas na prática, triplicam os ganhos com as milhas.

Pagar as contas básicas da casa, como a luz, energia e internet, sempre no boleto na modalidade crédito - o Pic Pay fornece essa possibilidade. Deste modo, ganha-se uma pontuação, mesmo que pequena, que não seria possível se o pagamento fosse realizado na modalidade de débito.

Ficar por dentro dos programas de fidelidade. Muitos postos de combustíveis ou até as companhias aéreas possuem programas interessantes e vantajosos que oferecem diversos benefícios para os clientes que comprarem os seus produtos com milhas.

Comprar as milhas por valores mais baixos e vender mais caras.

O cartão de crédito é extremamente benéfico, contanto que seja utilizado da forma correta. Segundo Norton, o ideal é que os valores das parcelas nunca ultrapassem o salário líquido mensal do indivíduo. Outro ponto importante, de acordo com ele, é se atentar quanto à reserva de emergência.

É comum que imprevistos aconteçam, entretanto, devemos estar preparados. É essencial ter uma reserva e já estar preparado financeiramente sem que tenha que depender dos limites do cartão sem ter como pagar.

Em relação às milhas, o engenheiro afirma que os melhores retornos são tidos com a compra e venda ou troca para viagens de graça, apesar de muitos bancos e instituições financeiras possibilitem o uso das milhas para o pagamento da fatura do cartão de crédito. Quando se utiliza as milhas para o pagamento da fatura, há perda no valor do ativo financeiro.

“Não recomendo que as pessoas utilizem as milhas para pagar a anuidade do cartão ou a fatura. Elas são um ativo financeiro, e o valor feito pelas suas milhas para pagar essas coisas é um valor inferior que teria se as vendesse ou realizasse a compra de passagens do que teria para trocar por serviços”, complementa.

Fonte: Visão Confiável

